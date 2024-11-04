Стеноз поясничного отдела позвоночника — это сужение позвоночного канала в области поясницы. Сужение приводит к сдавлению (компрессии) нервов, которые проходят от поясницы к ногам.
Сужение позвоночного канала могут вызвать остеоартрит, травмы, спондилолистез и спондилолизис.
Ощущается боль в пояснице, которая может распространяться на одну или обе ноги.
Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, а иногда на результатах визуализирующих исследований или электродиагностики.
Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.
Позвоночный канал идет через центр позвоночника и содержит спинной мозг и пучок нервов, которые тянутся вниз от нижней части спинного мозга в области поясницы. Слово поясничный означает относящийся к нижней части спины, а стеноз означает сужение.
Вдоль спинного мозга, на протяжении всей длины, расположены спинномозговые нервы. Спинномозговые нервы выходят через отверстия между позвонками с обеих сторон и соединяются со всеми нервами в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться при сужении позвоночного канала, что приводит к болевым ощущениям.
Стеноз поясничного отдела позвоночника является частой причиной болей в пояснице у пожилых людей, а также может вызывать ишиалгию. Стеноз позвоночного канала также развивается в среднем возрасте у людей, у которых позвоночный канал узок от рождения.
Наиболее распространенными причинами стеноза поясничного отдела позвоночника являются остеоартрит, спондилолистез и спондилолизис. Менее распространенной причиной является костная болезнь Педжета.
Позвоночник
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Спинномозговые нервы: между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается в виде двух коротких веток (корешков) — двигательной и чувствительной, которые соединяются, образовывая при этом спинномозговой нерв.
Двигательные корешки передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в частности скелетным мышцам.
Чувствительные корешки передают информацию головному мозгу из остальных частей тела.
Конский хвост: спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы к ногам, нижней части кишечника, мочевому пузырю и обратно.
Симптомы стеноза поясничного отдела позвоночника
Симптомы стеноза поясничного отдела позвоночника зависят от того, какие нервы поражены. Могут возникать боли, ощущение покалывания, слабость и снижение рефлексов в стопе или ноге.
Боль может ощущаться в нижней части спины и усиливаться при выпрямлении спины (например, при ходьбе или наклоне назад), облегчаться при наклоне вперед или в сидячем положении и может распространяться по одной или обеим ногам. Аналогичным образом, ходьба вверх по склонам менее болезненна, чем ходьба вниз.
Боль также возникает в ягодицах, бедрах или икрах во время ходьбы, бега, подъема по лестнице или даже в положении стоя. Боль не облегчается в неподвижном положении стоя, но уменьшается при сгибании назад или в положении сидя (хотя ощущение покалывания может сохраняться). Люди часто испытывают некоторое облегчение при толкании тележки или использовании ходунков на колесах, поскольку спина слегка согнута. Аналогичным образом, ходьба вверх по склонам менее болезненна, чем ходьба вниз.
В редких случаях внезапное сдавление нервных корешков может вызвать синдром конского хвоста. При поражении конского хвоста (пучка нервов, идущих от нижней части спинного мозга в поясничном отделе) возможна потеря контроля над процессами опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Может наступить паралич нижней части ноги и утрата чувствительности в паховой области и вокруг нее. Такие серьезные симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства.
Диагностика стеноза поясничного отдела позвоночника
Обследование врачом;
Иногда визуализирующие исследования, электродиагностика или оба метода
Диагноз стеноза поясничного отдела позвоночника обычно ставится на основании характерных болевых ощущений. Во время физикального осмотра врач проверяет силу и рефлексы.
Могут быть назначены другие обследования, если пациент предъявляет жалобы на слабость или онемение, либо если симптомы продолжаются более 6 недель. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые помогают врачам выявить патологию позвоночника, вызывающую стеноз поясничного отдела позвоночника. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь врачу выявить пораженный стенозом участок и сдавление корешка спинномозгового нерва, а также степень тяжести поражения.
Лечение стеноза поясничного отдела позвоночника
Меры для облегчения боли
иногда хирургическое вмешательство при сильной боли.
Меры для облегчения боли
Постельный режим длительностью от одного до двух дней может облегчить боль. Длительный постельный режим ослабляет основные мышцы (мышцы живота, которые проходят от нижней части грудной клетки к тазу, мышцы задней части позвоночника и мышцы ягодиц) и увеличивает скованность, тем самым усиливая боль в спине и замедляя выздоровление. Рекомендуется спать в удобном положении на матраце средней жесткости. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным следует класть вторую подушку между коленями, при слегка согнутых коленных и тазобедренных суставах, если это облегчает боль в пояснице. Пациенты могут по-прежнему спать на животе, если им так удобно.
Прикладывание холода (например, пузыря со льдом) или тепла (например, теплого компресса) или применение безрецептурных анальгетиков (например, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) позволяет ослабить боль. Некоторым могут помочь лекарственные препараты, уменьшающие невропатическую боль, такие как габапентин, противосудорожные препараты или некоторые антидепрессанты. При сильной и сохраняющейся в течение длительного времени боли врач может ввести кортикостероиды в эпидуральное пространство (между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг).
Лечебная физкультура и растяжение задних мышц бедра после разогрева могут помочь облегчить мышечные спазмы. (См. также Боль в пояснице: профилактика).
Хирургическое вмешательство
Если меры для облегчения боли при поясничном стенозе не эффективны, может потребоваться хирургическое вмешательство для уменьшения давления на спинной мозг и спинномозговые нервы. Одна из хирургических процедур называется поясничной ламинэктомией. В ходе этой процедуры в коже вдоль нижних костей спины (поясничных позвонков) делают небольшой разрез. Отделяют мышцы и обнажают кости. Часть позвонка, называемую «пластинка дуги позвонка», удаляют, снимая давление со спинного мозга и спинномозговых нервов. Иногда при необходимости удаления пластинок на нескольких позвонках, позвонки могут быть скреплены вместе кусочком другой кости. В некоторых случаях давление можно облегчить посредством проделывания отверстия в пластинке вместо полного удаления. Эта процедура называется поясничной ламинэктомией. И поясничная ламинэктомия, и поясничная ламинотомия могут выполняться через очень маленькие разрезы, что сокращает время восстановления.