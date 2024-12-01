Искусственные суставы могут быть инфицированы бактериями.
Бактерии могут инфицировать искусственные суставы во время или после хирургического вмешательства, вызывая инфекцию.
Среди симптомов могут быть боль, припухлость и ограничение диапазона движений.
Диагноз основывается на симптомах, результатах осмотра и результатах ряда анализов.
Иногда инфекции искусственных суставов можно предотвратить применением антибиотиков перед определенными процедурами.
Инфицированные искусственные суставы необходимо заменить, а затем необходимо принимать антибиотики в течение длительного времени.
Причины инфекционного артрита искусственного сустава
Часто людям с тяжелым заболеванием суставов требуется замена сустава (артропластика). Инфекции искусственных суставов (суставные протезы) возникают чаще, чем инфекции естественных суставов. Часто инфекции искусственного сустава возникают, когда бактерии проникают в:
сустав после хирургического вмешательства;
рану вскоре после хирургического вмешательства;
кровоток после хирургического вмешательства.
Бактерии могут проникнуть в кровоток при инфекции кожи, пневмонии, в ходе стоматологической процедуры (редко), в ходе процедуры, предполагающей введение инструмента в тело (инвазивной процедуры), при инфицировании катетера в кровотоке или при инфекции мочевыводящих путей.
Приблизительно две трети всех случаев инфекций развиваются в течение 1 года после хирургического вмешательства. Инфекции, вызываемые стафилококками, обычно проявляются в течение первых месяцев после операции.
Инфекционный артрит искусственного сустава может развиваться у людей, функция иммунной системы которых нарушена либо в результате приема лекарственных препаратов, либо из-за заболеваний, ослабляющих иммунную систему (таких как ревматоидный артрит, диабет, онкологические заболевания или хроническая болезнь почек).
Он также может возникать у людей, перенесших хирургические вмешательства. Тип хирургического вмешательства и возможность развития осложнений в результате хирургического вмешательства на суставах также могут повышать риск инфекций.
Симптомы инфекционного артрита искусственного сустава
Среди симптомов инфекции искусственного сустава могут быть боль, отек, ограничение диапазона движений. Температура может быть нормальной.
У некоторых больных развивается стойкая боль в суставе в покое или при нагрузке на сустав, даже спустя многие месяцы после успешного восстановления после операции.
Даигностика инфекционного артрита искусственного сустава
Анализ и бактериологический посев синовиальной жидкости;
Рентген и, возможно, сканирование костей или сканирование с мечеными лейкоцитами
Поставленный врачом диагноз инфекции искусственного сустава основан на симптомах, результатах осмотра и результатах ряда анализов.
Врачи проводят обследование искусственного сустава на предмет наличия свищевого хода. Свищевой ход — патологический канал, ведущий из полости сустава к поверхности кожи, который может возникнуть при наличии инфекции.
Врачи с помощью иглы отбирают образец синовиальной жидкости (аспирация сустава) и передают его в лабораторию для анализа на предмет повышенного числа лейкоцитов и определения бактерий и других микроорганизмов. В лаборатории выращивают и определяют бактерии-возбудители (бактериальный посев).
Врачи обычно проводят рентгенологическое исследование, чтобы установить, не расшатался ли механизм искусственного сустава и не начала ли образовываться новая костная ткань. Также может быть проведено сканирование костей (изображения костей получают после введения радиоактивного технеция путем инъекции) или лейкоцитарное сканирование (изображения получают после внутривенного введения меченых радиоактивным индием лейкоцитов).
Если с помощью других исследований исключить инфекцию не удалось, врачи в ходе хирургической процедуры отберут образец ткани из искусственного сустава и передадут его в лабораторию для бактериологического посева и анализа.
Лечение инфекционного артрита искусственного сустава
Замена искусственного сустава
Длительная антибиотикотерапия
Для полного излечения инфицированного искусственного сустава требуется продолжительное время.
Обычно удаляется весь инфицированный искусственный сустав или его часть (ревизионная артропластика). При этом также удаляют костный цемент, скопления гноя (абсцессы) и инфицированные ткани вокруг сустава. После этого сразу же устанавливают новый искусственный сустав или вкладыш с антибиотиками, после чего через 2–4 месяца имплантируют новый искусственный сустав и цемент с антибиотиками. Все пациенты, которые проходят любую из названных процедур, требуют продолжительной антибиотикотерапии. Независимо от времени замены — сразу же или спустя несколько месяцев — большинство новых искусственных суставов не инфицируются.
Иногда искусственный сустав или его части удаляют, поскольку у больных присутствует неконтролируемая инфекция или они потеряли слишком много костной ткани. После этой процедуры врачи могут проводить (или не проводить) процедуру сращивания костей, образующих сустав.
В редких случаях, когда течение инфекции невозможно контролировать никаким другим способом, необходимо хирургическое удаление (ампутация) части конечности с суставом.
Профилактика инфекционного артрита искусственного сустава
Иногда прием антибиотиков перед определенными процедурами
Больные с искусственными суставами должны выяснить у своего стоматолога или врача, нужен ли им профилактический прием антибиотиков перед медицинскими процедурами (так называемая «профилактика»). Большинство пациентов с искусственными суставами обычно не нуждаются в антибиотиках перед стоматологическими процедурами. Тем не менее, существуют некоторые процедуры, при которых антибиотики иногда назначают с целью профилактики.
Иногда врачи проверяют наличие бактерии Staphylococcus aureus перед операцией протезирования сустава. Для получения образца из полости носа используют шпатель, и этот образец исследуют на наличие бактерий. При обнаружении этой бактерии на внутреннюю поверхность носа могут нанести мазь с антибиотиком, что способствует профилактике инфекции.