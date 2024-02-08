Сбор анамнеза и медицинский осмотр при костно-мышечных заболеваниях

Костно-мышечная система представлена костями, мышцами, суставами, связками, сухожилиями и суставными сумками (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы). Любой из этих компонентов может быть поврежден или поражен различными заболеваниями.
Некоторые заболевания поражают главным образом суставы (например, остеоартрит), приводя к появлению боли в суставе и его отека. Другие нарушения затрагивают в основном кости (например, переломы, болезнь Педжета и опухоли), мышцы или другие мягкие ткани (например, фибромиалгия и тендинит).
Разработано множество диагностических тестов, позволяющих диагностировать костно-мышечные заболевания (см. Обследования для диагностики костно-мышечных заболеваний), но наиболее важным элементом диагностики является сбор анамнеза и врачебный осмотр.
Медицинский анамнез
Во время оценки костно-мышечного заболевания врач задает пациенту вопросы о костно-мышечных симптомах, а также пытается обнаружить другие симптомы, как например, повышение температуры, озноб, потеря веса, сыпь, боль или покраснение глаз и симптомы заболеваний сердца, легких и желудочно-кишечного тракта. Эти другие симптомы могут быть вызваны различными костно-мышечными заболеваниями или могут связаны с ними.
боль;
Боль — наиболее распространенный симптом мышечно-скелетных заболеваний. Врач просит пациента описать характер, место и интенсивность боли. Он просит пациента перечислить факторы, которые усиливают или облегчают боль, и указать, возникла ли боль впервые или повторно. Врач хочет узнать, усиливается ли боль при первом движении сустава или после продолжительной нагрузки, ощущается ли она после ходьбы или возникает в течение дня.
Врач также просит больного описать боль, например, острая или тянущая, либо ноющая боль или жжение. Ему необходимо знать, ощущает ли пациент боль глубоко в суставе или и в других костно-мышечных структурах. Знание типа и места боли может помочь врачу определить ее причину.
Скованность
При заболеваниях костно-мышечной системы часто развивается скованность суставов (то есть ощущение сопротивления при попытке движения в суставе). Врачи просят пациентов точно описать их ощущения скованности, поскольку пациенты часто используют слово «скованность» для описания слабости или крайней утомляемости (усталости), но для врачей «скованность» означает затруднение при движениях в суставах. Врачи различают скованность и нежелание начинать движение из-за боли, которая возникает при движении.
Врач также просит описать, когда пациент испытывает скованность. При некоторых болезнях суставов (например, ревматоидный артрит и остеоартрит) скованность возникает при первом движении после периода отдыха или при пробуждении утром. Врач также должен знать, где пациент чувствует скованность и как долго она продолжается. Например, при заболеваниях, вызывающих воспаление (например, ревматоидный артрит), скованность наблюдается в течение длительного промежутка времени (более часа), а при заболеваниях, которые не вызывают воспаления (например, остеоартрит), скованность кратковременна (приблизительно 10 минут), хотя она может быть сильной и сопровождаться болью.
Утомляемость
Усталость — сильная потребность отдохнуть и отсутствие сил, чтобы начать и продолжать какие-либо действия. Она отличается от слабости или неспособности к движению, так что врачи проводят оценку пациентов, чтобы дифференцировать усталость от сонливости. Усталость может быть признаком заболевания, поражающего несколько систем организма и вызывающего воспаление, или наличия заболевания, нарушающего нормальный режим сна.
Нестабильность сустава
У пациентов может возникать нестабильность суставов (например, вобуляция или деформация сустава), что свидетельствует о слабости связок или других структур, стабилизирующих сустав. Нестабильность (когда сустав «выскакивает») чаще всего возникает в коленном суставе.
Физикальное обследование
В ходе физикального обследования врач выясняет определенные сведения, в зависимости от подозреваемого заболевания или поражения. Врач отмечает, какие суставы или конечности поражены. Определение характера поражения сустава и конечности может помочь врачу выяснить причину.
Кости и суставы
При исследовании костей в случае подозреваемого перелома врач может обратить внимание на то, что затронутая часть тела (например, рука или нога) имеет измененную форму, что указывает на смещение сегментов кости.
Врач может ощупывать (пальпировать) поверхность костей и суставов для обнаружения болезненности, тепла, жидкости в суставах или деформации, особенно при подозрении на перелом, опухоль или инфекцию кости (остеомиелит). Компрессионные переломы позвоночника, вызванные остеопорозом, и стрессовые переломы могут поначалу быть крайне болезненными, но не обязательно сопровождаться деформациями. Патологические бугорки на костях иногда свидетельствуют о наличии опухоли. При подозрении на остеомиелит врач или медсестра измерит температуру тела.
Врач проводит оценку диапазона активных движений. Диапазон активных движений — максимальный объем движений сустава, выполняемых пациентом. Ограниченный объем активных движений может указывать на слабость, боль или скованность, а также на механические повреждения (например, рубцевание и отек). Затем врач проводит оценку диапазона пассивных движений. Диапазон пассивных движений — максимальный объем пассивных движений сустава у полностью расслабленного пациента.
Врач также более тщательно осматривает пораженные суставы. Например, он осматривает суставы, чтобы выявить наличие жидкости в них (суставной выпот). Он может проверить определенные активные или пассивные движения. Врач может разогнуть сустав или приложить силу, чтобы проверить его стабильность.
Мышцы и нервы
Если пациент жалуется на мышечную слабость, врач осмотрит мышцы на предмет их объема, тонуса (оценит расслабленность мышцы, когда она находится в состоянии покоя), силы и болезненности. Мышцы также будут проверяться на предмет подергиваний и непроизвольных движений, которые могут указывать на заболевания не столько мышц, сколько нервов (см. Двигательные нервы). Врачи ищут признаки усыхания мышцы (атрофии), которая может наблюдаться вследствие поражения самой мышцы или ее нервов, а также из-за отсутствия нагрузок (атрофия от бездействия), нередко наблюдаемая при продолжительном постельном режиме.
Врачи пытаются определить, какие мышцы слабы (при наличии таковых), и насколько они слабы. Возможно проведение системного обследования мышц, обычно начиная с мышц лица и шеи, затем рук и, наконец, ног. Обычно человек должен быть в состоянии вытянуть руки ладонями вверх и держать их так в течение одной минуты, при этом руки не должны опускаться, разворачиваться или дрожать. Постепенное опускание рук с поворотом ладоней внутрь является признаком слабости.
Кроме того, врачи ищут признаки увеличения мышцы (гипертрофии), которое обычно является следствием физических нагрузок и упражнений, вызывающих периодическое напряжение мышцы, например, поднятия тяжестей. Однако у больных людей гипертрофия может наблюдаться в результате более интенсивной работы одной мышцы для компенсации слабости другой. Увеличение объема мышц также возможно при замещении здоровой мышечной ткани аномальной тканью (увеличивается размер, но не сила мышцы). Замещение аномальной тканью случается при амилоидозе и некоторых наследственных заболеваниях мышц, например, при миодистрофии Дюшенна.
Сила измеряется путем толкания или перетягивания, в то время как врач толкает и тянет в противоположном направлении. Также силу можно измерить, предложив пациенту выполнить некоторые действия, например, пройтись на пятках и носках, либо подняться с корточек, либо быстро встать со стула и сесть обратно 10 раз.
Кроме того, при проверке пассивных движений конечности врач оценивает мышечный тонус. Сопротивление пассивным движениям (пассивное сопротивление) может быть снижено при поражении нерва, ведущего к таким мышцам. Сопротивление пассивным движениям может быть повышено при поражении спинного или головного мозга.
Если у пациента отмечается мышечная слабость, врач также проверяет рефлексы, постукивая резиновым молоточком по сухожилиям мышц. Рефлексы могут быть более медленными, чем ожидается, при поражении нерва, ведущего к мышце. Рефлексы могут быть более быстрыми, чем ожидается, при поражении спинного или головного мозга.