Сбор анамнеза и медицинский осмотр при костно-мышечных заболеваниях

Если пациент жалуется на мышечную слабость, врач осмотрит мышцы на предмет их объема, тонуса (оценит расслабленность мышцы, когда она находится в состоянии покоя), силы и болезненности. Мышцы также будут проверяться на предмет подергиваний и непроизвольных движений, которые могут указывать на заболевания не столько мышц, сколько нервов (см. Двигательные нервы). Врачи ищут признаки усыхания мышцы (атрофии), которая может наблюдаться вследствие поражения самой мышцы или ее нервов, а также из-за отсутствия нагрузок (атрофия от бездействия), нередко наблюдаемая при продолжительном постельном режиме.

Врачи пытаются определить, какие мышцы слабы (при наличии таковых), и насколько они слабы. Возможно проведение системного обследования мышц, обычно начиная с мышц лица и шеи, затем рук и, наконец, ног. Обычно человек должен быть в состоянии вытянуть руки ладонями вверх и держать их так в течение одной минуты, при этом руки не должны опускаться, разворачиваться или дрожать. Постепенное опускание рук с поворотом ладоней внутрь является признаком слабости.

Кроме того, врачи ищут признаки увеличения мышцы (гипертрофии), которое обычно является следствием физических нагрузок и упражнений, вызывающих периодическое напряжение мышцы, например, поднятия тяжестей. Однако у больных людей гипертрофия может наблюдаться в результате более интенсивной работы одной мышцы для компенсации слабости другой. Увеличение объема мышц также возможно при замещении здоровой мышечной ткани аномальной тканью (увеличивается размер, но не сила мышцы). Замещение аномальной тканью случается при амилоидозе и некоторых наследственных заболеваниях мышц, например, при миодистрофии Дюшенна.

Сила измеряется путем толкания или перетягивания, в то время как врач толкает и тянет в противоположном направлении. Также силу можно измерить, предложив пациенту выполнить некоторые действия, например, пройтись на пятках и носках, либо подняться с корточек, либо быстро встать со стула и сесть обратно 10 раз.

Кроме того, при проверке пассивных движений конечности врач оценивает мышечный тонус. Сопротивление пассивным движениям (пассивное сопротивление) может быть снижено при поражении нерва, ведущего к таким мышцам. Сопротивление пассивным движениям может быть повышено при поражении спинного или головного мозга.

Если у пациента отмечается мышечная слабость, врач также проверяет рефлексы, постукивая резиновым молоточком по сухожилиям мышц. Рефлексы могут быть более медленными, чем ожидается, при поражении нерва, ведущего к мышце. Рефлексы могут быть более быстрыми, чем ожидается, при поражении спинного или головного мозга.