Ревматическая полимиалгия

Симптомы ревматической полимиалгии могут развиваться стремительно или постепенно. В области шеи, плеч, верхней и нижней части спины и в бедрах возникает сильная боль и скованность. Скованность и дискомфорт более выражены в утреннее время и после состояния покоя. В ряде случаев они настолько сильны, что больной не в состоянии встать с постели и выполнять элементарные действия. Больной может чувствовать слабость, но при этом повреждение мышц или снижение мышечной силы отсутствует. Также больные могут чувствовать жар, недомогание или подавленность. Возможно неумышленное снижение массы тела.

У некоторых больных, страдающих ревматической полимиалгией, также присутствуют симптомы гигантоклеточного артериита, который может привести к слепоте. У некоторых больных развивается легкий артрит, но вероятность того, что основным диагнозом является ревматоидный артрит возрастает при тяжелой степени артрита либо в случаях, когда артрит является основным симптомом.