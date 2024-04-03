Общие сведения о спондилоартрите

Спондилоартрит (также носит название спондилоартропатии) — термин, применяемый для описания группы заболеваний, которые вызывают ярко выраженное воспаление суставов, поражают позвоночник и другие суставы и имеют некоторые другие общие характеристики. Например, они могут привести к болям в спине, воспалению глаз (увеиту), симптомам, связанным с пищеварением, а также сыпи. Некоторые заболевания тесно связаны с геном HLA-B27. В связи с тем, что эти заболевания во многих случаях вызывают одни и те же проблемы и характеризуются сходными генетическим особенностями, некоторые эксперты полагают, что причины таких заболеваний и механизмы развития их симптомов одинаковы.

Спондилоартрит приводит к воспалению суставов, аналогичному воспалению при ревматоидном артрите. Однако в отличие от ревматоидного артрита, при спондилоартрите результаты анализа на ревматоидный фактор и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (антитела к ЦЦП) (см. Анализы крови) как правило отрицательны (поэтому такие заболевания называют серонегативными спондилоартропатиями). Эти нарушения включают:

Спондилоартрит также может развиться параллельно с воспалительным заболеванием кишечника (иногда его называют энтеропатическим артритом) с поражением позвоночника или без него.

Ювенильные спондилоартриты поражают нижние конечности, часто в определенной степени поражают суставы с обеих сторон тела, и распространены среди мальчиков от 7 до 16 лет.

Спондилоартриты также могут развиваться у больных с отсутствующими проявлениями других специфических спондилоартритов (недифференцированные спондилоартриты). Лечение недифференцированного спондилоартрита подобно лечению реактивного артрита. Модифицирующие течение заболевания противоревматические препараты (DMARD) метотрексат и сульфасалазин могут помочь облегчить симптомы спондилоартрита, но часто не так эффективны, как ингибиторы фактора некроза опухолей или другие биологические препараты.