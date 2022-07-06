Злокачественные опухоли, которые начинают расти в других частях тела, могут распространиться (метастазировать) в кости.

В частности, в кости могут метастазировать опухоли молочной железы, легких, предстательной железы, почек, щитовидной железы и толстой кишки.

Основным симптомом является боль в кости.

Визуализирующие обследования, например, рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография, позволяют определить отклонения от нормы в структуре кости, либо может потребоваться взятие образца ткани для изучения (биопсии).

В зависимости от типа распространения злокачественного новообразования может проводиться лучевая терапия, химиотерапия или хирургическое лечение.

Метастатические опухоли костей — это злокачественные новообразования, распространившиеся в кости из места возникновения (первичная локализация), которое может находиться в любой части тела (см. Развитие и распространение злокачественных новообразований).

К злокачественным новообразованиям, которые часто распространяются в кости, относятся опухоли следующих органов:

Рак молочной железы является наиболее частым злокачественным новообразованием, распространяющимся в кости. Однако метастазировать в кость способна любая раковая опухоль. Злокачественные опухоли могут распространяться в любые кости, хотя обычно они не затрагивают кости ниже середины предплечья или середины голени.

(См. также Общие сведения об опухолях костей и Онкологические заболевания — общий обзор).

Симптомы метастатических опухолей костей Метастатические опухоли костей в конечном итоге вызывают боль в кости, однако они некоторое время могут не вызывать симптомов. Боль может быть интенсивной. Боль может возникнуть во сне или в ночное время, и как правило, она продолжает усугубляться. Злокачественные опухоли постепенно ослабляют кость. Ослабление кости увеличивает вероятность перелома кости во время выполнения повседневной деятельности (так называемый «патологический перелом»).

Диагностика метастатических опухолей костей Рентгенологическое исследование

сканирование костей;

другие визуализирующие исследования;

Иногда биопсия Если у больного есть или было злокачественное новообразование, и у него возникает боль в костях или припухлость, ему нужно обследоваться на предмет метастатических опухолей костей. Иногда врачи сначала проводят простую рентгенографию. Однако с помощью сканирования костей с применением радиоактивных меток можно оценить весь скелет одновременно, что помогает определить локализацию опухоли, которую можно не обнаружить при простой рентгенографии. Для оценки одного участка кости проводятся другие визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Для оценки опухолей ПЭТ обычно используется в сочетании с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ). Изредка симптомы метастатической костной опухоли возникают до выявления исходной опухоли. Симптомами могут быть боль в кости (особенно боль, которая отмечается в более чем одной области вследствие множественных опухолей) или перелом в месте, где опухоль ослабила кость (патологический перелом). В таких ситуациях выполняется биопсия, которая может подсказать, где находится исходное злокачественное новообразование, поскольку вид опухолевой ткани зачастую можно определить при микроскопическом обследовании. Эта информация позволит врачу выяснить локализацию первичной опухоли (например, легкое, грудная железа, предстательная железа, почка, щитовидная железа или толстая кишка). Биопсия Видео Если диагностирована метастатическая опухоль кости, врачи проводят другие обследования, чтобы выяснить локализацию первичной опухоли. Например, для обнаружения опухолей в легких проводится рентгенография органов грудной клетки или КТ грудной клетки, а для выявления опухолей в молочных железах — маммография.