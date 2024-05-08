Синдром запястного канала — болезненная компрессия (ущемление) срединного нерва в месте его прохождения по запястному каналу.
В большинстве случаев причина синдрома запястного канала не установлена.
Заболевание может сопровождаться болью, покалыванием и онемением пальцев кисти и большого пальца.
Врачи ставят диагноз на основании результатов обследования и, при необходимости, результатов исследований функции нервов или, в некоторых случаях, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ультразвукового исследования.
Обычно симптомы можно снять с помощью обезболивающих препаратов, шинирования или, в ряде случаев, инъекции кортикостероидов или хирургического вмешательства.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Запястный канал называется каналом, потому что он представляет собой узкий промежуток, через который в запястье проходят нервы и сухожилия. Канал образуют окружающие сухожилия, связки и кости. Срединный нерв расположен на ладонной стороне запястья и проходит через запястный канал. Этот нерв отвечает за чувствительность большого пальца, указательного пальца, среднего пальца и половины безымянного пальца.
Синдром запястного канала широко распространен, особенно среди женщин от 40 до 59 лет. Он может поражать одну или обе кисти.
Причины синдрома запястного канала
Синдром запястного канала вызван компрессией (ущемлением) срединного нерва. Компрессия может быть вызвана отеком тканей вокруг или в канале либо тяжами фиброзной ткани, которые образуются на ладонной стороне запястья.
Беременные женщины и больные сахарным диабетом, недостаточностью щитовидной железы, определенными формами амилоидоза или ревматоидным артритом входят в группу повышенного риска развития синдрома запястного канала. Также в группу риска входят люди, работа которых предполагает многократные усилия при разогнутом запястье, например, как при работе отверткой. Другим потенциальным (но сомнительным) фактором является работа с клавиатурой компьютера при неправильном положении кисти. Продолжительное воздействие вибрации (например, работа с определенными мощными инструментами) также может привести к развитию синдрома запястного канала. Однако в большинстве случаев причина заболевания не установлена.
Правильное положение за клавиатурой компьютера
Неправильное положение при работе с клавиатурой компьютера может привести к синдрому запястного канала или спровоцировать его развитие. Для предотвращения травмы пользователю необходимо расположить запястья в нейтральном положении. Другими словами, линия, соединяющая кисть с предплечьем, должна быть прямой. Кисть может быть слегка опущена относительно предплечья. Но кисть никогда не должна располагаться выше, и запястье не должно быть приподнято. Клавиатура должна размещаться относительно низко, чтобы кисти располагались чуть ниже уровня локтя. В качестве опоры для запястий можно использовать специальные валики.
Симптомы синдрома запястного канала
Симптомы синдрома запястного канала включают нарушение чувствительности, онемение, покалывание и боль в первых трех пальцах и половине безымянного пальца со стороны большого пальца руки. Иногда случается поражение всей кисти. В ряде случаев наблюдается боль и ощущение жжения или покалывания в предплечье.
Жжение или боль с онемением и покалыванием вследствие неправильного положения кисти во время ночного сна часто приводит к пробуждениям. Для восстановления чувствительности больному необходимо потрясти рукой.
Со временем мышцы кисти на стороне большого пальца слабеют и стягиваются вследствие недостаточной работы (атрофия).
Диагностика синдрома запястного канала
Обследование врачом
Иногда исследования нервной проводимости
Иногда визуализирующие исследования
Основным методом диагностики синдрома запястного канала является осмотр пораженной кисти и запястья. Врач может провести исследования нервной проводимости или современные визуализирующие исследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование, чтобы убедиться, что проблемой является синдром запястного канала, особенно если рассматривается необходимость хирургического вмешательства.
Лечение синдрома запястного канала
Шина
Лечение основного заболевания
Иногда инъекции кортикостероидов
Иногда хирургическое вмешательство
Иногда состояние может улучшиться вследствие исключения положений, ведущих к избыточному разгибанию запястья или избыточному давлению на срединный нерв, а также коррекции угла положения клавиатуры компьютера. Часто целесообразно применение запястных шин, удерживающих кисть в нейтральном положении (особенно в ночное время) и легких обезболивающих препаратов.
Шина на запястье
Шины для запястья могут способствовать уменьшению боли, вызванной синдромом запястного канала, поскольку они удерживают руку в нейтральном положении.
Лечение основных заболеваний (например, ревматоидного артрита или недостаточности щитовидной железы) позволяет облегчить симптомы.
Инъекции кортикостероидов в запястный канал в ряде случаев позволяет добиться продолжительного улучшения.
При сильной боли или онемении, атрофии или слабости мышц, оптимальным способом устранения давления на срединный нерв является хирургическое вмешательство. Хирург может удалить тяжи фиброзной ткани, сдавливающие нерв.