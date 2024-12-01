Ревматическая полимиалгия характеризуется воспалением внутренней оболочки суставов, которое сопровождается сильной болью и скованностью мышц шеи, спины, плеч и бедер.
Причина неизвестна.
Наблюдается скованность и болезненность шеи, спины, плеч и бедер.
Диагноз обычно устанавливают на основании симптомов и результатов анализов крови.
Состояние большинства больных, принимающих преднизон, препарат группы кортикостероидов, существенно улучшается.
(См. также Общие сведения о васкулите).
Ревматическая полимиалгия развивается у людей в возрасте старше 50 лет. Заболевание чаще встречается среди женщин. Причина ревматической полимиалгии не установлена. Ревматическая полимиалгия может появиться до, во время или после появления гигантоклеточного артериита. Некоторые специалисты полагают, что эти два заболевания являются проявлениями одного патологического процесса. Ревматическая полимиалгия встречается чаще.
Симптомы ревматической полимиалгии
Симптомы ревматической полимиалгии могут развиваться стремительно или постепенно. В области шеи, плеч, верхней и нижней части спины и в бедрах возникает сильная боль и скованность. Скованность и дискомфорт более выражены в утреннее время и после состояния покоя. В ряде случаев они настолько сильны, что больной не в состоянии встать с постели и выполнять элементарные действия. Больной может чувствовать слабость, но при этом повреждение мышц или снижение мышечной силы отсутствует. Также больные могут чувствовать жар, недомогание или подавленность. Возможно неумышленное снижение массы тела.
У некоторых больных, страдающих ревматической полимиалгией, также присутствуют симптомы гигантоклеточного артериита, который может привести к слепоте. У некоторых больных развивается легкий артрит, но вероятность того, что основным диагнозом является ревматоидный артрит возрастает при тяжелой степени артрита либо в случаях, когда артрит является основным симптомом.
Диагностика ревматической полимиалгии
Физикальное обследование
Анализы крови
реакция на кортикостероиды.
Диагноз ревматической полимиалгии устанавливают на основании симптомов и результатов физикального обследования. Для дифференциальной диагностики ревматической полимиалгии и других заболеваний назначают различные обследования, например, анализы крови. Анализ крови обычно включает следующие показатели:
скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок или оба показателя: у больных ревматической полимиалгией оба показателя обычно намного превышают норму, что указывает на активное воспаление.
Общий анализ крови: этот анализ выполняют для выявления анемии и высокого количества тромбоцитов, которые обычно развиваются у людей с ревматической полимиалгией.
Тиреотропный гормон (ТТГ): анализ проводится для исключения гипотиреоза, способного вызывать слабость и иногда боли в мышцах плеч и бедер.
Креатинкиназа: анализ проводится для проверки на предмет повреждения мышечной ткани (миопатии), способной приводить к слабости и болям в мышцах плеч и бедер. При повышении уровня креатинкиназы в крови вероятность повреждения мышц возрастает. У больных ревматической полимиалгией повреждение мышц отсутствует, и уровень креатинкиназы находится в пределах нормы.
Определение уровня ревматоидного фактора и антител к циклическому цитруллинизированному пептиду: Эти антитела присутствуют у 80% больных ревматоидным артритом, но отсутствуют при ревматической полимиалгии. Данный анализ облегчает врачу дифференциальную диагностику этих двух заболеваний.
Диагноз также подтверждается характером ответа на кортикостероиды, поскольку у большинства пациентов с ревматической полимиалгией самочувствие существенно улучшается при лечении низкими дозами кортикостероидов.
Лечение ревматической полимиалгия
Преднизон
Иногда сарилумаб
Прием преднизона, препарата группы кортикостероидов, в низких дозах позволяет достичь существенного улучшения. Если у пациентов также присутствует гигантоклеточный артериит, для снижения риска слепоты этот препарат назначают в больших дозах. При снижении тяжести симптомов дозу постепенно уменьшают до минимальной эффективной дозы. Многие пациенты могут завершить курс лечения преднизоном приблизительно через 2 года. Однако некоторым больным необходимо принимать препарат в низкой дозе в течение нескольких лет. Сарилумаб — иммунодепрессант, который может применяться у людей, у которых наблюдался неполный ответ на кортикостероиды или которые не могут постепенно снижать дозу кортикостероидов без рецидива симптомов.
Кортикостероиды обычно вызывают побочные эффекты у пожилых людей (см. Взгляд на старение: гигантоклеточный артериит и ревматическая полимиалгия).
Гигантоклеточный артериит может возникать на начальных этапах развития ревматической полимиалгии, либо намного позже, иногда после того, как больной достигнет кажущегося излечения. Таким образом, всем больным следует незамедлительно сообщать своим врачам о головных болях, болях в мышцах при жевании, необычной скованности или утомляемости в руках или ногах при физической нагрузке, либо о проблемах со зрением.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд исследования васкулитов (Vasculitis Foundation): информация о ревматической полимиалгии: предоставляет информацию для людей, страдающих ревматической полимиалгией, в том числе о том, как найти врача, узнать о научных исследованиях и присоединиться к группам защиты прав пациентов.