Спондилолистез легкой или средней степени тяжести может вызывать незначительную боль или не вызывать боли, особенно у молодых людей.

Если боль возникает у подростков, она ощущается только с одной стороны позвоночника и может распространяться на ногу. Боль может быть обусловлена переломом.

Если боль возникает у взрослых, она ощущается в определенной части позвоночника и распространяется на обе ноги. В таких случаях боль возникает в результате дегенеративного заболевания.

Боль обостряется при вставании или наклоне назад. Он может сопровождаться онемением и/или слабостью в ногах.