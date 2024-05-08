Панариций — инфекция мягких тканей (подушечки) у кончика пальца, обычно вследствие заражения бактериями.
Панариций может привести к образованию закрытой полости с гноем (абсцесс) внутри пальца, сдавливающей окружающие ткани и приводящей к их отмиранию. Кончик пальца становится горячим, отекшим и плотным. Наблюдается сильная острая боль.
Снимок любезно предоставлен д-ром Дэвидом Р. Штайнбергом (David R. Steinberg, MD).
Врач ставит диагноз панариция посредством осмотра пораженного пальца.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Лечение панариция
Дренаж гноя
Антибиотики
При отсутствии необходимого лечения возможно инфицирование прилежащей кости, сустава или сухожилий. Лечение панариция подразумевает быструю эвакуацию гноя. Врачи удаляют гной через хирургический разрез. Назначают антибактериальные препараты внутрь.