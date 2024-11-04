Спондилолистез — частичное смещение кости в пояснице.
Причиной этого нарушения может быть травма или дегенеративное заболевание.
Ощущается боль в пояснице, которая может распространяться на одну или обе ноги.
Диагноз основывается на результатах визуализирующего исследования.
Лечение включает меры по купированию боли.
Позвоночник (позвоночный столб) состоит из позвонков, расположенных один поверх другого. При поясничном спондилолистезе позвонки в нижней части спины соскальзывают вперед. Это заболевание обычно возникает в подростковом или молодом возрасте (часто у спортсменов). Обычно оно вызвано врожденным пороком или травмой, приводящей к переломам (трещинам) в части позвонка. Если поражены обе стороны позвонка, позвонок может соскользнуть вперед над нижележащим позвонком. Спондилолистез также может возникать у пожилых людей, главным образом вследствие дегенерации межпозвоночного диска или остеоартрита. При развитии спондилолистеза во взрослом возрасте возрастает риск возникновения стеноза поясничного отдела позвоночника.
Симптомы спондилолистеза
Спондилолистез легкой или средней степени тяжести может вызывать незначительную боль или не вызывать боли, особенно у молодых людей.
Если боль возникает у подростков, она ощущается только с одной стороны позвоночника и может распространяться на ногу. Боль может быть обусловлена переломом.
Если боль возникает у взрослых, она ощущается в определенной части позвоночника и распространяется на обе ноги. В таких случаях боль возникает в результате дегенеративного заболевания.
Боль обостряется при вставании или наклоне назад. Он может сопровождаться онемением и/или слабостью в ногах.
Диагностика спондилолистеза
Визуализирующие исследования
Врачи ставят диагноз спондилолистеза по результатам визуализирующих исследований, обычно рентгенограммы нижней части позвоночника.
Могут выполняться другие визуализирующие исследования, такие, как магнитно-резонансная томография (МРТ) или иногда компьютерная томография (КТ).
Лечение спондилолистеза
Меры для облегчения боли и стабилизации позвоночника
При спондилолистезе постельный режим длительностью от одного до двух дней может облегчить боль. Продолжительный постельный режим ослабляет мышцы кора и усиливает скованность, что ведет к ухудшению боли в спине и замедлению выздоровления. Рекомендуется спать в удобном положении на матраце средней жесткости. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным следует класть вторую подушку между коленями, при слегка согнутых коленных и тазобедренных суставах, если это облегчает боль в пояснице. Пациенты могут по-прежнему спать на животе, если им так удобно.
Прикладывание холода (например, пузыря со льдом) или тепла (например, теплого компресса) или применение безрецептурных анальгетиков (например, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) позволяет ослабить боль. Некоторым могут помочь лекарственные препараты, уменьшающие невропатическую боль, такие как габапентин, противосудорожные препараты или некоторые антидепрессанты. При сильной и сохраняющейся в течение длительного времени боли врач может назначить кортикостероиды внутрь или ввести их в эпидуральное пространство (между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг).
Может помочь лечебная физкультура и упражнения для укрепления и растяжения мышц передней брюшной стенки, ягодиц и спины (глубоких мышц туловища или мышц кора). (См. также Боль в пояснице: профилактика).