Стеноз шейного отдела позвоночника — это сужение позвоночного канала в области шеи. Сужение сжимает (сдавливает) нервы, а иногда и спинной мозг, вызывая боль в шее и иногда слабость и необычные ощущения в руках или ногах.
Сужение позвоночного канала может быть вызвано остеоартритом, выпячиванием и грыжей межпозвоночного диска, а также спондилолистезом.
Симптомы могут включать боль в шее, покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, а также слабость и потерю равновесия.
Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования и результатов визуализирующих или электродиагностических исследований.
Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.
Позвоночный канал идет через центр позвоночника и содержит спинной мозг и пучок нервов, которые тянутся вниз от нижней части спинного мозга в области поясницы.
Вдоль спинного мозга, на протяжении всей длины, расположены спинномозговые нервы. Спинномозговые нервы выходят через отверстия между позвонками с обеих сторон и соединяются со всеми нервами в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться при сужении позвоночного канала, что приводит к болевым ощущениям.
Наиболее распространенными причинами стеноза шейного отдела позвоночника являются остеоартрит, дегенерация межпозвоночного диска и спондилолистез. Он также может быть вызван оссификацией задней продольной связки, анкилозирующим спондилитом и болезнью Педжета.
Позвоночник
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Спинномозговые нервы: между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается в виде двух коротких веток (корешков) — двигательной и чувствительной, которые соединяются, образовывая при этом спинномозговой нерв.
Двигательные корешки передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в частности скелетным мышцам.
Чувствительные корешки передают информацию головному мозгу из остальных частей тела.
Конский хвост: спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы к ногам, нижней части кишечника, мочевому пузырю и обратно.
Симптомы стеноза шейного отдела позвоночника
У некоторых людей со стенозом шейного отдела позвоночника симптомы отсутствуют.
У других людей отмечается боль в шее и ограниченная подвижность шеи. Симптомы сдавления спинного мозга включают онемение или покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, слабость или потерю равновесия.
Диагностика стеноза шейного отдела позвоночника
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования, электродиагностика или оба метода
Врачи обычно подозревают диагноз стеноза шейного отдела позвоночника на основании симптомов и результатов физикального обследования. Во время физикального осмотра врач проверяет силу и рефлексы.
Для постановки диагноза могут быть назначены другие обследования, если пациент предъявляет жалобы на слабость или онемение либо если симптомы продолжаются более 6 недель. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые помогают врачам выявить патологию позвоночника, вызывающую стеноз шейного отдела позвоночника. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь врачу выявить пораженный стенозом участок и степень тяжести поражения.
Лечение стеноза шейного отдела позвоночника
Меры для облегчения боли
иногда хирургическое вмешательство при сильной боли.
Меры для облегчения боли
Прикладывание холода (например, пузыря со льдом) или тепла (например, теплого компресса) или применение безрецептурных анальгетиков (например, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) позволяет ослабить боль. Некоторым пациентам помогает оральный прием кортикостероидов.
Пациентам рекомендуется спать на спине с тонкой подушкой под шеей, чтобы шейный отдел позвоночника был выровнен.
Физиотерапия может помочь облегчить некоторые симптомы. Физиотерапия направлена на коррекцию осанки, движений и силы мышц шеи для облегчения симптомов.
Хирургическое вмешательство
Если меры по облегчению боли при стенозе шейного отдела позвоночника не эффективны или обнаруживаются изменения спинного мозга, обусловленные сдавлением, может потребоваться хирургическое вмешательство для уменьшения давления на спинной мозг и спинномозговые нервы.
Наиболее распространенным подходом является передняя декомпрессия шейного отдела позвоночника в сочетании с удалением диска и слиянием. Одно из хирургических вмешательств называют цервикальной ламинэктомией. В его ходе удаляют часть позвонка, называемую «пластинка дуги позвонка», что снимает давление со спинного мозга и спинномозговых нервов. Ламинэктомия в шейном отделе позвоночника почти всегда включает в себя скрепление соседних позвонков (слияние), чтобы избежать частых последствий аномального искривления позвоночника в области шеи (шейный кифоз).