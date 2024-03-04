Кисты Бейкера — небольшие мешки, заполненные суставной (синовиальной) жидкостью, которые образуются в выпячивании суставной капсулы под коленным суставом.
Киста Бейкера является следствием скопления суставной жидкости, которая выступает из суставной капсулы ниже коленного сустава в виде выпячивания. Причины скопления суставной жидкости включают ревматоидный артрит, остеоартрит, другие воспалительные заболевания суставов и избыточную нагрузку на коленный сустав. Кисты Бейкера часто не сопровождаются симптомами, но могут становиться заметными, когда они отекают и вызывают дискомфорт в задней части коленного сустава. Кисты могут увеличиваться до размеров бейсбольного мяча и расти вниз, в мышцы голени.
Резкое увеличение количества и давления жидкости в кисте может привести к ее разрыву. Жидкость, вытекающая из кисты, может привести к воспалению близлежащих тканей и появлению симптомов, характерных для образования кровяного сгустка в голени (тромбоз глубоких вен [ТГВ]). Кроме того, выпячивание или разрыв кисты Бейкера в редких случаях может приводить к тромбофлебиту подколенной вены (расположенной позади коленного сустава), оказывая давлении на нее.
Диагностика кисты Бейкера
Обследование врачом;
Иногда визуализирующие исследования
Врач обычно ставит диагноз кисты Бейкера при опросе больного с использованием специфических вопросов о симптомах и ощущениях отека в коленном суставе или голени.
Для диагностики, дифференциальной диагностики кисты и тромба глубоких вен (ТГВ), а также определения распространенности кисты, при необходимости может помочь ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) или артрография.
Лечение кисты Бейкера
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Аспирация содержимого полости сустава или кисты и инъекция кортикостероидов
В редких случаях хирургическое удаление кисты
НПВП (или другой обезболивающий препарат, если прием НПВП невозможен) являются первоначальным вариантом лечения для облегчения боли.
При хроническом отеке коленного сустава вследствие артрита может потребоваться удаление жидкости с помощью иглы (процедура носит название аспирации содержимого полости сустава) и введение кортикостероидов длительного действия (например, триамцинолона ацетонид) для уменьшения размера кисты или профилактики формирования кисты Бейкера. Врач также может проводить аспирацию содержимого кисты и вводить в нее препараты. Хирургическое удаление кисты проводится, если альтернативные методы лечения оказались неэффективны.
Иногда кисты разрываются, и кистозная жидкость всасывается организмом. При разрыве кисты боль снимают с помощью НПВП или другого обезболивающего средства. В случае тромбофлебита подколенной вены вследствие разрыва кисты для лечения применяют покой, поднятое положение ноги, теплые компрессы и антикоагулянты (например, варфарин).