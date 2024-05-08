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Панариций

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Панариций — инфекция мягких тканей (подушечки) у кончика пальца, обычно вследствие заражения бактериями.

Панариций может привести к образованию закрытой полости с гноем (абсцесс) внутри пальца, сдавливающей окружающие ткани и приводящей к их отмиранию. Кончик пальца становится горячим, отекшим и плотным. Наблюдается сильная острая боль.

Врач ставит диагноз панариция посредством осмотра пораженного пальца.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Лечение панариция

  • Дренаж гноя

  • Антибиотики

При отсутствии необходимого лечения возможно инфицирование прилежащей кости, сустава или сухожилий. Лечение панариция подразумевает быструю эвакуацию гноя. Врачи удаляют гной через хирургический разрез. Назначают антибактериальные препараты внутрь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.