Общие сведения о заболеваниях кистей рук

Заболевания кистей рук и пальцев включают ганглии, деформации, нарушения, связанные с нервами или кровеносными сосудами, остеоартрит, щелкающий палец, болезнь Кинбека и инфекции.
Некоторые прочие заболевания, сопровождающиеся поражением кисти и пальцев, включают переломы, другие травмы, ревматоидный артрит, тендинит и теносиновит, синдром де Кервена, синдром Рейно, утолщение концевых фаланг пальцев, комплексный региональный болевой синдром и определенные врожденные пороки.
Деформации кисти и пальцев рук
Деформации кисти и пальцев рук включают деформацию пальца в виде лебединой шеи, контрактуру Вайнштейна и контрактуру Дюпюитрена. Причиной таких деформаций может стать травма или другое заболевание (например, ревматоидный артрит).
Как правило, диагностика деформации кисти и пальцев рук основана на результатах осмотра.
Иногда проводится лечение деформаций с помощью шинирования или упражнений, но если деформация сохраняется в течение недель или месяцев, такие методы лечения могут оказаться неэффективны по причине рубцевания. Когда шинирование или упражнения не помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Инфекции кисти и пальцев рук
Инфекции кистей и пальцев рук обычно подразделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные инфекции поражают все 3 слоя кожи. Глубокие инфекции могут поражать сухожилия, суставные полости и кости. Без лечения поверхностные инфекции кистей рук могут переходить в глубокие инфекции, поэтому при наличии признаков инфекции следует обращаться к врачу для своевременного обследования и лечения.
Инфицирование кисти может произойти после укуса человека и животного (см. Инфекции кисти вследствие укусов). Некоторые прочие инфекции включают панариций, герпетический панариций, абсцесс кисти, инфекцию сухожильного влагалища и паронихию (бактериальную инфекцию кожи вокруг ногтя). Инфекции кисти и пальцев рук могут сопровождаться непрерывной, интенсивной, пульсирующей болью.
Диагноз «инфекция кисти и пальцев рук» врач поставит на основании результатов осмотра, а иногда также результатов анализов крови, рентгенографии или других визуализирующих исследований.
Для лечения большинства инфекций кистей рук применяют антибиотики для перорального и внутривенного введения, а иногда также хирургическое вмешательство. Врач может порекомендовать приподнять кисть, чтобы уменьшить отек, а иногда — наложить на кисть шину.
Синдромы компрессионной невропатии кистей рук
В группу синдромов компрессии нервов входят синдром запястного канала, синдром локтевого канала и лучевой туннельный синдром. При этих заболеваниях какой-либо объект, чаще всего кость или соединительная ткань, сдавливает нерв, приводя к нарушениям чувствительных реакций, двигательных реакций или обоих типов. Симптомы синдромов сдавления нерва включают покалывание, боль, потерю чувствительности, слабость или их сочетание.
Диагностика синдромов сдавления нерва опирается на результаты осмотра; для подтверждения диагноза часто проводят электромиографию и исследования нервной проводимости.
При этих синдромах может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве для устранения давления на нерв, если проводимое лечение неэффективно для устранения симптомов, либо при стойкой потере чувствительности или слабости.