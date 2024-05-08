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Лучевой туннельный синдром

(Синдром заднего межкостного нерва предплечья)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Лучевой туннельный синдром — заболевание, причиной которого является компрессия (ущемление) ветви лучевого нерва в области предплечья, на задней поверхности руки или в области локтя.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Лучевой канал называется каналом, потому что он представляет собой узкий участок, в котором лучевой нерв проходит через локоть и предплечье в кисть. Канал образуют окружающие мышцы, сухожилия и связки.

Причины компрессии лучевого нерва в области локтя включают травму, ганглии, липомы (незлокачественные опухоли жировой ткани), опухоли костной ткани и воспаление прилежащей синовиальной сумки (небольшие заполненные жидкостью полости, которые могут располагаться под сухожилием) или мышцы.

Сдавление лучевого нерва приводит к режущей, колющей или острой боли в верхней части предплечья, на задней поверхности кисти руки и на боковой поверхности локтя. Боль принуждает больного к разгибанию запястья и пальцев. Онемение отсутствует, потому что лучевой нерв содержит больше волокон, контролирующих движения, а не чувствительность. В запущенных случаях ослабевают мышцы, выпрямляющие большой и остальные пальцы руки.

Диагностика лучевого туннельного синдрома основана на результатах осмотра.

Лечение лучевого туннельного синдрома

  • Шина

  • Иногда хирургическое вмешательство

Для снятия давления на нерв больному следует носить шину на запястье и/или локте и избегать вращения запястья и сгибания руки в локтевом суставе.

При слабости запястья и его прогибах (отвислая кисть), либо при продолжительности симптомов в течение 3 месяцев после начала консервативного лечения, для устранения давления на нерв может потребоваться хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.