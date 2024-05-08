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Щелкающий палец

(Тендинит сгибателя пальца; теносиновит сгибателя пальца; стенозирующий теносиновит сгибателей)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Щелкающий палец — заболевание, при котором палец зафиксирован в согнутом положении вследствие воспаления сухожилия пальца.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Причины заболевания щелкающего пальца не установлены. Щелкающий палец часто встречается среди больных ревматоидным артритом или сахарным диабетом. Повторяющиеся движения кисти (например, работа с тяжелыми садовыми ножницами) увеличивает вероятность развития щелкающего пальца.

При щелкающем пальце он постоянно находится в согнутом положении. Палец блокируется при воспалении и отеке одного из сухожилий, сгибающих палец, часто с появлением видимого круглого приподнятого участка (узелка) на ладони, который может быть болезненным при касании. Воспаление и отек могут вызвать боль в ладони и в основании пальца, особенно когда пальцы согнуты и выпрямлены.

В норме при сгибании и разгибании пальца сухожилие свободно двигается относительно окружающего его сухожильного влагалища. При заболевании щелкающего пальца воспаленное сухожилие при сгибании пальца свободно выходит из влагалища. Однако при сильном отеке сухожилия оно не может войти обратно в сухожильное влагалище при попытке выпрямления пальца, в результате чего палец фиксируется в согнутом положении. Для выпрямления пальца больной вынужден вытягивать палец, чтобы заставить отекшую часть сухожилия войти в сухожильное влагалище. Это приводит к внезапному распрямлению, сопровождающемуся ощущением щелчка, подобно нажатию на курок.

Врач может поставить диагноз щелкающего пальца посредством осмотра кисти и пальцев руки.

Положение щелкающего пальца

При заболевании щелкающего пальца он фиксируется в согнутом положении, когда одно из сухожилий, сгибающих палец, воспаляется и отекает.

Лечение щелкающего пальца

  • Меры для облегчения боли

  • Иногда инъекция кортикостероидов

  • иногда хирургическое вмешательство.

Шинирование, влажный теплый компресс и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) позволяют уменьшить отек и боль у больных с щелкающим пальцем.

Иногда в сухожильное влагалище вводят кортикостероиды и местные анестетики. Эта процедура, наряду с шинированием, позволяет добиться безопасного хотя и временного, но быстрого устранения боли и ограничения движений.

Для лечения хронического заболевания щелкающего пальца часто необходимо хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.