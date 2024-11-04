Наряду с болью в пояснице, боль в шее является очень распространенной причиной обращения за медицинской помощью. Обычно боль является следствием проблем с костно-мышечной системой — позвоночником, в том числе костями позвоночника (позвонками), а также мышцами и связками, обеспечивающими их поддержку. Некоторые расстройства сопровождаются болью только в шее. Другие заболевания могут вызывать боль в шее и в пояснице. Иногда боль в шее вызвана заболеванием, не затрагивающим костно-мышечную систему, например, менингитом.

Боль в шее Видео

Гибкость шеи делает ее уязвимой для изнашивания и травм, которые сопровождаются избыточным вытягиванием шеи, например, при резких движениях головы. Кроме того, критической функцией шеи является опора для головы. Плохая осанка осложняет такую функцию. Боль в шее, как и боль в спине, широко распространена и встречается чаще в старших возрастных группах. Описание боли в передней части шеи см. в статье Боль в горле.

Часть позвоночника, которая находится в области шеи, называется шейным отделом позвоночника. Он представлен 7 костями (позвонками), разделенными дисками из желеобразного материала, окруженными хрящевой тканью. В шейном отделе позвоночника находится канал, в котором пролегает спинной мозг. По всей длине спинного мозга через отверстия между позвонками выходят спинномозговые нервы, функцией которых является объединение всех нервов в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. Поддержку позвоночника обеспечивают мышцы и связки шеи.

Боль в шее может наблюдаться при поражении костей, мышц, дисков или связок, но кроме того, может быть вызвана поражением нервов спинного мозга. При повреждении позвоночника возможно сдавливание корешка спинномозгового нерва, что сопровождается болью и, в ряде случаев, слабостью, онемением и ощущением покалывания в руке. Компрессия спинного мозга может приводить к онемению и слабости обеих рук и ног, а также изредка к утрате контроля над мочеиспусканием (недержанию мочи) и опорожнением кишечника (недержанию кала).

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Обследование при боли в шее Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. При обследовании врачи в первую очередь стараются определить серьезные заболевания. Настораживающие признаки При болях в шее причинами для беспокойства являются определенные признаки. Они включают: снижение силы или чувствительности в руках и ногах — возможный симптом поражения нервов;

лихорадка

Ночная потливость

Головная боль

сонливость или дезориентация;

неприятные ощущения в грудной клетке.

внезапная потливость или затрудненное дыхание;

боль, возникающая или усиливающаяся при напряжении. Когда обращаться к врачу Больные с настораживающими признаками или трудностями/болями при глотании должны немедленно обратиться к врачу. При возникновении сильной боли у людей без настораживающих признаков (особенно если боль не удается снять парацетамолом или нестероидными противовоспалительными препаратами [НПВП]), им следует обратиться к врачу в течение дня. Прочим больным можно отложить визит к врачу на несколько дней или связаться с ним по телефону, чтобы выяснить, насколько срочным должен быть визит. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и обследовании, часто указывают на причину боли в шее и на исследования, которые будет необходимо провести (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в шее). Физикальное обследование направлено на осмотр позвоночника и нервной системы (неврологическое обследование) для обнаружения признаков сдавления корешка спинномозгового нерва или сдавления спинного мозга. Признаки сдавления корешка спинномозгового нерва включают мышечную слабость, нарушенные рефлексы (обследование включает постукивание по сухожилиям у локтя и позади запястья), сниженную чувствительность различных частей тела, не считая головы, неспособность к мочеиспусканию и недержание мочи или недержание кала. Врачи могут предложить больному сделать определенные движения шеей. На основании сведений о характере боли, данных анамнеза больного и результатов физикального обследования врачи получают возможность определить наиболее вероятные причины: Потеря силы или чувствительности может указывать на поражение спинномозговых нервов, выходящих из шейного отдела позвоночника.

Боль в передней части или с одной стороны шеи обычно не связана с патологией спинного мозга.

Боль в шее, распространяющаяся на руку, обычно вызвана грыжей межпозвоночного диска, стенозом шейного отдела позвоночника или спондилезом, сопровождающимся сдавлением корешка спинномозгового нерва.

Боль в груди, которая распространяется на шею, может быть вызвана заболеванием сердца, например, стенокардией или инфарктом миокарда.

Непрерывная, сильная боль с прогрессирующим усилением, не ослабляющаяся после отдыха, особенно если вследствие боли прерывается ночной сон, и сопровождающаяся потливостью, может свидетельствовать о злокачественной опухоли или инфекции. Таблица Некоторые причины и характеристики боли в шее Таблица Проведение анализов Часто необходимость в обследованиях отсутствует, поскольку в большинстве случаев боли в шее являются следствием спазма или растяжения мышц, которые обычно обнаруживаются при врачебном осмотре. Обследование обычно проводят, если врачи подозревают некоторые другие заболевания (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в шее). При наличии симптомов поражения нервной системы (неврологических симптомов), например, слабости или онемения, обычно проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). МРТ позволяет получить более четкие изображения мягких тканей (в том числе дисков и нервов) по сравнению с КТ. КТ позволяет получить более четкие изображения костей, чем стандартное рентгенологическое обследование. Однако стандартное рентгенологическое исследование часто позволяет обнаружить распространенные патологические изменения костей (например, артрит), так что при подозрении на такие заболевания в первую очередь проводят рентгенологическое исследование. Время от времени для оценки возможности сдавления корешка спинномозгового нерва или поиска альтернативного объяснения слабости либо покалывания и онемения проводят электромиографию и изучение нервной проводимости.

Лечение боли в шее Специфические заболевания лечат. Общие меры при боли в шее К возможным мерам относятся: Прием препаратов, облегчающих боль

Прикладывание тепла или холода к болезненному участку

Внесение изменений в деятельность

Легкие физические упражнения, при их переносимости Чаще всего причиной боли в шее является растяжение, спазм мышцы или другие травмы костно-мышечной системы, и для снятия боли достаточно безрецептурных анальгетиков, например, ацетаминофена или НПВП. Симптомы обычно проходят полностью. Также может помочь лед или тепло (см. Лечение боли и воспаления). Если требуется более эффективное обезболивание, врачи могут назначить опиоидные анальгетики. Однако, если они и назначаются, их следует использовать только в течение короткого времени, поскольку длительное использование опиоидных анальгетиков может наоборот повышать чувствительности к боли, вызывать побочные эффекты, такие как сонливость, дезориентация и запор, а также повышать риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Иногда назначают миорелаксанты, например, каризопродол, циклобензаприн, диазепам, метаксалон или метокарбамол, но их эффективность остается под вопросом. Миорелаксанты не рекомендуют назначать пожилым больным, у которых высока вероятность развития побочных эффектов. Целесообразно избегать видов деятельности, способных ухудшить состояние, например, продолжительного сидения (особенно при работе с компьютером, телефоном и другими электронными устройствами). Правильная осанка и техника движений при вставании, сидении, лежании или выполнении каких-либо действий. Больных учат, как правильно вставать, садиться и в каком положении спать, чтобы избежать избыточной нагрузки на шею. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову и шею в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным, которые спят на спине, необходимо подкладывать подушку под голову и шею для их поддержки, но не поднятия. Больным следует избегать сна в положении лицом вниз. Также можно носить шейный корсет (шейный воротник), чтобы обеспечить покой для шеи и облегчить боль. Врач или специалист по лечебной физкультуре могут рекомендовать упражнения на растяжку и мышечную силу, в том числе упражнения по укреплению мышц верхней части спины. Другие меры для уменьшения боли в шее Для пациентов с болью, иррадиирующей в одну руку, и с симптомами поражения нервов, такими как слабость в руках и ногах, может потребоваться более интенсивное лечение. Для уменьшения выраженности симптомов применяются кортикостероиды, которые принимают внутрь и иногда вводят с помощью эпидуральной инъекции, но вопрос об инъекциях кортикостероидов является спорным, поскольку они не всегда приводят к долгосрочному улучшению и могут иметь побочные эффекты. При спастической кривошее временно устранить спазмы иногда удается с помощью лечебной физкультуры или массажа. Лекарственные препараты (в том числе противосудорожный препарат карбамазепин и некоторые слабые успокоительные, например, клоназепам, для приема внутрь) обычно позволяют ослабить боль. Однако снять спазмы с помощью лекарственных препаратов удается только приблизительно у одной трети больных. При сильной боли или нарушенной осанке в пораженные мышцы могут вводить ботулотоксин (бактериальный токсин, приводящий к параличу мышц). Хирургическое лечение болей в шее Пациентам со сдавлением спинного мозга или спинномозгового нерва вследствие грыжи межпозвоночного диска в шее, а также с сильной слабостью или болью, может потребоваться хирургическое вмешательство. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическое удаление диска (дискэктомия) и хирургическое вмешательство для сращивания позвонков (так называемый шейный артродез или спондилодез). Однако показатели успешности лечения примерно одинаковы при использовании нехирургических и хирургических методов. Эффективность хирургического вмешательства по поводу боли в шее вследствие других заболеваний зависит от причины.