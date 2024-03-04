Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, используемый для защиты при трении кожи, мышц, сухожилий и связок о кости).

Движения обычно сопровождаются болью, суставная сумка вблизи поверхности кожи может отекать и болеть.

Боль вокруг суставных сумок может натолкнуть на постановку диагноза, но иногда требуется анализ синовиальной жидкости, отобранной из суставной сумки, или визуализирующие исследования.

Покой с последующей физиотерапией, шинирование, нестероидные противовоспалительные препараты и изредка инъекции кортикостероидов помогают избавиться от симптомов.

Обычно в суставной сумке присутствует небольшое количество жидкости, обеспечивающей амортизацию. Синовиальная сумка снижает трение и предотвращает износ при смещении структур относительно друг друга. Некоторые суставные сумки расположены непосредственно под кожей (поверхностные суставные сумки). Другие расположены под мышцами и сухожилиями (глубокие суставные сумки). При травме или высокой нагрузке возможно воспаление суставной сумки, что приводит к скоплению в ней избыточного количества жидкости.

Бурсит обычно возникает при:

раздражении от необычной или чрезмерной нагрузки.

Также он может быть следствием травмы, подагры, псевдоподагры, ревматоидного артрита или определенных инфекций, особенно вызванных Staphylococcus aureus. Причина бурсита часто неизвестна.

Плечевой сустав наиболее уязвим для бурсита, но также случаются поражения локтевых суставов, тазобедренных суставов (вертлужный бурсит), таза, коленных суставов, пальцев стопы и пяток (бурсит ахиллового сухожилия). У больных бурситом плечевого сустава также часто развивается воспаление сухожилий вокруг плеча (тендинит вращательной манжеты плеча — сухожилия и другие структуры, задействованные в движении, вращении и стабилизации плечевого сустава, называют вращательной манжетой плеча).

Бурсит 3D модель

Симптомы бурсита Бурсит обычно сопровождается болью и часто ограничивает свободу движений, но специфические симптомы зависят от локализации воспаленной суставной сумки. Например, при воспалении суставной сумки плеча поднятие руки в сторону (например, при надевании пиджака) сопровождается болью и трудностями. Однако бурсит локтевого сустава может сопровождаться отеком лишь с незначительным дискомфортом или ограничением движения (или полным их отсутствием). Бурсит (локоть) Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY Острый бурсит развивается в течение нескольких часов или дней. Воспаленный участок обычно характеризуется болевыми ощущениями при движении или прикосновении. Кожа над суставной сумкой, расположенной поверхностно, например, вблизи коленного и локтевого сустава, может стать покрасневшей и отекшей. Острый бурсит, причиной которого является инфекция или подагра, может быть частично болезненным, а пораженная область может становиться красной и горячей. Бурсит колена Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY Хронический бурсит может развиваться вследствие многократных или стойких случаев острого бурсита или многократных травм. Изредка наблюдается истончение стенок суставной сумки. При нестандартной нагрузке или растягивании поврежденной суставной сумки течение воспалительного процесса может ухудшиться. Продолжительная боль и отек могут ограничить свободу движений и привести к слабости мышц. Обострения хронического бурсита могут длиться несколько месяцев и часто рецидивируют.

Диагностика бурсита Обследование врачом;

Иногда исследование содержимого суставной сумки

Иногда визуализирующие исследования У врача возникает подозрение на бурсит при болезненности на ощупь участка вблизи поверхностной суставной сумки, или при возникновении болевых ощущений во время движений, приводящих к смещению или увеличению давления на глубокую суставную сумку. Если поверхностная суставная сумка, особенно вблизи коленного или локтевого сустава, ощутимо отекает, врач с помощью иглы может извлечь образец синовиальной жидкости из сумки. Затем образец передают на анализ для установления причин воспаления, например, инфекции или подагры. Обычно выполняется рентгенологическое исследование, если бурсит не улучшается при лечении или продолжает рецидивировать, либо если врач подозревает проблему в суставе, например, артрит. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование могут назначаться для подтверждения бурсита глубокой суставной сумки.