Синдром запястного канала — болезненная компрессия (ущемление) срединного нерва в месте его прохождения по запястному каналу.

В большинстве случаев причина синдрома запястного канала не установлена.

Заболевание может сопровождаться болью, покалыванием и онемением пальцев кисти и большого пальца.

Врачи ставят диагноз на основании результатов обследования и, при необходимости, результатов исследований функции нервов или, в некоторых случаях, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ультразвукового исследования.

Обычно симптомы можно снять с помощью обезболивающих препаратов, шинирования или, в ряде случаев, инъекции кортикостероидов или хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Запястный канал называется каналом, потому что он представляет собой узкий промежуток, через который в запястье проходят нервы и сухожилия. Канал образуют окружающие сухожилия, связки и кости. Срединный нерв расположен на ладонной стороне запястья и проходит через запястный канал. Этот нерв отвечает за чувствительность большого пальца, указательного пальца, среднего пальца и половины безымянного пальца.

Синдром запястного канала Изображение

Синдром запястного канала широко распространен, особенно среди женщин от 40 до 59 лет. Он может поражать одну или обе кисти.

Причины синдрома запястного канала Синдром запястного канала вызван компрессией (ущемлением) срединного нерва. Компрессия может быть вызвана отеком тканей вокруг или в канале либо тяжами фиброзной ткани, которые образуются на ладонной стороне запястья. Беременные женщины и больные сахарным диабетом, недостаточностью щитовидной железы, определенными формами амилоидоза или ревматоидным артритом входят в группу повышенного риска развития синдрома запястного канала. Также в группу риска входят люди, работа которых предполагает многократные усилия при разогнутом запястье, например, как при работе отверткой. Другим потенциальным (но сомнительным) фактором является работа с клавиатурой компьютера при неправильном положении кисти. Продолжительное воздействие вибрации (например, работа с определенными мощными инструментами) также может привести к развитию синдрома запястного канала. Однако в большинстве случаев причина заболевания не установлена. Синдром запястного канала 3D модель Правильное положение за клавиатурой компьютера

Симптомы синдрома запястного канала Симптомы синдрома запястного канала включают нарушение чувствительности, онемение, покалывание и боль в первых трех пальцах и половине безымянного пальца со стороны большого пальца руки. Иногда случается поражение всей кисти. В ряде случаев наблюдается боль и ощущение жжения или покалывания в предплечье. Жжение или боль с онемением и покалыванием вследствие неправильного положения кисти во время ночного сна часто приводит к пробуждениям. Для восстановления чувствительности больному необходимо потрясти рукой. Со временем мышцы кисти на стороне большого пальца слабеют и стягиваются вследствие недостаточной работы (атрофия).

Диагностика синдрома запястного канала Обследование врачом

Иногда исследования нервной проводимости

Иногда визуализирующие исследования Основным методом диагностики синдрома запястного канала является осмотр пораженной кисти и запястья. Врач может провести исследования нервной проводимости или современные визуализирующие исследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование, чтобы убедиться, что проблемой является синдром запястного канала, особенно если рассматривается необходимость хирургического вмешательства.