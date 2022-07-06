Общие сведения об опухолях костей

Опухоли костей представляют собой разрастания перерожденных клеток костной ткани.

Опухоли костей могут быть доброкачественными и злокачественными.

Злокачественные опухоли могут расти из кости (первичное злокачественное новообразование) или из других органов (например, из грудной или предстательной железы) и распространяться на кость (метастатическое злокачественное новообразование).

Опухоли способны приводить к необъяснимой и быстро усугубляющейся боли в костях, отеку или повышенной склонности к переломам.

Диагностика иногда основана на результатах визуализирующих обследований (например, рентгенологического обследования, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии), но часто для постановки диагноза требуется взять образец опухолевой или костной ткани для микроскопического исследования (биопсии).

Опухоли костей могут быть злокачественными и доброкачественными, первичными и метастатическими.

Первичные опухоли костейвозникают в самой кости. Первичные опухоли костей могут быть злокачественными и доброкачественными.

Метастатические опухоли костей — это злокачественные новообразования, распространившиеся (метастазировавшие) в кость из других участков тела (например, из грудной или предстательной железы — см. также Развитие и распространение злокачественной опухоли). Метастатические опухоли костей всегда являются злокачественными.

У детей большинство опухолей костей являются первичными и незлокачественными. Некоторые опухоли костей (например, остеосаркома и саркома Юинга) являются первичными и злокачественными. Очень незначительное количество опухолей костей являются метастатическими (например, нейробластома и опухоль Вильмса).

У взрослых большинство злокачественных опухолей костей — метастатические. В целом, доброкачественные опухоли костей встречаются довольно часто, а злокачественные — редко. В США ежегодно регистрируется всего около 3900 случаев злокачественных новообразований кости. К этому показателю не относятся случаи множественной миеломы — злокачественного новообразования, развивающегося в костном мозге внутри кости, а не в самой твердой костной ткани, из которой состоит кость.

Хотя доброкачественные опухоли костной ткани не метастазируют, некоторые их типы быстро растут и разрушают близлежащие ткани.

множественная миелома; Множественная миелома (см. также Плазмоклеточные заболевания: множественная миелома) встречается в основном у пожилых людей и затрагивает костный мозг (кроветворную ткань внутри полости кости), а не твердую ткань, из которой состоит кость. Таким образом, она обычно считается злокачественным новообразованием костного мозга, а не самой костной ткани (в отличие от первичных злокачественных опухолей костей). Такой рак встречается чаще, чем опухоли твердой ткани, из которых состоит кость.

Симптомы опухолей костей Иногда у людей могут возникать безболезненные опухоли, которые со временем могут стать болезненными, но чаще всего первым симптомом опухоли костей является боль в костях. Боль может быть интенсивной. Боль может возникать при нагрузке или в состоянии покоя (особенно в ночное время), и как правило, она продолжает усугубляться. Иногда опухоль, особенно если она злокачественная, постепенная ослабляет кость. Ослабление кости увеличивает вероятность перелома кости во время выполнения повседневной деятельности (этот тип перелома называется патологическим переломом).

Диагностика опухолей костей Рентгенологическое исследование

Часто магнитно-резонансная томография (МРТ) и иногда компьютерная томография (КТ) или позитронно-эмиссионная томография с КТ (ПЭТ-КТ)

В некоторых случаях сканирование костей

Биопсия Если у человека отмечается постоянная боль в суставе или конечности, даже если ими не пользуются, врачи обычно проводят рентгенологическое исследование. Рентгенологическое исследование позволяет врачам обнаружить отклонения во внешнем облике кости либо нарост или отверстие в кости. Хотя рентгенологическое исследование позволяет врачам выявить такие отклонения от нормы, оно зачастую не дает сведений о том, злокачественная это опухоль или нет. Тем не менее, на основании рентгенологического исследования некоторые опухоли можно отнести к доброкачественным. Например, такое часто возможно при костной болезни Педжета, энхондромах, костных кистах, неоссифицированных фибромах и фиброзной дисплазии. Если результаты рентгенологического исследования недостаточно информативны, для определения точной локализации и размера опухоли и получения дополнительных сведений о природе опухоли часто применяется компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), но эти методы обычно не позволяют поставить точный диагноз. Однако эти обследования обычно не позволяют установить конкретный диагноз. Врач может назначить сканирование костей, чтобы определить локализацию нескольких опухолей одновременно, поскольку во время сканирования костей видно весь скелет. Врач также может назначить позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), обычно ПЭТ в сочетании с КТ (ПЭТ-КТ). ПЭТ, ПЭТ-КТ и другие типы визуализирующих исследований могут выявить локализацию и метастазирование опухоли, а также ее ответ на лечение. При высокой вероятности наличия злокачественного новообразования для постановки диагноза обычно необходимо провести биопсию. В зависимости от опухоли могут проводиться три типа биопсии: аспирационная биопсия;

толстоигольная биопсия;

открытая биопсия. Можно выполнять биопсию многих опухолей. Во время аспирационной биопсии врачи вводят иглу в опухолевую ткань и отбирают часть клеток. Разрез при этом не требуется. Однако по причине малого размера иглы в ряде случаев могут взять не опухолевые, а нормальные клетки, даже если опухолевые клетки располагаются рядом с нормальными. Во время толстоигольной биопсии используется игла большего размера, и часто это позволяет извлечь и изучить большее число клеток. Поскольку аспирация и толстоигольная биопсия выполняются с помощью игл, они считаются игольными биопсиями. Игольная биопсия часто проводится под ультразвуковым контролем или с помощью рентгенографической визуализации (флюороскопия или КТ) для большей точности. Открытая биопсия — это хирургическая процедура. Иногда для точной диагностики проводится открытая биопсия, если врачу требуется больше ткани. Во время данной процедуры хирург разрезает кожу и достигает глубоких тканей, чтобы получить достаточное количество материала для диагностики. Эту процедуру иногда можно провести одновременно с хирургическим вмешательством, предназначенным для лечения опухоли. При удалении части опухоли процедура называется инцизионной биопсией; при удалении всей опухоли она называется эксцизионной биопсией. Биопсия Видео