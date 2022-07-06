Злокачественные опухоли, которые начинают расти в других частях тела, могут распространиться (метастазировать) в кости.
В частности, в кости могут метастазировать опухоли молочной железы, легких, предстательной железы, почек, щитовидной железы и толстой кишки.
Основным симптомом является боль в кости.
Визуализирующие обследования, например, рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография, позволяют определить отклонения от нормы в структуре кости, либо может потребоваться взятие образца ткани для изучения (биопсии).
В зависимости от типа распространения злокачественного новообразования может проводиться лучевая терапия, химиотерапия или хирургическое лечение.
Метастатические опухоли костей — это злокачественные новообразования, распространившиеся в кости из места возникновения (первичная локализация), которое может находиться в любой части тела (см. Развитие и распространение злокачественных новообразований).
К злокачественным новообразованиям, которые часто распространяются в кости, относятся опухоли следующих органов:
Рак молочной железы является наиболее частым злокачественным новообразованием, распространяющимся в кости. Однако метастазировать в кость способна любая раковая опухоль. Злокачественные опухоли могут распространяться в любые кости, хотя обычно они не затрагивают кости ниже середины предплечья или середины голени.
(См. также Общие сведения об опухолях костей и Онкологические заболевания — общий обзор).
Симптомы метастатических опухолей костей
Метастатические опухоли костей в конечном итоге вызывают боль в кости, однако они некоторое время могут не вызывать симптомов. Боль может быть интенсивной. Боль может возникнуть во сне или в ночное время, и как правило, она продолжает усугубляться.
Злокачественные опухоли постепенно ослабляют кость. Ослабление кости увеличивает вероятность перелома кости во время выполнения повседневной деятельности (так называемый «патологический перелом»).
Диагностика метастатических опухолей костей
Рентгенологическое исследование
сканирование костей;
другие визуализирующие исследования;
Иногда биопсия
Если у больного есть или было злокачественное новообразование, и у него возникает боль в костях или припухлость, ему нужно обследоваться на предмет метастатических опухолей костей.
Иногда врачи сначала проводят простую рентгенографию. Однако с помощью сканирования костей с применением радиоактивных меток можно оценить весь скелет одновременно, что помогает определить локализацию опухоли, которую можно не обнаружить при простой рентгенографии.
Для оценки одного участка кости проводятся другие визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Для оценки опухолей ПЭТ обычно используется в сочетании с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ).
Изредка симптомы метастатической костной опухоли возникают до выявления исходной опухоли. Симптомами могут быть боль в кости (особенно боль, которая отмечается в более чем одной области вследствие множественных опухолей) или перелом в месте, где опухоль ослабила кость (патологический перелом). В таких ситуациях выполняется биопсия, которая может подсказать, где находится исходное злокачественное новообразование, поскольку вид опухолевой ткани зачастую можно определить при микроскопическом обследовании. Эта информация позволит врачу выяснить локализацию первичной опухоли (например, легкое, грудная железа, предстательная железа, почка, щитовидная железа или толстая кишка).
Если диагностирована метастатическая опухоль кости, врачи проводят другие обследования, чтобы выяснить локализацию первичной опухоли. Например, для обнаружения опухолей в легких проводится рентгенография органов грудной клетки или КТ грудной клетки, а для выявления опухолей в молочных железах — маммография.
Лечение метастатических опухолей костей
Лучевая терапия
хирургическое вмешательство для стабилизации кости;
хирургическое вмешательство для удаления опухолей;
меры, направленные на уменьшение потери костной ткани.
Лечение метастатических опухолей костей зависит от типа злокачественного новообразования, распространившейся в кость. Некоторые виды опухолей чувствительны к химиотерапии, другие — к лучевой терапии, некоторые и к тому, и к другому, а есть опухоли, нечувствительные ни к одному методу лечения. Наиболее эффективна обычно лучевая терапия.
Хирургическое вмешательство для стабилизации кости часто проводится для лечения переломов и иногда даже для профилактики переломов. Хирургическое вмешательство при патологических переломах может включать введение стержня в кость, использование пластин и винтов для стабилизации кости или удаление пораженной кости с реконструкцией конечности и сустава.
Если исходное (первичное) злокачественное новообразование удалено и осталась только одна опухоль в кости, особенно если эта опухоль развилась через несколько лет после исходной опухоли, эту одну опухоль удаляют хирургическим путем с реконструкцией кости. Иногда такое удаление и реконструкция комбинируются с лучевой терапией, химиотерапией или обоими методами. Такое комбинированное лечение редко приводит к излечению пациента со злокачественным новообразованием, однако оно существенно улучшает качество жизни пациента, а также функцию и внешний вид конечности.
Целями лечения являются сведение к минимуму потери костной ткани, облегчение боли и обеспечение подвижности.
Потеря костной ткани может приводить к боли и повысить вероятность перелома костей, что может потребовать хирургического вмешательства. Потеря костной ткани может быть сведена к минимуму посредством применения лучевой терапии и лекарственных препаратов, которые предотвращают потерю костной ткани (например, бисфосфонатов или деносумаба) до того, как потеря костной ткани распространиться и появится боль.
Для уменьшения боли в позвоночнике может проводиться кифопластика или вертебропластика. Если опухоли вызывают спадание костей позвоночника, однако не приводят к сдавлению спинного мозга, может выполняться любая из этих процедур. В ходе кифопластики в позвонок вводят баллон и заполняют его воздухом, восстанавливая исходную нормальную форму кости и предотвращая последующее спадание костей. Затем с помощью инъекции вводится костный цемент (метилметакрилат). Вертебропластика похожа на кифопластику, только баллон не вводится. Если существует риск сминания кости опухолью, что может привести к сдавлению спинного мозга и вызвать его повреждение (например, слабость или паралич ног), может быть рекомендовано лечение, например, хирургическая операция, для снятия давления и стабилизации позвоночника.