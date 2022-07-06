Костные кисты

Аневризматические кисты кости обычно возникают до 25-летнего возраста, и причина их не выяснена. Эти кисты состоят из множества наполненных кровью полостей, которые размещены группами. Такие кисты обычно возникают вблизи внутренних краев длинных костей (плечевой и бедренной кости), но могут возникать практически в любой кости. Эти кисты, как правило, растут медленно. Часто наблюдаются боль и отек. До постановки диагноза киста может существовать от нескольких недель до года.

Аневризматическая костная киста запястья Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).

Для диагностики аневризматических костных кист запястья врачи проводят рентгенологическое исследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Часто врач также берет образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом (биопсия).

Хирургическое удаление всей кисты является наиболее результативным видом лечения, но иногда наблюдается ее рецидив, особенно при неполном удалении кисты. В аневризматическую костную кисту также можно вводить доксициклин (антибиотик), альбумин и воздух, которые образуют инъекционную пену. Может потребоваться более одной или двух инъекций. Также используются другие лекарственные формы, содержащие спирт. Лучевой терапии следует по возможности избегать, поскольку в дальнейшем возможно развитие злокачественных опухолей. Однако лучевая терапия может быть показана для лечения кист позвоночника, не подлежащих хирургическому или инъекционному лечению и сдавливающих спинной мозг.