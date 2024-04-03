Псориатический артрит представляет собой спондилоартрит и один из видов воспаления суставов, возникающий у некоторых больных с псориазом кожи или ногтей.
Воспаление суставов может развиваться у больных с псориазом.
Чаще всего поражаются тазобедренный сустав, коленный сустав, а также суставы пальцев рук и ног.
Диагноз ставится на основе симптомов.
Могут помочь нестероидные противовоспалительные препараты, базисные противоревматические препараты (такие как метотрексат), циклоспорин и ингибиторы фактора некроза опухолей.
Псориатический артрит напоминает ревматоидный артрит, но без выработки антител, характерных для ревматоидного артрита. Псориатический артрит возникает приблизительно у 20% больных псориазом (заболеванием кожи, которое сопровождается рецидивирующей красной шелушащейся сыпью и утолщением ногтей с образованием ямочек). Повышенная вероятность развития псориатического артрита позвоночника отмечена у людей с определенным геном (HLA-B27), а также людей, члены семьи которых больны этим заболеванием. Причина псориатического артрита не установлена.
Симптомы псориатического артрита
При псориатическом артрите воспаление часто поражает суставы, расположенные вблизи кончиков пальцев рук и ног, хотя возможно также поражение тазобедренного, коленного сустава и позвоночника. Часто наблюдается более выраженное поражение верхних конечностей. Не исключено наличие болей в спине.
При хроническом характере воспаления суставы могут отекать и деформироваться. Псориатический артрит поражает суставы без сохранения симметричности (с одной стороны тела сильнее, с другой слабее) в большей степени, чем при ревматоидном артрите, и затрагивает меньше суставов. Сухожилия или связки могут воспаляться в том месте, где они прикрепляются к костям вокруг суставов (так называемый энтезит). У некоторых пациентов, страдающих псориатическим артритом, также возникает фибромиалгия, которая вызывает мышечную боль, скованность суставов и утомляемость.
Псориатическая сыпь может возникать до или после развития артрита. Иногда сыпь не замечают по той причине, что она скрыта волосами на голове, находится в области пупка или скрыта складками кожи, например, между задней поверхностью ягодиц и бедром. Симптомы со стороны кожи и суставов иногда появляются и исчезают одновременно, а иногда по очереди. Иногда кожные симптомы тяжелее, чем суставные, а иногда наоборот.
На этом изображении показан отек сустава, ближайшего к кончику пальца (дистального межфалангового сустава), у пациента с псориатическим артритом.
Изображение любезно предоставлено врачом Кинаной Ясен.
На этой фотографии показан дактилит, при котором пальцы опухают и становятся похожими на сосиски, у больного псориатическим артритом. Также видны ямки на ногтях и оранжево-розовые пятна на коже.
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показана красная, шелушащаяся и утолщенная кожа волосистой части головы больного псориазом.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показаны красные пятна, покрытые серебристо-белыми чешуйками на локтях больного псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом изображении показан отек сустава, ближайшего к кончику пальца (дистального межфалангового сустава), у пациента с псориатическим артритом.
Изображение любезно предоставлено врачом Кинаной Ясен.
На этой фотографии показан дактилит, при котором пальцы опухают и становятся похожими на сосиски, у больного псориатическим артритом. Также видны ямки на ногтях и оранжево-розовые пятна на коже.
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показана красная, шелушащаяся и утолщенная кожа волосистой части головы больного псориазом.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показаны красные пятна, покрытые серебристо-белыми чешуйками на локтях больного псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика псориатического артрита
Анализы крови
Рентгенологическое исследование
Диагноз псориатический артрит ставят, выявляя характерное воспаление суставов у больного артритом или псориазом. Врачи также выясняют у больного, наблюдались ли у членов его семьи случаи псориаза.
Подтверждение диагноза с помощью лабораторных анализов невозможно, но проводится анализ крови на ревматоидный фактор для исключения ревматоидного артрита, а также рентгенография для установления степени повреждения суставов.
Лечение псориатического артрита
Традиционные синтетические базисные противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (DMARD, особенно метотрексат)
Апремиласт
Ингибиторы фактора некроза опухоли
Устекинумаб, секукинумаб, иксекизумаб и абатацепт
Лечение псориатического артрита направлено на контроль сыпи и снижение воспаления суставов. Некоторые лекарственные препараты, эффективные при ревматоидном артрите (см. таблицу Лекарственные препараты для лечения ревматоидного артрита), также используются для лечения псориатического артрита, в частности нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), традиционные синтетические DMARD (особенно метотрексат), иммунодепрессант циклоспорин и биологические препараты.
В лечении артрита может помочь апремиласт — эффективный лекарственный препарат для перорального приема, используемый для лечения псориаза.
Биологические препараты производятся из живых организмов и ингибируют определенные химические вещества, участвующие в работе иммунной системы. К ним относятся ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО) (адалимумаб, этанерцепт, инфликсимаб, цертолизумаба пэгол, голимумаб и гуселькумаб), которые вводят посредством инъекции или инфузии; устекинумаб, секукинумаб и иксекизумаб, которые вводят посредством инъекции; и абатацепт, который вводят посредством инъекции или инфузии. Эффективность ингибиторов ФНО в лечении псориатического артрита особенно высока.
Прогноз при псориатическом артрите
Прогноз при псориатическом артрите обычно более благоприятен, чем прогноз при ревматоидном артрите, из-за меньшего числа пораженных суставов. Тем не менее не исключено тяжелое повреждение суставов.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд по борьбе с артритом (Arthritis Foundation): информация о псориатическом артрите, а также о доступных методах лечения, советы по образу жизни и другие ресурсы