Гранулематоз с полиангиитом часто начинается с воспаления мелких и средних кровеносных сосудов и тканей носовой полости, пазух, горла, легких или почек.
Причина неизвестна.
На начальных этапах заболевания обычно наблюдаются носовые кровотечения, заложенность носа с образованием корочек, синусит, сиплость, боль в ушах, скопление жидкости в среднем ухе, покраснение и боль в глазах, хрипы и кашель.
Возможно поражение других органов, в ряде случаев с серьезными осложнениями, например, почечной недостаточностью.
Диагностика основана на симптомах и прочих проявлениях, но обычно для подтверждения диагноза необходима биопсия.
Для контроля течения воспалительного процесса и достижения ремиссии необходим прием кортикостероидов и других лекарственных препаратов, угнетающих функцию иммунной системы.
(См. также Общие сведения о васкулите).
Гранулематоз с полиангиопатией особенно распространен среди людей европейского происхождения, но также может встречаться во всех этнических и возрастных группах. В большинстве случаев заболевание развивается приблизительно в возрасте 40 лет. Причина заболевания неизвестна. Проявления свойственны для инфекционного процесса, но возбудителя обнаружить не удается. Скопления клеток иммунной системы, приводящие к воспалению (гранулемы), образуют узелки и в конечном итоге разрушают нормальные ткани. Гранулематоз с полиангиопатией часто несет угрозу для жизни.
Симптомы гранулематоза с полиангиитом
Начало гранулематоза с полиангиитом может быть внезапным или постепенным. Обычно первые симптомы затрагивают верхние дыхательные пути — носовую полость, пазухи, уши и дыхательное горло (трахею). К таким анализам относятся:
заложенность носа с образованием корочек в носовой полости и вокруг нее, иногда с кровянистыми выделениями;
спадание костей переносицы с ее проваливанием (седловидная деформация носа);
нарушение целостности хряща носа, разделяющего левый и правый носовые ходы (носовая перегородка);
синусит и боль в пазухах;
Осиплость голоса
воспаление среднего уха (средний отит), обычно с болями в ухе и, в ряде случаев, с потерей слуха;
Затрудненное дыхание
кашель (иногда с кровохарканьем);
Боль в области голосового аппарата (гортань), хрипы, в редких случаях громкий свистящий звук при вдохе (стридор)
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В некоторых случаях в течение многих лет присутствуют только симптомы поражения верхних дыхательных путей. Также у больных может наблюдаться жар, общее недомогание и потеря аппетита. Воспаление может затронуть глаза, что может сопровождаться их отеком, покраснением и болезненностью.
Заболевание может прогрессировать и поражать другие части тела, либо с самого начала охватывать несколько органов:
Легкие: Обычно в определенный момент развивается поражение легких. У больных возможна одышка и кашель, иногда кровохарканье. Затрудненное дыхание может стать следствием легочного кровотечения, требующего немедленного медицинского вмешательства.
Суставы — часто наблюдается болезненность суставов и мышц. Может развиваться артрит.
Нервы: возможно онемение, покалывание или слабость в конечностях, а также нарушения зрения. Не исключено повреждение нервов. Случается, что у больных присутствует двоение изображения, что при отсутствии необходимого лечения приводит к слепоте. У больных появляется выпученность и болезненность глаз, поскольку воспалительный процесс приводит к отеку тканей, который давит на другие структуры в полости глазницы.
Кожа: на коже может наблюдаться сыпь или язвочки.
Почки: Часто наблюдается поражение почек. Функция почек может быть слегка или серьезно нарушена. Тяжелое повреждение почек приводит к повышению артериального давления и отёку за счёт задержки жидкости (отёк). Может возникать почечная недостаточность, представляющая угрозу для жизни. Однако случается, что повреждение почек проходит бессимптомно.
Вены: в ногах случается образование кровяных сгустков (тромбоз глубоких вен).
Часто встречается анемия, которая может быть сильно выраженной.
Диагностика гранулематоза с полиангиитом
Обследование врачом
Визуализирующие исследования
Анализы крови и мочи
Биопсия
Гранулематоз с полиангиитом следует диагностировать и начинать лечение как можно раньше, чтобы предотвратить осложнения, в числе которых нарушения функций почек, легких и сердечные приступы.
Диагноз гранулематоза с полиангиитом обычно основан на характерной совокупности симптомов. Например, у врачей возникает подозрение на данное заболевание при наличии у больного необъяснимых симптомов поражения органов дыхания (в том числе нехарактерного для взрослых среднего отита), особенно при наличии патологических изменений в других органах, прежде всего почках. Также врачи подозревают это заболевание у людей с продолжительными заболеваниями пазух, которые удалось только частично излечить (или не удалось излечить вовсе) с помощью антибиотиков.
Больным проводят рентгенологическое обследование грудной клетки в связи с высокой вероятностью поражения легких. Однако симптомы и рентгенографическая картина могут напоминать таковые нескольких заболеваний легких, что усложняет диагностику. В связи с этим также назначают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, чтобы выявить изменения, не поддающиеся обнаружению с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки, например, каверны или участки воспаления легких, которые могут имитировать опухоли или инфекцию.
Несмотря на то, что анализ крови не позволяет достоверно определить гранулематоз с полиангиопатией, он существенно упрощает диагностику. Один такой анализ позволяет выявить в крови антитела к цитоплазматическому антигену нейтрофилов (ц-АНЦА). Эти антитела образуются при нескольких типах васкулита и запускают атаку определенных лейкоцитов на здоровые органы. При дальнейшем обследовании определяют наличие других специфичных антител. У пациентов, страдающих этим заболеванием, в моче может присутствовать кровь и белок из-за воспаления почек. Поскольку воспаление почек может вызвать поражение органа при отсутствии симптомов, всегда назначается анализ мочи, чтобы обнаружить это воспаление.
Для подтверждения диагноза проводят изучение под микроскопом небольшого фрагмента ткани (биопсия). Образец ткани можно взять из очага поражения, например, из дыхательных путей или легких. Иногда целесообразно проведение биопсии кожи и почек. Иногда образец ткани берут из носовых ходов, но биопсия полости носа лишь в редких случаях позволяет поставить точный диагноз.
Лечение гранулематоза с полиангиитом
Кортикостероиды
Другие иммунодепрессанты
У людей с гранулематозом с полиангиитом для подавления воспаления используются кортикостероиды (например преднизон) и иммунодепрессанты (например, ритуксимаб, метотрексат, азатиоприн или циклофосфамид). При невысокой тяжести заболевания врачи назначают кортикостероиды и метотрексат. Вместо метотрексата могут назначить ритуксимаб. При тяжелом заболевании пациентов госпитализируют и назначают кортикостероиды в высоких дозах, а также ритуксимаб или циклофосфамид. В большинстве случаев самочувствие пациентов улучшается через несколько дней или недель. Изредка улучшение может наступить только через несколько месяцев.
После наступления ремиссии дозу лекарственных препаратов постепенно уменьшают. Лечение гранулематоза с полиангиитом обычно продолжается не менее года, при этом, особенно у пациентов с частыми рецидивами, может потребоваться и неопределенно долгое лечение. В большинстве случаев дозу кортикостероидов постепенно уменьшают, и в конечном итоге завершают курс лечения препаратом. В ходе проводимого лечения может понадобиться коррекция дозы. При ухудшении или рецидиве симптомов повышают дозу лекарственного препарата либо возобновляют медикаментозное лечение, если оно было прекращено.
В связи с тем, что в результате приема иммунодепрессантов наблюдается угнетение иммунной системы, повышается риск развития серьезных инфекций. Продолжительное лечение преднизоном может привести к увеличению массы тела, катаракте, повышению артериального давления, снижению плотности костной ткани, сахарному диабету, переменам настроения и нарушениям сна. Циклофосфамиды могут приводить к раздражению мочевого пузыря; при многократном приеме в ряде случаев возможен рак мочевого пузыря. При использовании циклофосфамидов для внутривенного введения также назначают препарат месна, который химически препятствует проявлению некоторых видов токсического воздействия циклофосфамида на мочевой пузырь.
Больным гранулематозом с полиангиитом необходимо находиться под пристальным наблюдением врача, чтобы проверить, подходит ли им доза лекарственных препаратов, нет ли у них побочных эффектов от лекарственных препаратов, нет ли у них инфекции и, в период ремиссии, нет ли признаков рецидива. Людям, принимающим сильные иммунодепрессанты, часто делают общий анализ крови, иногда не реже раза в неделю. В результате приема иммунодепрессантов возможно снижение числа клеток крови.
Кроме того, больным следует выяснить как можно больше сведений о своем заболевании. Это позволит вовремя распознать развитие рецидива.
При развитии хронической болезни почек с почечной недостаточностью может возникнуть необходимость в трансплантации почки.
Прогноз при гранулематозе с полиангиитом
Прогноз зависит от тяжести и распространенности заболевания, выраженности поражения органов и своевременности начатого лечения.
При тяжелом течении заболевания прогноз становится более благоприятным в случае приема лекарственных препаратов, подавляющих функции иммунной системы (иммунодепрессантов). При правильном лечении симптомы полностью проходят (ремиссия) приблизительно у 80% пациентов. Однако приблизительно у половины проходивших курс лечения больных наблюдается повторное развитие симптомов (рецидив). Развитие рецидива возможно сразу же после прекращения лечения, либо многие годы спустя. Возобновление лечения или более интенсивное лечение обычно позволяет контролировать течение заболевания.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд исследования васкулитов (Vasculitis Foundation): информация о гранулематозе с полиангиитом: предоставляет информацию для людей, страдающих гранулематозом с полиангиитом, в том числе о том, как найти врача, узнать о научных исследованиях и присоединиться к группам защиты прав пациентов.