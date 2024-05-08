Остеоартрит кисти приводит к отеку, боли и иногда образованию кист в суставах пальцев (особенно в дальних).
Остеоартрит приводит к разрастанию костей над дальними (узелки Гебердена) и средними суставами пальцев (узелки Бушара). Эти суставы и основание большого пальца теряют подвижность и иногда становятся болезненными. Обычно поражение не затрагивает лучезапястный сустав и суставы между пальцами и кистью. Пораженные суставы могут смещаться.
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НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Диагностика остеоартрита кисти
Обследование врачом
Рентгенологическое исследование
Анализы крови
Диагностика остеоартрита кистей рук основана на результатах осмотра. Деформация также может быть обнаружена в результате рентгенологического обследования.
Для исключения ревматоидного артрита и других типов артрита могут назначить анализы крови для выявления признаков воспаления. У людей с остеоартритом эти анализы почти всегда отрицательны.
Лечение остеоартрита кисти
Меры для облегчения боли
Иногда вводятся кортикостероиды или выполняется хирургическое вмешательство
Лечение остеоартрита кисти руки может включать упражнения на диапазон движений в теплой воде (для облегчения боли во время занятий и для сохранения максимальной гибкости в суставе), покой, периодическое шинирование для профилактики деформации и пероральный прием или местное применение анальгетиков или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) для снятия боли и отека.
Время от времени в суставы с сильным поражением требуется вводить кортикостероиды, что позволит снять боль и увеличить диапазон движений.
Иногда, при запущенном остеоартрите и отсутствии эффективности других средств лечения, проводят хирургическое вмешательство для хирургической реконструкции или сращения сустава. Чаще всего хирургическое вмешательство при остеоартрите требуется для лечения сустава у основания большого пальца.