Панариций — инфекция мягких тканей (подушечки) у кончика пальца, обычно вследствие заражения бактериями.

Панариций может привести к образованию закрытой полости с гноем (абсцесс) внутри пальца, сдавливающей окружающие ткани и приводящей к их отмиранию. Кончик пальца становится горячим, отекшим и плотным. Наблюдается сильная острая боль.

Панариций Изображение Снимок любезно предоставлен д-ром Дэвидом Р. Штайнбергом (David R. Steinberg, MD).

Врач ставит диагноз панариция посредством осмотра пораженного пальца.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).