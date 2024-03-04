Кисты Бейкера — небольшие мешки, заполненные суставной (синовиальной) жидкостью, которые образуются в выпячивании суставной капсулы под коленным суставом.

Киста Бейкера является следствием скопления суставной жидкости, которая выступает из суставной капсулы ниже коленного сустава в виде выпячивания. Причины скопления суставной жидкости включают ревматоидный артрит, остеоартрит, другие воспалительные заболевания суставов и избыточную нагрузку на коленный сустав. Кисты Бейкера часто не сопровождаются симптомами, но могут становиться заметными, когда они отекают и вызывают дискомфорт в задней части коленного сустава. Кисты могут увеличиваться до размеров бейсбольного мяча и расти вниз, в мышцы голени.

Резкое увеличение количества и давления жидкости в кисте может привести к ее разрыву. Жидкость, вытекающая из кисты, может привести к воспалению близлежащих тканей и появлению симптомов, характерных для образования кровяного сгустка в голени (тромбоз глубоких вен [ТГВ]). Кроме того, выпячивание или разрыв кисты Бейкера в редких случаях может приводить к тромбофлебиту подколенной вены (расположенной позади коленного сустава), оказывая давлении на нее.

Диагностика кисты Бейкера Обследование врачом;

Иногда визуализирующие исследования Врач обычно ставит диагноз кисты Бейкера при опросе больного с использованием специфических вопросов о симптомах и ощущениях отека в коленном суставе или голени. Для диагностики, дифференциальной диагностики кисты и тромба глубоких вен (ТГВ), а также определения распространенности кисты, при необходимости может помочь ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или артрография.