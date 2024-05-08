Синдром локтевого канала — заболевание, причиной которого является компрессия (ущемление) локтевого нерва в области локтевого сустава.

Монотонное повторяющееся использование руки в локте может вызвать синдром локтевого канала.

Симптомы включают онемение и ощущение покалывания в безымянном пальце и мизинце, а также боль в области локтя.

Диагноз основан на результатах осмотра, а также, при необходимости, результатах обследований по изучению функций нервов.

Лечение включает физиотерапию и наложение шины, а иногда хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Локтевой нерв Изображение

Локтевой канал называется каналом, потому что он представляет собой узкий промежуток, в котором локтевой нерв проходит через локоть в запястье и кисть. Локтевой нерв отвечает за чувствительность мизинца, безымянного пальца и стороны кисти. Поскольку локтевой нерв проходит через локтевой сустав близко к поверхности кожи (локтевой отросток), он легко повреждается вследствие многократного сгибания локтевого сустава, продолжительного пребывания сустава в согнутом положении или, в ряде случаев, патологического разрастания костной ткани в этом участке.

Локтевой туннельный синдром встречается реже синдрома запястного канала. Питчеры (вид игрока в бейсбол) особо уязвимы для синдрома локтевого канала, поскольку для подачи скользящего мяча требуется чрезмерное скручивание руки.

Симптомы синдрома локтевого канала Симптомы синдрома локтевого канала включают онемение и ощущение покалывания в безымянном пальце и мизинце, а также боль в области локтя. Заболевание может в итоге привести к слабости кисти руки, особенно безымянного пальца и мизинца. Слабость также может препятствовать хватанию с помощью указательного и большого пальца, а также способности сжимать пальцы, поскольку локтевой нерв иннервирует большую часть мышц кисти руки. Тяжелый, хронический синдром локтевого канала может привести к мышечной атрофии и когтевой деформации кисти руки.

Диагностика синдрома локтевого канала Обследование врачом

Иногда исследования нервной проводимости

Иногда визуализирующие исследования Диагноз синдрома локтевого канала часто основан на результатах осмотра. Тем не менее для определения точного участка поражения нерва, особенно если рассматривается хирургическое вмешательство, могут потребоваться исследования нервной проводимости или современные визуализирующие исследования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.