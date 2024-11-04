Стеноз поясничного отдела позвоночника — это сужение позвоночного канала в области поясницы. Сужение приводит к сдавлению (компрессии) нервов, которые проходят от поясницы к ногам.

Сужение позвоночного канала могут вызвать остеоартрит, травмы, спондилолистез и спондилолизис.

Ощущается боль в пояснице, которая может распространяться на одну или обе ноги.

Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, а иногда на результатах визуализирующих исследований или электродиагностики.

Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.

Позвоночный канал идет через центр позвоночника и содержит спинной мозг и пучок нервов, которые тянутся вниз от нижней части спинного мозга в области поясницы. Слово поясничный означает относящийся к нижней части спины, а стеноз означает сужение.

Вдоль спинного мозга, на протяжении всей длины, расположены спинномозговые нервы. Спинномозговые нервы выходят через отверстия между позвонками с обеих сторон и соединяются со всеми нервами в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться при сужении позвоночного канала, что приводит к болевым ощущениям.

Стеноз поясничного отдела позвоночника является частой причиной болей в пояснице у пожилых людей, а также может вызывать ишиалгию. Стеноз позвоночного канала также развивается в среднем возрасте у людей, у которых позвоночный канал узок от рождения.

Наиболее распространенными причинами стеноза поясничного отдела позвоночника являются остеоартрит, спондилолистез и спондилолизис. Менее распространенной причиной является костная болезнь Педжета.

Позвоночник

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Симптомы стеноза поясничного отдела позвоночника Симптомы стеноза поясничного отдела позвоночника зависят от того, какие нервы поражены. Могут возникать боли, ощущение покалывания, слабость и снижение рефлексов в стопе или ноге. Боль может ощущаться в нижней части спины и усиливаться при выпрямлении спины (например, при ходьбе или наклоне назад), облегчаться при наклоне вперед или в сидячем положении и может распространяться по одной или обеим ногам. Аналогичным образом, ходьба вверх по склонам менее болезненна, чем ходьба вниз. Боль также возникает в ягодицах, бедрах или икрах во время ходьбы, бега, подъема по лестнице или даже в положении стоя. Боль не облегчается в неподвижном положении стоя, но уменьшается при сгибании назад или в положении сидя (хотя ощущение покалывания может сохраняться). Люди часто испытывают некоторое облегчение при толкании тележки или использовании ходунков на колесах, поскольку спина слегка согнута. Аналогичным образом, ходьба вверх по склонам менее болезненна, чем ходьба вниз. В редких случаях внезапное сдавление нервных корешков может вызвать синдром конского хвоста. При поражении конского хвоста (пучка нервов, идущих от нижней части спинного мозга в поясничном отделе) возможна потеря контроля над процессами опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Может наступить паралич нижней части ноги и утрата чувствительности в паховой области и вокруг нее. Такие серьезные симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства.

Диагностика стеноза поясничного отдела позвоночника Обследование врачом;

Иногда визуализирующие исследования, электродиагностика или оба метода Диагноз стеноза поясничного отдела позвоночника обычно ставится на основании характерных болевых ощущений. Во время физикального осмотра врач проверяет силу и рефлексы. Могут быть назначены другие обследования, если пациент предъявляет жалобы на слабость или онемение, либо если симптомы продолжаются более 6 недель. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые помогают врачам выявить патологию позвоночника, вызывающую стеноз поясничного отдела позвоночника. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь врачу выявить пораженный стенозом участок и сдавление корешка спинномозгового нерва, а также степень тяжести поражения.