Лучевой туннельный синдром — заболевание, причиной которого является компрессия (ущемление) ветви лучевого нерва в области предплечья, на задней поверхности руки или в области локтя.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Лучевой канал называется каналом, потому что он представляет собой узкий участок, в котором лучевой нерв проходит через локоть и предплечье в кисть. Канал образуют окружающие мышцы, сухожилия и связки.

Причины компрессии лучевого нерва в области локтя включают травму, ганглии, липомы (незлокачественные опухоли жировой ткани), опухоли костной ткани и воспаление прилежащей синовиальной сумки (небольшие заполненные жидкостью полости, которые могут располагаться под сухожилием) или мышцы.

Сдавление лучевого нерва приводит к режущей, колющей или острой боли в верхней части предплечья, на задней поверхности кисти руки и на боковой поверхности локтя. Боль принуждает больного к разгибанию запястья и пальцев. Онемение отсутствует, потому что лучевой нерв содержит больше волокон, контролирующих движения, а не чувствительность. В запущенных случаях ослабевают мышцы, выпрямляющие большой и остальные пальцы руки.

Диагностика лучевого туннельного синдрома основана на результатах осмотра.