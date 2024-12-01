(болезнь Бехчета)

Почти у всех пациентов с этим заболеванием наблюдаются рецидивирующие болезненные язвы во рту, похожие на тяжелый язвенный стоматит (рецидивирующий афтозный стоматит). Язвы в полости рта обычно являются первым симптомом болезни Бехчета. Язвы могут возникнут в любой точке ротовой полости, например, на языке, деснах и слизистой оболочке полости рта, и часто появляются в виде групп. Форма язв круглая или овальная, диаметр от менее 0,5 до около 4 дюймов (около 1–10 сантиметров). Язвы мелкие или углубленные с желтоватой центральной частью. Язвы наблюдаются в течение 1–2 недель.

Несмотря на то, что язвы других типов в ротовой полости широко распространены (например, герпетические язвы при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса), язвы при болезни Бехчета дольше не проходят и характеризуются более тяжелым течением.

Язвы в полости рта и на гениталиях при болезни Бехчета Скрыть подробности Язвы в полости рта (слева) обычно являются первым симптомом болезни Бехчета. Также возможно наличие язв на половых органах (справа). © Springer Science+Business Media

Также возможно наличие язв на половых органах. Язвы на коже полового члена, мошонки или на вульве могут быть болезненными. Язвы во влагалище могут быть безболезненными.

Узловая эритема при болезни Бехчета Скрыть подробности Узловая эритема (красные шишки под кожей) может возникать у людей с болезнью Бехчета. © Springer Science+Business Media

У больных возможен жар и ощущение общего нездоровья (недомогание). Другие симптомы могут появиться в период с нескольких дней до нескольких лет спустя: