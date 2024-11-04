Наряду с болью в пояснице, боль в шее является очень распространенной причиной обращения за медицинской помощью. Обычно боль является следствием проблем с костно-мышечной системой — позвоночником, в том числе костями позвоночника (позвонками), а также мышцами и связками, обеспечивающими их поддержку. Некоторые расстройства сопровождаются болью только в шее. Другие заболевания могут вызывать боль в шее и в пояснице. Иногда боль в шее вызвана заболеванием, не затрагивающим костно-мышечную систему, например, менингитом.
Гибкость шеи делает ее уязвимой для изнашивания и травм, которые сопровождаются избыточным вытягиванием шеи, например, при резких движениях головы. Кроме того, критической функцией шеи является опора для головы. Плохая осанка осложняет такую функцию. Боль в шее, как и боль в спине, широко распространена и встречается чаще в старших возрастных группах. Описание боли в передней части шеи см. в статье Боль в горле.
Часть позвоночника, которая находится в области шеи, называется шейным отделом позвоночника. Он представлен 7 костями (позвонками), разделенными дисками из желеобразного материала, окруженными хрящевой тканью. В шейном отделе позвоночника находится канал, в котором пролегает спинной мозг. По всей длине спинного мозга через отверстия между позвонками выходят спинномозговые нервы, функцией которых является объединение всех нервов в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. Поддержку позвоночника обеспечивают мышцы и связки шеи.
Боль в шее может наблюдаться при поражении костей, мышц, дисков или связок, но кроме того, может быть вызвана поражением нервов спинного мозга. При повреждении позвоночника возможно сдавливание корешка спинномозгового нерва, что сопровождается болью и, в ряде случаев, слабостью, онемением и ощущением покалывания в руке. Компрессия спинного мозга может приводить к онемению и слабости обеих рук и ног, а также изредка к утрате контроля над мочеиспусканием (недержанию мочи) и опорожнением кишечника (недержанию кала).
Причины боли в шее
Большинство расстройств, сопровождающихся болями в пояснице, также могут приводить к болям в шее и преимущественно охватывать позвоночник, его поддерживающие ткани или обе части.
Распространенные причины
Распространенные причины боли в шее включают следующие:
мышечные спазмы.
повреждение мышц и связок;
артрит (обычно остеоартрит);
Спазмы мышц шеи широко распространены и могут возникать сами по себе или после травмы, даже незначительной.
Повреждения могут возникать во время обычной деятельности (например, при подъеме тяжестей, физических нагрузках, неожиданном движении) или в результате травмы, например, при падении или дорожно-транспортном происшествии. Как правило, при визуализирующих исследованиях не выявляется никаких конкретных повреждений, но врачи предполагают поражение некоторых мышц и/или связок.
При шейном спондилезе позвонки шейного отдела, суставы шейного отдела (фасеточные суставы) и расположенные между ними диски разрушаются, обычно по причине остеоартрита. В результате возможно ущемление нервов, выходящих из позвонков. Иногда наблюдается сужение позвоночного канала (стеноз шейного отдела позвоночника), что сопровождается сдавлением спинного мозга.
Стеноз шейного отдела позвоночника представляет собой состояние, при котором сужается пространство внутри позвоночного канала. В шейном отделе позвоночника это приводит к сдавлению дурального мешка (внешней оболочки спинного мозга), часто спинного мозга и/или нервных корешков. Обычной причиной является сочетание остеоартрита, дегенерации дисков и утолщения мягких тканей в области шеи.
Грыжи межпозвоночных дисков могут вызвать боль в шее. Диски между позвонками имеют внешний слой хрящевой ткани (плотная волокнистая ткань) и мягкое желеобразное внутреннее ядро. При многократном сдавлении диска позвонками, находящимися сверху и снизу, возможно повреждение (разрыв) наружного слоя, что приводит к боли. Внутренняя часть диска может выпячиваться через разрыв (грыжа). При выпячивании диска он может сдавливать или даже повреждать соседний корешок спинномозгового нерва. В редких случаях диск сдавливает спинной мозг.
Фибромиалгия входит в число причин болей, в том числе иногда и в шейном отделе. Это заболевание приводит к хронической разлитой боли в мышцах и других мягких тканях, не только в шейном отделе.
Менее распространенные причины
Менее распространенные серьезные причины боли в шее включают следующие:
Повреждение оболочки шейной артерии (расслоение)
Опухоль спинного мозга или инфекция
Инфаркт миокарда или стенокардия (боль в груди вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы)
Спастическая кривошея — еще одна менее распространенная причина, но не настолько серьезная. Это сильный спазм конкретных мышц шеи, приводящий к неестественному наклону и повороту головы. Иногда спазмы носят ритмический характер, приводя к покачиванию головой. Причиной может выступать неустановленный фактор либо воздействие определенных лекарственных препаратов или наследственные заболевания.
Обследование при боли в шее
Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. При обследовании врачи в первую очередь стараются определить серьезные заболевания.
Настораживающие признаки
При болях в шее причинами для беспокойства являются определенные признаки. Они включают:
снижение силы или чувствительности в руках и ногах — возможный симптом поражения нервов;
лихорадка
Ночная потливость
Головная боль
сонливость или дезориентация;
неприятные ощущения в грудной клетке.
внезапная потливость или затрудненное дыхание;
боль, возникающая или усиливающаяся при напряжении.
Когда обращаться к врачу
Больные с настораживающими признаками или трудностями/болями при глотании должны немедленно обратиться к врачу.
При возникновении сильной боли у людей без настораживающих признаков (особенно если боль не удается снять парацетамолом или нестероидными противовоспалительными препаратами [НПВП]), им следует обратиться к врачу в течение дня.
Прочим больным можно отложить визит к врачу на несколько дней или связаться с ним по телефону, чтобы выяснить, насколько срочным должен быть визит.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и обследовании, часто указывают на причину боли в шее и на исследования, которые будет необходимо провести (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в шее).
Физикальное обследование направлено на осмотр позвоночника и нервной системы (неврологическое обследование) для обнаружения признаков сдавления корешка спинномозгового нерва или сдавления спинного мозга. Признаки сдавления корешка спинномозгового нерва включают мышечную слабость, нарушенные рефлексы (обследование включает постукивание по сухожилиям у локтя и позади запястья), сниженную чувствительность различных частей тела, не считая головы, неспособность к мочеиспусканию и недержание мочи или недержание кала. Врачи могут предложить больному сделать определенные движения шеей.
На основании сведений о характере боли, данных анамнеза больного и результатов физикального обследования врачи получают возможность определить наиболее вероятные причины:
Потеря силы или чувствительности может указывать на поражение спинномозговых нервов, выходящих из шейного отдела позвоночника.
Боль в передней части или с одной стороны шеи обычно не связана с патологией спинного мозга.
Боль в шее, распространяющаяся на руку, обычно вызвана грыжей межпозвоночного диска, стенозом шейного отдела позвоночника или спондилезом, сопровождающимся сдавлением корешка спинномозгового нерва.
Боль в груди, которая распространяется на шею, может быть вызвана заболеванием сердца, например, стенокардией или инфарктом миокарда.
Непрерывная, сильная боль с прогрессирующим усилением, не ослабляющаяся после отдыха, особенно если вследствие боли прерывается ночной сон, и сопровождающаяся потливостью, может свидетельствовать о злокачественной опухоли или инфекции.
Некоторые причины и характеристики боли в шее
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Более распространенные, но менее серьезные причины
Растяжения
Боль, которая:
Обследование врачом
мышечные спазмы.
Непрерывная боль и онемение, приводящая к трудностям, или боль при повороте головы в одну или другую сторону (иногда в обе стороны)
Отсутствие симптомов поражения нервной системы (неврологических симптомов)
Обследование врачом
Остеоартрит (без сдавления корешка спинномозгового нерва)
Боль, которая:
часто наблюдается у лиц с артритом суставов пальцев, тазобедренных и/или коленных суставов.
Обследование врачом
Иногда рентгенологическое обследование шеи
Шейный спондилез (при сдавлении корешка спинномозгового нерва)
Боль, которая:
иногда слабость и/или онемение рук.
МРТ шейного отдела
Ограниченная подвижность шеи
Иногда симптомы сдавления спинного мозга (например, онемение или покалывание в руке, кисти, ноге или стопе, слабость, потеря равновесия, повышение рефлексов)
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ шеи
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
Грыжа межпозвоночного диска (обычно со сдавлением корешка спинномозгового нерва)
То же, что и при шейном спондилезе выше, за исключением того, что боль в шее может быть столь же сильной, как и боль в руке, или более интенсивной.
МРТ шейного отдела
Боль и скованность в различных частях тела (не только в шее)
Болезненные участки, чувствительные при прикосновении
Часто плохой сон
Чаще всего наблюдается у женщин от 20 до 50 лет
Обследование врачом
Менее распространенные, но более серьезные причины
Повреждение оболочки шейной артерии
Обычно непрерывная боль в области головы, шеи и лица
Обычно неврологические симптомы, например, утрата равновесия или вкуса, дезориентация, слабость рук и ног с одной стороны тела, затрудненное глотание, речь и/или зрение
МРА (МРТ с инъекцией красителя, позволяющего увидеть артерии в области шеи)
Ангиография
Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений
Иногда ночная потливость или потеря массы тела
МРТ или КТ
Иногда биопсия
Инфекция костей или близлежащих тканей
Прогрессирующее усиление непрерывной боли (даже в ночное время), независимо от положения или движений
Иногда ночная потливость, жар и/или потеря массы тела
МРТ
Обычно бактериологический посев образца инфицированной ткани
сильную головную боль;
Боль в шее, усиливающаяся при наклоне головы вперед, но не при ее вращении в стороны
Обычно жар, сонливость и/или дезориентация
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) и анализ спинномозговой жидкости
Внезапная и иногда рецидивирующая потливость, затрудненное дыхание и/или дискомфорт в грудной клетке
Обычно факторы риска развития сердечных заболеваний
Обычно также боль в груди
Электрокардиография, анализ крови для определения сердечных маркеров для обнаружения поражения сердечной мышцы и/или визуализирующие обследования, например, катетеризация сердца или нагрузочные пробы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; МРА = магнитно-резонансная ангиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Часто необходимость в обследованиях отсутствует, поскольку в большинстве случаев боли в шее являются следствием спазма или растяжения мышц, которые обычно обнаруживаются при врачебном осмотре. Обследование обычно проводят, если врачи подозревают некоторые другие заболевания (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в шее).
При наличии симптомов поражения нервной системы (неврологических симптомов), например, слабости или онемения, обычно проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). МРТ позволяет получить более четкие изображения мягких тканей (в том числе дисков и нервов) по сравнению с КТ. КТ позволяет получить более четкие изображения костей, чем стандартное рентгенологическое обследование. Однако стандартное рентгенологическое исследование часто позволяет обнаружить распространенные патологические изменения костей (например, артрит), так что при подозрении на такие заболевания в первую очередь проводят рентгенологическое исследование.
Время от времени для оценки возможности сдавления корешка спинномозгового нерва или поиска альтернативного объяснения слабости либо покалывания и онемения проводят электромиографию и изучение нервной проводимости.
Лечение боли в шее
Специфические заболевания лечат.
Общие меры при боли в шее
К возможным мерам относятся:
Прием препаратов, облегчающих боль
Прикладывание тепла или холода к болезненному участку
Внесение изменений в деятельность
Легкие физические упражнения, при их переносимости
Чаще всего причиной боли в шее является растяжение, спазм мышцы или другие травмы костно-мышечной системы, и для снятия боли достаточно безрецептурных анальгетиков, например, ацетаминофена или НПВП. Симптомы обычно проходят полностью. Также может помочь лед или тепло (см. Лечение боли и воспаления).
Если требуется более эффективное обезболивание, врачи могут назначить опиоидные анальгетики. Однако, если они и назначаются, их следует использовать только в течение короткого времени, поскольку длительное использование опиоидных анальгетиков может наоборот повышать чувствительности к боли, вызывать побочные эффекты, такие как сонливость, дезориентация и запор, а также повышать риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Иногда назначают миорелаксанты, например, каризопродол, циклобензаприн, диазепам, метаксалон или метокарбамол, но их эффективность остается под вопросом. Миорелаксанты не рекомендуют назначать пожилым больным, у которых высока вероятность развития побочных эффектов.
Целесообразно избегать видов деятельности, способных ухудшить состояние, например, продолжительного сидения (особенно при работе с компьютером, телефоном и другими электронными устройствами). Правильная осанка и техника движений при вставании, сидении, лежании или выполнении каких-либо действий. Больных учат, как правильно вставать, садиться и в каком положении спать, чтобы избежать избыточной нагрузки на шею. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову и шею в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным, которые спят на спине, необходимо подкладывать подушку под голову и шею для их поддержки, но не поднятия. Больным следует избегать сна в положении лицом вниз. Также можно носить шейный корсет (шейный воротник), чтобы обеспечить покой для шеи и облегчить боль. Врач или специалист по лечебной физкультуре могут рекомендовать упражнения на растяжку и мышечную силу, в том числе упражнения по укреплению мышц верхней части спины.
Другие меры для уменьшения боли в шее
Для пациентов с болью, иррадиирующей в одну руку, и с симптомами поражения нервов, такими как слабость в руках и ногах, может потребоваться более интенсивное лечение. Для уменьшения выраженности симптомов применяются кортикостероиды, которые принимают внутрь и иногда вводят с помощью эпидуральной инъекции, но вопрос об инъекциях кортикостероидов является спорным, поскольку они не всегда приводят к долгосрочному улучшению и могут иметь побочные эффекты.
При спастической кривошее временно устранить спазмы иногда удается с помощью лечебной физкультуры или массажа. Лекарственные препараты (в том числе противосудорожный препарат карбамазепин и некоторые слабые успокоительные, например, клоназепам, для приема внутрь) обычно позволяют ослабить боль. Однако снять спазмы с помощью лекарственных препаратов удается только приблизительно у одной трети больных. При сильной боли или нарушенной осанке в пораженные мышцы могут вводить ботулотоксин (бактериальный токсин, приводящий к параличу мышц).
Хирургическое лечение болей в шее
Пациентам со сдавлением спинного мозга или спинномозгового нерва вследствие грыжи межпозвоночного диска в шее, а также с сильной слабостью или болью, может потребоваться хирургическое вмешательство. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическое удаление диска (дискэктомия) и хирургическое вмешательство для сращивания позвонков (так называемый шейный артродез или спондилодез). Однако показатели успешности лечения примерно одинаковы при использовании нехирургических и хирургических методов. Эффективность хирургического вмешательства по поводу боли в шее вследствие других заболеваний зависит от причины.
Ключевые моменты
Боли в шее по большей части вызваны растяжением или спазмом мышц и со временем проходят полностью.
Многие заболевания, приводящие к болям в пояснице, также сопровождаются болями в шее.
Больные с настораживающими признаками, например, онемением или слабостью рук и ног, должны незамедлительно обратиться к врачу.
Снять боль в шее в большинстве случаев удается с помощью безрецептурных анальгетиков и смены деятельности.