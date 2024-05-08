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Синдром де Кервена

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Синдром де Кервена представляет собой отек и воспаление сухожилий или сухожильных влагалищ, которые отводят большой палец кисти руки наружу.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Исторически на основании данных наблюдений синдром де Кервена связывали главным образом с повторяющимися однотипными движениями запястья. Тем не менее причиной, вероятно, являются многочисленные факторы, включая чрезмерную нагрузку на запястье, гормональное влияние, генетическую предрасположенность и другие заболевания.

Симптомы синдрома де Кервена

Основным симптомом синдрома де Кервена является резкая боль в запястье со стороны большого пальца и у его основания, которая усиливается при движениях. Участок вблизи основания большого пальца у запястья также характеризуется болезненностью.

Диагностика синдрома де Кервена

  • Обследование врачом

Врачи ставят диагноз синдрома де Кервена при обнаружении болезненности над обоими сухожилиями запястья со стороны большого пальца, которая обычно сопровождается отеком. Для обнаружения болезненности врачи просят больных прижать большой палец к ладони и захватить его остальными пальцами. Затем больные отводят запястье в сторону, противоположную большому пальцу. Наличие синдрома де Кервена возможно с высокой степенью вероятности, если такое движение приводит к боли в запястье со стороны большого пальца.

Лечение синдрома де Кервена

  • Инъекция кортикостероидов

  • Шина для большого пальца

  • Иногда хирургическое вмешательство

Больным с синдромом де Кервена следует избегать движений, вызывающих боль. Покой, прогревания и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) эффективны при симптомах легкой степени.

Пациентам с более тяжелыми симптомами обычно помогает лечение с инъекциями кортикостероидов и шинированием большого пальца. Иногда возникает необходимость в одной или двух дополнительных инъекциях, с интервалом в несколько недель.

Если в результате применения таких методов не удается устранить симптомы, необходимо хирургическое вмешательство для высвобождения сухожилия.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.