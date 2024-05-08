Общие сведения о заболеваниях кистей рук

Деформации кисти и пальцев рук включают деформацию пальца в виде лебединой шеи, контрактуру Вайнштейна и контрактуру Дюпюитрена. Причиной таких деформаций может стать травма или другое заболевание (например, ревматоидный артрит).

Как правило, диагностика деформации кисти и пальцев рук основана на результатах осмотра.

Иногда проводится лечение деформаций с помощью шинирования или упражнений, но если деформация сохраняется в течение недель или месяцев, такие методы лечения могут оказаться неэффективны по причине рубцевания. Когда шинирование или упражнения не помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство.