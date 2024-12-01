Часто людям с тяжелым заболеванием суставов требуется замена сустава (артропластика). Инфекции искусственных суставов (суставные протезы) возникают чаще, чем инфекции естественных суставов. Часто инфекции искусственного сустава возникают, когда бактерии проникают в:

сустав после хирургического вмешательства;

рану вскоре после хирургического вмешательства;

кровоток после хирургического вмешательства.

Бактерии могут проникнуть в кровоток при инфекции кожи, пневмонии, в ходе стоматологической процедуры (редко), в ходе процедуры, предполагающей введение инструмента в тело (инвазивной процедуры), при инфицировании катетера в кровотоке или при инфекции мочевыводящих путей.

Приблизительно две трети всех случаев инфекций развиваются в течение 1 года после хирургического вмешательства. Инфекции, вызываемые стафилококками, обычно проявляются в течение первых месяцев после операции.

Инфекционный артрит искусственного сустава может развиваться у людей, функция иммунной системы которых нарушена либо в результате приема лекарственных препаратов, либо из-за заболеваний, ослабляющих иммунную систему (таких как ревматоидный артрит, диабет, онкологические заболевания или хроническая болезнь почек).

Он также может возникать у людей, перенесших хирургические вмешательства. Тип хирургического вмешательства и возможность развития осложнений в результате хирургического вмешательства на суставах также могут повышать риск инфекций.