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Остеоартрит кисти

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Остеоартрит кисти приводит к отеку, боли и иногда образованию кист в суставах пальцев (особенно в дальних).

Остеоартрит приводит к разрастанию костей над дальними (узелки Гебердена) и средними суставами пальцев (узелки Бушара). Эти суставы и основание большого пальца теряют подвижность и иногда становятся болезненными. Обычно поражение не затрагивает лучезапястный сустав и суставы между пальцами и кистью. Пораженные суставы могут смещаться.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Диагностика остеоартрита кисти

  • Обследование врачом

  • Рентгенологическое исследование

  • Анализы крови

Диагностика остеоартрита кистей рук основана на результатах осмотра. Деформация также может быть обнаружена в результате рентгенологического обследования.

Для исключения ревматоидного артрита и других типов артрита могут назначить анализы крови для выявления признаков воспаления. У людей с остеоартритом эти анализы почти всегда отрицательны.

Лечение остеоартрита кисти

  • Меры для облегчения боли

  • Иногда вводятся кортикостероиды или выполняется хирургическое вмешательство

Лечение остеоартрита кисти руки может включать упражнения на диапазон движений в теплой воде (для облегчения боли во время занятий и для сохранения максимальной гибкости в суставе), покой, периодическое шинирование для профилактики деформации и пероральный прием или местное применение анальгетиков или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) для снятия боли и отека.

Время от времени в суставы с сильным поражением требуется вводить кортикостероиды, что позволит снять боль и увеличить диапазон движений.

Иногда, при запущенном остеоартрите и отсутствии эффективности других средств лечения, проводят хирургическое вмешательство для хирургической реконструкции или сращения сустава. Чаще всего хирургическое вмешательство при остеоартрите требуется для лечения сустава у основания большого пальца.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.