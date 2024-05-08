Остеоартрит кисти

Меры для облегчения боли

Иногда вводятся кортикостероиды или выполняется хирургическое вмешательство

Лечение остеоартрита кисти руки может включать упражнения на диапазон движений в теплой воде (для облегчения боли во время занятий и для сохранения максимальной гибкости в суставе), покой, периодическое шинирование для профилактики деформации и пероральный прием или местное применение анальгетиков или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) для снятия боли и отека.

Время от времени в суставы с сильным поражением требуется вводить кортикостероиды, что позволит снять боль и увеличить диапазон движений.

Иногда, при запущенном остеоартрите и отсутствии эффективности других средств лечения, проводят хирургическое вмешательство для хирургической реконструкции или сращения сустава. Чаще всего хирургическое вмешательство при остеоартрите требуется для лечения сустава у основания большого пальца.