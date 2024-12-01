На стопах, ногах и изредка туловище и руках возникает сыпь или мелкие пятна, напоминающие кровоподтеки, либо красновато-лиловые или коричневые бугорки (пурпура). Поначалу сыпь может напоминать крапивницу с образованием скоплений. Через несколько дней или недель могут появляться новые бугорки или пятна, в ряде случаев также на туловище. У большинства детей наблюдается жар и боль, болезненность и отёк суставов, среди которых голеностопный, коленный, тазобедренный, лучезапястный и локтевой сустав.

Иммуноглобулин А-связанный васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха) (ноги) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Часто встречаются спастические боли и чувствительность живота, тошнота, рвота, дегтеобразный кал (мелена) и диарея. В кале и моче может присутствовать кровь. В редких случаях наблюдается выпячивание одного отдела кишечника в просвет другого, как у складного телескопа. Такое осложнение, называемое инвагинацией кишечника, может стать причиной внезапных болей в желудке и рвоты из-за непроходимости кишечника.

Симптомы обычно проходят приблизительно через 4 недели, но часто развиваются повторно с регулярностью минимум раз в несколько недель. Большинство людей полностью выздоравливают. В редких случаях развивается хроническая болезнь почек.

У взрослых инвагинация кишечника встречается редко, а хроническая болезнь почек возникает чаще, чем у детей.