Стеноз шейного отдела позвоночника — это сужение позвоночного канала в области шеи. Сужение сжимает (сдавливает) нервы, а иногда и спинной мозг, вызывая боль в шее и иногда слабость и необычные ощущения в руках или ногах.

Сужение позвоночного канала может быть вызвано остеоартритом, выпячиванием и грыжей межпозвоночного диска, а также спондилолистезом.

Симптомы могут включать боль в шее, покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, а также слабость и потерю равновесия.

Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования и результатов визуализирующих или электродиагностических исследований.

Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.

Позвоночный канал идет через центр позвоночника и содержит спинной мозг и пучок нервов, которые тянутся вниз от нижней части спинного мозга в области поясницы.

Вдоль спинного мозга, на протяжении всей длины, расположены спинномозговые нервы. Спинномозговые нервы выходят через отверстия между позвонками с обеих сторон и соединяются со всеми нервами в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться при сужении позвоночного канала, что приводит к болевым ощущениям.

Наиболее распространенными причинами стеноза шейного отдела позвоночника являются остеоартрит, дегенерация межпозвоночного диска и спондилолистез. Он также может быть вызван оссификацией задней продольной связки, анкилозирующим спондилитом и болезнью Педжета.

Позвоночник

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Симптомы стеноза шейного отдела позвоночника У некоторых людей со стенозом шейного отдела позвоночника симптомы отсутствуют. У других людей отмечается боль в шее и ограниченная подвижность шеи. Симптомы сдавления спинного мозга включают онемение или покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, слабость или потерю равновесия.

Диагностика стеноза шейного отдела позвоночника Обследование врачом;

Визуализирующие исследования, электродиагностика или оба метода Врачи обычно подозревают диагноз стеноза шейного отдела позвоночника на основании симптомов и результатов физикального обследования. Во время физикального осмотра врач проверяет силу и рефлексы. Для постановки диагноза могут быть назначены другие обследования, если пациент предъявляет жалобы на слабость или онемение либо если симптомы продолжаются более 6 недель. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые помогают врачам выявить патологию позвоночника, вызывающую стеноз шейного отдела позвоночника. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь врачу выявить пораженный стенозом участок и степень тяжести поражения.