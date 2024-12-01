Гигантоклеточный артериит — это хроническое воспаление крупных и средних артерий головы, шеи и верхней части туловища. Как правило, поражение охватывает височные артерии, которые проходят по поверхности висков и обеспечивают кровоснабжение части кожи головы, жевательных мышц и зрительных нервов.
Причина неизвестна.
Как правило, больные страдают сильными и часто пульсирующими головными болями, болями в области волосистой части головы при причесывании и болями в лицевых мышцах при жевании.
При отсутствии лечения возможна слепота.
Предварительный диагноз можно поставить на основании симптомов и результатов медицинского осмотра, но для подтверждения диагноза необходима биопсия височной артерии.
Эффективными средствами лечения обычно являются преднизон (кортикостероид) и тоцилизумаб.
(См. также Общие сведения о васкулите).
Гигантоклеточный артериит — относительно распространенная форма васкулита в США и странах Европы. Заболевание чаще встречается среди женщин. Гигантоклеточный артериит преимущественно встречается у больных старше 50 лет, чаще всего в возрасте около 70 лет. Приблизительно у 40–60% больных гигантоклеточным артериитом также развиваются симптомы ревматической полимиалгии. Причины этого заболевания не установлены.
Симптомы гигантоклеточного артериита
Тяжесть симптомов гигантоклеточного артериита может постепенно нарастать в течение нескольких недель либо резко. У больных может наблюдаться жар и усталость, а также общее недомогание. Возможно снижение массы тела и избыточная потливость. Симптомы могут различаться исходя из того, какая артерия поражена патологическим процессом.
Головная боль и боль в области волосистой части головы
Как правило, поражение затрагивает крупные артерии головы, приводя к тяжелым, иногда пульсирующим болям в висках, или в первую очередь в затылочной части головы. Височные артерии могут быть отекшими и выступающими, а также чувствительными при прикосновении. Возможна болезненность волосистой части головы, ощущаемая при прикосновении или расчесывании.
Слепота и нарушения зрения
Возможно двоение изображения или размытое зрение, крупные слепые пятна, внезапная слепота одного глаза, которая проходит за несколько минут, либо другие проблемы с глазами. Наибольшей опасностью является необратимая слепота, которая внезапно возникает при прекращении поступления крови к зрительному нерву. При своевременном лечении, начатом сразу же после постановки диагноза, полная слепота развивается редко, но такое возможно при отсутствии лечения.
Боль в челюсти и языке
Как правило, при жевании быстро возникает боль в мышцах челюсти и усталость. Также может наблюдаться боль в языке, которая появляется во время приема пищи или разговора. У людей, испытывающих боли в челюсти и языке, с большей вероятностью развиваются нарушения зрения.
Неврологические и сердечно-сосудистые нарушения
Изредка кровоток в головной мозг перекрывается и развивается инсульт.
В ряде случаев воспаление приводит к повреждению аорты, в результате чего ее внутренняя оболочка рвется (расслоение) или ее стенка выпячивается (аневризма).
При наличии также ревматической полимиалгии возможна сильная боль и скованность в области шеи, плеч и бедер; боль усиливается в ночное и утреннее время.
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Диагностика гигантоклеточного артериита
Обследование врачом
Анализы крови
Биопсия височной артерии
иногда ультразвуковое исследование височных артерий.
Диагностика гигантоклеточного артериита основана на симптомах и результатах физикального осмотра. Врачи ощупывают височные области, чтобы проверить, не кажутся ли височные артерии плотными, выступающими или чувствительными.
Делаются анализы крови. С помощью полученных результатов можно подтвердить диагноз. Например, анемия, очень высокая скорость оседания эритроцитов (СОЭ), т. е. насколько быстро эритроциты оседают на дно пробирки, и высокий уровень С-реактивного белка (который печень вырабатывает в ответ на системное воспаление) указывают на воспаление.
Для подтверждения диагноза часто проводят биопсию височной артерии (в области виска).
Еще одно исследование, которое помогает подтвердить диагноз, — это ультразвуковое исследование височных артерий. Иногда после него отпадает необходимость в биопсии.
Диагноз более вероятен, если у человека также присутствуют симптомы ревматической полимиалгии.
Если подозревается наличие гигантоклеточного артериита с поражением очень крупных артерий, например, аорты и ее основных ветвей, для подтверждения диагноза можно провести магнитно-резонансную томографию.
Биопсия височной артерии
Биопсия височной артерии — решающая процедура для подтверждения диагноза височного артериита. Для определения части височной артерии для отбора из нее образца для проведения биопсии применяется допплеровская эхография. После введения местного анестетика непосредственно над артерией делают неглубокий надрез, после чего извлекают сегмент артерии длиной минимум 2,54 см. Затем надрез зашивают.
Лечение гигантоклеточного артериита
Преднизон
Тоцилизумаб
Аспирин в низкой дозе
После проведенного лечения у большинства больных наблюдается полное выздоровление, но не исключены рецидивы заболевания.
Лечение гигантоклеточного артериита начинают сразу же после возникновения подозрений на заболевание, поскольку при отсутствии лечения возможно развитие слепоты. Лечение обычно начинают даже до проведения биопсии. Лечение не влияет на результаты биопсии при условии, что биопсия проведена в течение 2 недель после начала лечения.
Лечение преднизоном, препаратом группы кортикостероидов, достаточно эффективно. На первых этапах лечения препарат принимают в больших дозах, чтобы остановить воспаление в кровеносных сосудах и предотвратить потерю зрения. Если состояние больного улучшилось, через несколько недель дозу постепенно снижают. Для контроля симптомов и предотвращения слепоты многие больные принимают преднизон в течение минимум 2 лет. Тоцилизумаб — это еще один лекарственный препарат, уменьшающий воспаление. Врачи назначают тоцилизумаб в комбинации с кортикостероидами с целью сокращения времени и/или дозы кортикостероидов, которые нужно принимать пациенту.
Врачи могут рекомендовать людям ежедневно принимать аспирин в низких дозах для профилактики инсультов.
Взгляд на старение: гигантоклеточный артериит и ревматическая полимиалгия
Гигантоклеточный (височный) артериит и ревматическая полимиалгия, которые часто развиваются одновременно, практически исключительно поражают людей старше 50 лет. Вероятность развития этих заболеваний с возрастом увеличивается.
Гигантоклеточный артериит обычно сопровождается пульсирующей болью и нарушениями зрения (в том числе болями в глазах и вблизи них). Ревматическая полимиалгия приводит к болезненности и напряженности мышц. Без лечения боль, которая сопровождает эти заболевания, независимо от того, возникают ли они одновременно или независимо, способна существенно осложнить повседневную жизнь. Кроме того, без необходимого лечения гигантоклеточный артериит может приводить к слепоте.
Кортикостероиды, основное средство лечения этих заболеваний, у пожилых людей могут привести к неблагоприятным последствиям. Эти лекарственные препараты позволяют достичь выраженных улучшений и крайне необходимы для профилактики слепоты. Однако у пожилых людей при их приеме повышена вероятность побочных эффектов. У больных наблюдается задержка жидкости, возможно повышение аппетита, не исключена возможность дезориентации. Может повыситься уровень сахара в крови, что в некоторых случаях приводит к диабету, и снизиться плотность костной ткани. Возможно повышение артериального давления. Для снижения вероятности развития этих эффектов врачи снижают дозу кортикостероидов и в кратчайшее возможное время отменяют эти лекарственные препараты.
Пожилым людям, принимающим кортикостероиды, рекомендуется принимать необходимые меры для сохранения плотности костной ткани. Такие больные могут выполнять физические упражнения с отягощением, принимать препараты кальция и витамина D. Прием лекарственных препаратов для предотвращения резорбции костной ткани может способствовать повышению плотности костной ткани. К таким лекарственным препаратам относятся бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, ибандронат и золедроновая кислота).
У многих больных при условии строгого соблюдения предписаний врача возможно полное выздоровление.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд исследования васкулитов (Vasculitis Foundation): информация о гигантоклеточном артериите: предоставляет информацию для людей, страдающих гигантоклеточным артериитом, в том числе о том, как найти врача, узнать о научных исследованиях и присоединиться к группам защиты прав пациентов.