Гигантоклеточный артериит

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Анализы крови

Биопсия височной артерии

иногда ультразвуковое исследование височных артерий.

Диагностика гигантоклеточного артериита основана на симптомах и результатах физикального осмотра. Врачи ощупывают височные области, чтобы проверить, не кажутся ли височные артерии плотными, выступающими или чувствительными.

Делаются анализы крови. С помощью полученных результатов можно подтвердить диагноз. Например, анемия, очень высокая скорость оседания эритроцитов (СОЭ), т. е. насколько быстро эритроциты оседают на дно пробирки, и высокий уровень С-реактивного белка (который печень вырабатывает в ответ на системное воспаление) указывают на воспаление.

Для подтверждения диагноза часто проводят биопсию височной артерии (в области виска).

Еще одно исследование, которое помогает подтвердить диагноз, — это ультразвуковое исследование височных артерий. Иногда после него отпадает необходимость в биопсии.

Диагноз более вероятен, если у человека также присутствуют симптомы ревматической полимиалгии.

Если подозревается наличие гигантоклеточного артериита с поражением очень крупных артерий, например, аорты и ее основных ветвей, для подтверждения диагноза можно провести магнитно-резонансную томографию.