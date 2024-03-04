Для фибромиалгии характерны нарушения сна, утомляемость, помрачение сознания и распространенная боль и скованность в мягких тканях, в том числе мышцах, сухожилиях и связках.

Плохой сон, стресс, растяжения, травмы и, возможно, некоторые личные характеристики могут повысить вероятность развития фибромиалгии.

Боль распространена в широких пределах, определенные части тела болезненны при прикосновении.

Диагноз фибромиалгии устанавливается на основании установленных критериев и симптомов, таких как генерализованная боль и утомляемость.

Нормализация сна, прием обезболивающих, физические упражнения, прогревания и массаж могут привести к улучшению состояния.

Фибромиалгия раньше называлась фиброзитом, или фибромиозитным синдромом. Фибромиалгия не является аутоиммунным заболеванием, но у людей с фибромиалгией часто также присутствуют хронические воспалительные или аутоиммунные заболевания. Фибромиалгия и миофасциальный болевой синдром не являются в строгом смысле синонимами, но они похожи тем, что оба являются центральными болевыми синдромами. Но миофасциальный болевой синдром в основном предполагает боль в мышцах, а фибромиалгия вызывает более распространенную боль в теле, а также другие симптомы.

Фибромиалгия широко распространена. Она встречается у женщин в 7 раз чаще. Обычно она возникает у женщин молодого и среднего возраста, но также встречается у мужчин, детей и подростков.

Фибромиалгия не несет опасности или угрозы для жизни. Несмотря на это, стойкие симптомы могут очень ухудшать качество жизни.

Причины фибромиалгии У больных фибромиалгией, по всей вероятности, присутствует увеличенная чувствительность к боли. Другими словами, участки головного мозга больных фибромиалгией, обрабатывающие болевые сигналы, интерпретируют болевые ощущения, как более интенсивные, чем они есть на самом деле. Причина фибромиалгии обычно не может быть установлена. Однако некоторые факторы могут способствовать развитию этого заболевания. К ним относятся плохой сон, повторяющиеся нагрузки или травма. Также имеет значение психический стресс. Однако проблемой не всегда становится уровень стресса. Скорее имеет значение реакция человека на стресс. Некоторые пациенты также могут иметь заболевание соединительной ткани, например, ревматоидный артрит или системную красную волчанку. Иногда провоцирующим фактором развития фибромиалгии выступает вирусная или другая инфекция (например, болезнь Лайма или, возможно, инфекция COVID-19) либо травмирующее событие.

Симптомы фибромиалгии У большинства пациентов присутствует общая болезненность, скованность и боль. Симптомы могут наблюдаться во всем теле. Возможно поражение любых мягких тканей (мышцы, сухожилия и связки). Но мягкие ткани шеи, верхней части плеч, груди, грудной клетки, нижней части спины, бедер, рук и зон вблизи определенных суставов чаще становятся болезненными. С меньшей частотой боль и скованность возникает в нижней части ног, ладонях и стопах. Симптомы могут возникать периодически (вспышками) или наблюдаться постоянно (хронически). Боль может быть очень сильной. Она обычно усиливается при усталости, растяжении или после избыточной нагрузки. Определенные участки мышцы часто более болезненны при нажатии кончиком пальца. Такие участки называются болевыми точками. При обострениях симптомов мышцы становятся напряженными, также может возникнуть спазм. Многие больные плохо спят, чувствуют беспокойство и иногда угнетение и напряженность. Часто отмечается утомляемость, а также психические проблемы, такие как затруднения при концентрации внимания и общее ощущение помрачения сознания. Многие пациенты являются перфекционистами по натуре или принадлежат к типу личности А. Также могут быть мигрени или головные боли напряжения, интерстициальный цистит (заболевание мочевого пузыря, которое может проявляться болью при мочеиспускании) и синдром раздраженного кишечника (который сопровождается запорами, диареей, дискомфортом в области живота и вздутием). У пациентов могут возникать ощущения покалывания, обычно затрагивающие обе половины тела. Симптомы могут усугубляться другими заболеваниями человека, такими как воспалительный артрит (например, ревматоидный артрит) или нарушения сна, вызванные синдромом обструктивного апноэ во сне или депрессией.

Диагностика фибромиалгии Установленные критерии

Обследование врачом и анализы для исключения других заболеваний Врач заподозрит фибромиалгию при наличии у пациента следующих симптомов: генерализованная боль и болезненность при пальпации;

отрицательные результаты лабораторных анализов, несмотря на распространенные симптомы;

утомляемость в качестве основного симптома. Врач предполагает диагноз фибромиалгии у лиц с генерализованной болью в течение не менее 3 месяцев, особенно если она сопровождается различными физическими симптомами, такими как утомляемость. Боль считается генерализованной, если она присутствует в левой и правой половинах тела, выше и ниже талии, в верхней части позвоночника, стенке грудной клетки, середине позвоночника или в пояснице. В прошлом врачи ставили диагноз на основании наличия болезненности в нескольких из 18 определенных точек. Однако в настоящее время принято считать, что имеет значение не количество болевых точек, а специфические симптомы, особенно генерализованная боль, которая не ограничивается суставами. Диагностических обследований и анализов на фибромиалгию не существует. Однако врачи хотят убедиться в том, что симптомы не вызваны другим заболеванием (например, гипотиреоз, ревматическая полимиалгия или прочие заболевания мышц), и для этого часто назначают анализы крови. Анализы крови могут выявить антинуклеарные антитела (АНА), которые присутствуют у многих людей с заболеваниями соединительной ткани, такими как волчанка. Однако положительный результат анализа на АНА встречается очень часто, особенно у женщин, поэтому для диагностики заболевания положительный результат теста не является достаточным. Фибромиалгию непросто обнаружить у больных, у которых также присутствует ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит или системная красная волчанка, поскольку такие заболевания характеризуются сходными симптомами, например, утомляемостью и болью в мышцах и/или суставах. Тем не менее, обследование врачом часто позволяет отличить фибромиалгию от этих заболеваний.

Лечение фибромиалгии Растяжка, прогревание и массаж

Управление стрессом

Лекарственные препараты для улучшения сна

Лекарственные препараты для облегчения боли При надлежащем лечении самочувствие пациента может улучшиться. Обычно оптимальный подход включает следующее: Снижение стресса

Глубокие дыхательные упражнения, медитация, когнитивная терапия, основанная на сосредоточении (КТОС), поддержка психического здоровья и психологическое консультирование

Осторожная растяжка пораженных мышц (удерживание мышцы в растянутом состоянии приблизительно в течение 30 секунд, повторение этой процедуры 5 раз)

Регулярное выполнение согласно четкому графику упражнений для укрепления общего физического состояния (аэробные упражнения) и очень медленное, но постоянное увеличение их интенсивности (например, с помощью беговой дорожки, велотренажера или эллиптического тренажера, а также плавания)

Прогревание или осторожный массаж пораженного участка

Достаточный по продолжительности сон Для улучшения сна и снятия стресса вместе с физическими упражнениями могут использоваться лекарственные препараты. Улучшение сна Хороший сон имеет немаловажное значение. Например, больным следует воздерживаться от потребления кофеина и других стимуляторов в вечернее время, и спать в спокойной обстановке, в темном помещении, в удобной постели. Не следует принимать в постели пищу или смотреть телевизор. (См. также Гигиена сна). Врач может назначить трициклические антидепрессанты, такие как амитриптиллин, в низких дозах. Эти лекарственные препараты принимают внутрь за 1–2 часа перед сном, и их назначают для улучшения сна, но не для устранения депрессии. Циклобензаприн, входящий в группу миорелаксантов, также может в некоторой степени улучшать сон. Как и трициклические антидепрессанты, циклобензаприн принимают только на время сна. Эти лекарственные препараты обычно безопаснее седативных, которые по большей части склонны вызывать зависимость. Однако трициклические антидепрессанты и циклобензаприн могут вызывать побочные эффекты, например, сонливость и сухость во рту, особенно у пожилых людей. Прием этих лекарственных препаратов в другое время может привести к сонливости в течение дня. обезболивание; Могут помочь обезболивающие препараты, такие как ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Врачи не используют опиоиды при лечении людей с фибромиалгией, поскольку они нарушают циклы сна, могут вызывать привыкание и со временем становятся менее эффективными. Иногда при лечении фибромиалгии используются прегабалин (противосудорожный препарат, иногда назначаемый в качестве обезболивающего), дулоксетин и милнаципран. Эти лекарственные препараты могут быть в определенной степени эффективны при их приеме в комплексе программы лечения, которая предусматривает улучшение сна, упражнения и устранение факторов стресса. Изредка практикуется введение местных анестетиков (например, лидокаина) непосредственно в определенную болевую точку, но многократное проведение таких инъекций не рекомендуется, и оно не облегчает генерализированную боль, вызванную фибромиалгией. Данные также свидетельствуют в пользу использования капсаицина, биологической обратной связи, массажа, гипнотерапии, хиропрактики и других нетрадиционных и альтернативных методов лечения.