Щелкающий палец — заболевание, при котором палец зафиксирован в согнутом положении вследствие воспаления сухожилия пальца.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Причины заболевания щелкающего пальца не установлены. Щелкающий палец часто встречается среди больных ревматоидным артритом или сахарным диабетом. Повторяющиеся движения кисти (например, работа с тяжелыми садовыми ножницами) увеличивает вероятность развития щелкающего пальца.

При щелкающем пальце он постоянно находится в согнутом положении. Палец блокируется при воспалении и отеке одного из сухожилий, сгибающих палец, часто с появлением видимого круглого приподнятого участка (узелка) на ладони, который может быть болезненным при касании. Воспаление и отек могут вызвать боль в ладони и в основании пальца, особенно когда пальцы согнуты и выпрямлены.

Щелкающий палец Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

В норме при сгибании и разгибании пальца сухожилие свободно двигается относительно окружающего его сухожильного влагалища. При заболевании щелкающего пальца воспаленное сухожилие при сгибании пальца свободно выходит из влагалища. Однако при сильном отеке сухожилия оно не может войти обратно в сухожильное влагалище при попытке выпрямления пальца, в результате чего палец фиксируется в согнутом положении. Для выпрямления пальца больной вынужден вытягивать палец, чтобы заставить отекшую часть сухожилия войти в сухожильное влагалище. Это приводит к внезапному распрямлению, сопровождающемуся ощущением щелчка, подобно нажатию на курок.

Врач может поставить диагноз щелкающего пальца посредством осмотра кисти и пальцев руки.

Положение щелкающего пальца