Синдром де Кервена

Инъекция кортикостероидов

Шина для большого пальца

Иногда хирургическое вмешательство

Больным с синдромом де Кервена следует избегать движений, вызывающих боль. Покой, прогревания и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) эффективны при симптомах легкой степени.

Пациентам с более тяжелыми симптомами обычно помогает лечение с инъекциями кортикостероидов и шинированием большого пальца. Иногда возникает необходимость в одной или двух дополнительных инъекциях, с интервалом в несколько недель.

Если в результате применения таких методов не удается устранить симптомы, необходимо хирургическое вмешательство для высвобождения сухожилия.