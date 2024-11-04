Грыжи межпозвоночного диска возникают при надрыве или разрыве плотной внешней оболочки диска в позвоночнике. Мягкое желеобразное содержимое центра диска может выпячиваться через разрыв оболочки (грыжа).

К грыже межпозвоночного диска могут приводить старение, травмы и избыточный вес.

Если грыжи межпозвоночного диска вызывают боль, ее интенсивность может варьироваться от незначительной до изнуряющей.

Для установления диагноза назначают визуализирующие исследования.

Риск грыжи межпозвоночного диска можно снизить с помощью физической нагрузки, укрепления мышц и поддержания нормальной массы тела.

Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.

Позвоночник (позвоночный столб) состоит из позвонков. Между позвонками имеются амортизирующие диски. Диски имеют прочный внешний слой фиброзно-хрящевой ткани и мягкое желеобразное внутреннее вещество, называемое студенистым ядром.

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

При резком сжатии диска позвонками, находящимися сверху и снизу (например, при подъеме тяжестей), возможно повреждение (разрыв) внешнего слоя, что приводит к боли. Внутреннее содержимое диска может просачиваться через разрыв в оболочке, что приводит к его выпячиванию (грыжа). Это выпячивание может сдавливать, раздражать и даже повреждать корешок спинномозгового нерва или иногда конечный отдел спинного мозга на уровне L1–L2 позвоночника (см. также Сдавление спинного мозга). Разрыв или грыжа межпозвоночного диска в поясничном отделе часто вызывает боль в пояснице и ишиалгию. Они могут вызывать боль в шее, если разрыв или грыжа затрагивают диск, находящийся в шее (так называемая грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе).

Ущемленный диск 3D модель

Большинство грыж межпозвоночных дисков возникают в пояснице. Чаще всего грыжи встречаются в возрасте от 30 до 50 лет. В этот период наблюдается ослабление оболочки диска. Вязкое содержимое под высоким давлением может просочиться через разрыв или ослабленную часть оболочки и выпятиться наружу. После 50 лет внутренняя часть диска отвердевает, что снижает вероятность грыжи.

Грыжа межпозвоночного диска может возникать вследствие внезапной травмы или многократных мелких травм. Избыточная масса тела или подъем тяжелых предметов, особенно неправильный подъем, приводит к повышению риска.

Грыжа межпозвоночного диска

Симптомы грыжи межпозвоночного диска Часто грыжа межпозвоночного диска протекает бессимптомно, даже при наличии очевидного выпячивания или грыжи на снимках, полученных в ходе визуализирующих обследований, например, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ). Грыжи межпозвоночных дисков с бессимптомным течением чаще встречаются в старших возрастных группах. Однако грыжи межпозвоночных дисков способны вызывать боль, интенсивность которой колеблется от незначительной до изнуряющей. Движение часто усиливает боль, и боль усугубляется при кашле, чихании, натуживании или наклоне вперед. Локализация боли зависит от того, какой диск поражен грыжей, и какой корешок спинномозгового нерва ущемлен. Боль может ощущаться по ходу нерва, сдавливаемого грыжей межпозвоночного диска. Например, грыжа межпозвоночного диска в поясничном отделе часто приводит к ишиалгии — боли вдоль седалищного нерва, вниз по задней поверхности ноги. Грыжа позвоночного диска в шейном отделе вызывает боль в шее, которая часто распространяется вниз по руке, иногда до кисти. Боль, которая начинается в одном месте, но распространяется в другую, обычно вдоль хода нерва, называется иррадиирующей болью. Грыжа межпозвоночного диска также может приводить к онемению и мышечной слабости. Если давление на корешок спинномозгового нерва сильное, мышцы, на которые воздействует этот нерв, могут ослабевать. В редких случаях диск может оказывать давление на спинной мозг, с возможным развитием слабости или паралича обеих ног. При поражении конского хвоста (пучка нервов, идущих от нижней части спинного мозга в поясничном отделе), возможна потеря контроля над процессами опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Такие серьезные симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства.

Диагностика грыжи межпозвоночного диска Визуализирующие исследования

иногда электродиагностическое обследование. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые проводятся для определения причины и локализации грыжи межпозвоночного диска. В редких случаях, когда требуется более подробная информация о спинном мозге и окружающих костях, чем можно получить с помощью МРТ или КТ, либо МРТ выполнить невозможно, выполняется еще одно визуализирующее исследование под названием КТ-миелография. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь выявить пораженный корешок спинномозгового нерва.

Лечение грыжи межпозвоночного диска Меры для облегчения боли

Иногда хирургическое вмешательство Поскольку грыжа межпозвоночного диска со временем уменьшается, симптомы, как правило, ослабляются независимо от лечения. Большинство людей с болью в спине, независимо от причины, в течение 6 недель выздоравливают без хирургического вмешательства. Меры для облегчения боли Прикладывание холода (например, пузыря со льдом) или тепла (например, теплого компресса) или применение безрецептурных анальгетиков (например, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) позволяет ослабить боль. Если симптомы не облегчаются с помощью анальгетиков, врач может назначить кортикостероиды внутрь или ввести их в эпидуральное пространство (между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг). Тем не менее, вопрос о пользе таких инъекций кортикостероидов является спорным. Эпидуральная инъекция кортикостероидов Изображение Рекомендуется спать в удобном положении на матраце средней жесткости. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным следует класть вторую подушку между коленями, при слегка согнутых коленных и тазобедренных суставах, если это облегчает боль в пояснице. Продолжительный постельный режим и вытяжение не рекомендуются. Положения во время сна при боли в спине Изображение По мере уменьшения боли лечебная физкультура и выполняемые дома упражнения могут улучшить осанку и укрепить мышцы спины, тем самым уменьшая движения в позвоночнике, которые еще больше раздражают или сжимают нервный корешок. (См. также Профилактика). Хирургическое вмешательство В случаях, когда грыжа межпозвоночного диска приводит к стойкой или хронической ишиалгии, слабости, потере чувствительности или недержанию кала и мочи (синдром конского хвоста), может возникнуть необходимость в хирургическом удалении выступающей части диска (дискэктомия) и, в ряде случаев, части позвонка (поясничная ламинэктомия). Обычно необходима общая анестезия. Часто для удаления выступающей части диска могут применяться методики микрохирургии, с небольшим надрезом и местной спинальной анестезией (при которой обезболивают определенный участок тела). Обычно для этой процедуры не требуется госпитализация. После проведения любой из указанных процедур большинство больных могут возобновить обычный режим деятельности через 6 недель — 3 месяца. Хирургическое вмешательство, как правило, приводит к более быстрому выздоровлению, чем лечение без хирургического вмешательства. Тем не менее, примерно через год или два, степень восстановления у пациентов, подвергавшихся и не подвергавшихся хирургическому вмешательству, примерно одинакова. Приблизительно у 10–20% пациентов, которым были проведены хирургические процедуры для лечения ишиалгии, возникшей вследствие грыжи межпозвоночного диска, возникает разрыв другого диска.