Многие доброкачественные нарушения в костях аналогичны костным опухолям, но таковыми не являются.
(См. также Общие сведения об опухолях костей).
Аневризматические костные кисты
Аневризматические кисты кости обычно возникают до 25-летнего возраста, и причина их не выяснена. Эти кисты состоят из множества наполненных кровью полостей, которые размещены группами. Такие кисты обычно возникают вблизи внутренних краев длинных костей (плечевой и бедренной кости), но могут возникать практически в любой кости. Эти кисты, как правило, растут медленно. Часто наблюдаются боль и отек. До постановки диагноза киста может существовать от нескольких недель до года.
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Для диагностики аневризматических костных кист запястья врачи проводят рентгенологическое исследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Часто врач также берет образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом (биопсия).
Хирургическое удаление всей кисты является наиболее результативным видом лечения, но иногда наблюдается ее рецидив, особенно при неполном удалении кисты. В аневризматическую костную кисту также можно вводить доксициклин (антибиотик), альбумин и воздух, которые образуют инъекционную пену. Может потребоваться более одной или двух инъекций. Также используются другие лекарственные формы, содержащие спирт. Лучевой терапии следует по возможности избегать, поскольку в дальнейшем возможно развитие злокачественных опухолей. Однако лучевая терапия может быть показана для лечения кист позвоночника, не подлежащих хирургическому или инъекционному лечению и сдавливающих спинной мозг.
Однокамерные костные кисты (простые костные кисты)
Однокамерные костные кисты возникают вблизи зон роста костей рук или ног у детей. Зоны роста обеспечивают рост детей.
Эти кисты часто приводят к истончению соседних костей, что может приводить к переломам. Кисты шириной или длиной менее 2 дюймов (приблизительно 5 см) обычно заживают самостоятельно и могут исчезать по мере срастания перелома. Кисты длиной или шириной более 5 см, особенно у детей, могут требовать лечения. Тем не менее, более верным прогностическим фактором риска перелома является размер кисты, превышающий 85 % диаметра кости, или костная оболочка толщиной менее 0,5 миллиметра.
Для диагностики однокамерных костных кист врачи проводят рентгенологическое исследование. В большинстве случаев для установления диагноза достаточно рентгенологического исследования, но иногда назначают другие визуализирующие исследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или в некоторых случаях компьютерная томография (КТ).
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Такие кисты часто лечат путем инъекций кортикостероидов (часто многократных), обработанной костной пастой или синтетическими заменителями костной ткани. Иногда проводят хирургическое лечение для извлечения содержимого кисты из кости, соскабливая кисту с помощью специального инструмента в виде лопатки (кюретаж), а также выполняют трансплантацию кости из одного участка в другой (пересадка кости) или с использованием обработанной кости от другого человека (аллотрансплантация). Примерно у 10–15 % людей киста остается или рецидивирует независимо от лечения.