При псориатическом артрите воспаление часто поражает суставы, расположенные вблизи кончиков пальцев рук и ног, хотя возможно также поражение тазобедренного, коленного сустава и позвоночника. Часто наблюдается более выраженное поражение верхних конечностей. Не исключено наличие болей в спине.

При хроническом характере воспаления суставы могут отекать и деформироваться. Псориатический артрит поражает суставы без сохранения симметричности (с одной стороны тела сильнее, с другой слабее) в большей степени, чем при ревматоидном артрите, и затрагивает меньше суставов. Сухожилия или связки могут воспаляться в том месте, где они прикрепляются к костям вокруг суставов (так называемый энтезит). У некоторых пациентов, страдающих псориатическим артритом, также возникает фибромиалгия, которая вызывает мышечную боль, скованность суставов и утомляемость.

Псориатическая сыпь может возникать до или после развития артрита. Иногда сыпь не замечают по той причине, что она скрыта волосами на голове, находится в области пупка или скрыта складками кожи, например, между задней поверхностью ягодиц и бедром. Симптомы со стороны кожи и суставов иногда появляются и исчезают одновременно, а иногда по очереди. Иногда кожные симптомы тяжелее, чем суставные, а иногда наоборот.