Обследование врачом

Визуализирующие исследования

Анализы крови и мочи

Биопсия

Гранулематоз с полиангиитом следует диагностировать и начинать лечение как можно раньше, чтобы предотвратить осложнения, в числе которых нарушения функций почек, легких и сердечные приступы.

Диагноз гранулематоза с полиангиитом обычно основан на характерной совокупности симптомов. Например, у врачей возникает подозрение на данное заболевание при наличии у больного необъяснимых симптомов поражения органов дыхания (в том числе нехарактерного для взрослых среднего отита), особенно при наличии патологических изменений в других органах, прежде всего почках. Также врачи подозревают это заболевание у людей с продолжительными заболеваниями пазух, которые удалось только частично излечить (или не удалось излечить вовсе) с помощью антибиотиков.

Больным проводят рентгенологическое обследование грудной клетки в связи с высокой вероятностью поражения легких. Однако симптомы и рентгенографическая картина могут напоминать таковые нескольких заболеваний легких, что усложняет диагностику. В связи с этим также назначают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, чтобы выявить изменения, не поддающиеся обнаружению с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки, например, каверны или участки воспаления легких, которые могут имитировать опухоли или инфекцию.

Несмотря на то, что анализ крови не позволяет достоверно определить гранулематоз с полиангиопатией, он существенно упрощает диагностику. Один такой анализ позволяет выявить в крови антитела к цитоплазматическому антигену нейтрофилов (ц-АНЦА). Эти антитела образуются при нескольких типах васкулита и запускают атаку определенных лейкоцитов на здоровые органы. При дальнейшем обследовании определяют наличие других специфичных антител. У пациентов, страдающих этим заболеванием, в моче может присутствовать кровь и белок из-за воспаления почек. Поскольку воспаление почек может вызвать поражение органа при отсутствии симптомов, всегда назначается анализ мочи, чтобы обнаружить это воспаление.

Для подтверждения диагноза проводят изучение под микроскопом небольшого фрагмента ткани (биопсия). Образец ткани можно взять из очага поражения, например, из дыхательных путей или легких. Иногда целесообразно проведение биопсии кожи и почек. Иногда образец ткани берут из носовых ходов, но биопсия полости носа лишь в редких случаях позволяет поставить точный диагноз.