Контрактура Дюпюитрена — прогрессирующее уплотнение тяжей фиброзной ткани (фасции) в тканях ладони, приводящее к искривлению пальцев, в результате напоминающих когтеобразную кисть.
Контрактура Дюпюитрена — это одна из наиболее распространенных деформаций кисти, особенно у мужчин в возрасте 45 лет и старше.
Характерные симптомы включают образование узелка в ладони и, в конечном итоге, искривление пальцев.
Диагностика основана на результатах осмотра кисти.
Лечение может включать инъекции кортикостероидов в чувствительный узелок или, при рубцевании кисти, инъекции коллагеназы в узелок либо хирургическое вмешательство для хирургической коррекции сжатых (когтеобразных) пальцев.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Контрактура Дюпюитрена — это одна из наиболее распространенных деформаций кисти и чаще встречается у мужчин, особенно после 45 лет.
Контрактура Дюпюитрена чаще встречается у больных сахарным диабетом, алкоголизмом или эпилепсией. Заболевание в ряде случаев сопровождает другие заболевания, в том числе утолщение фиброзной ткани над костяшками (подушки Гаррода), стягивание фасции в толще полового члена, ведущее к нарушенной и болезненной эрекции (фиброматоз полового члена [болезнь Пейрони]) и, в редких случаях, узелки на подошвах ног (подошвенный фиброматоз). Однако специфические факторы, приводящие к утолщению и искривлению фасции ладони, не установлены.
Симптомы контрактуры Дюпюитрена
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Первым симптомом контрактуры Дюпюитрена обычно является болезненный узелок на ладони (чаще всего возникающий у безымянного пальца или мизинца). Узелок может вначале приносить дискомфорт, но постепенно становится безболезненным. Затем начинается постепенное искривление пальцев. В конечном итоге искривление усиливается, и кисть изгибается дугой (принимает вид когтистой лапы).
Диагностика контрактуры Дюпюитрена
Обследование врачом
Врач может поставить диагноз контрактуры Дюпюитрена посредством осмотра кисти.
Лечение контрактуры Дюпюитрена
Инъекция кортикостероидов
Инъекция коллагеназы
Хирургическое вмешательство
Инъекция кортикостероидов в узелок у больных с контрактурой Дюпюитрена позволяет уменьшить чувствительность в этом участке, если ее провести до того, как начнется искривление пальцев. Однако болезненность часто проходит без необходимости лечения. Инъекция не замедляет прогрессирование заболевания.
При легком или умеренном рубцевании одна или более инъекций коллагеназы (фермент, способный разрушать ткань рубца) позволяет восстановить свободу движений. Еще одной альтернативой хирургическому вмешательству является игольная апоневротомия — процедура, проводимая в кабинете врача, при которой с целью высвобождения затянутой полосы рубцовой ткани для выпрямления пальца используется игла.
Хирургическое вмешательство обычно проводится в случаях, когда невозможно прижать ладонь к плоской поверхности стола, когда пальцы искривлены настолько, что функция кисти ограничена, или при поражении нескольких пальцев. Хирургическое вмешательство по удалению пораженной фасции является сложной процедурой, поскольку фасция окружает нервы, кровеносные сосуды и сухожилия, хотя после хирургического вмешательства рецидив менее вероятен, чем после инъекций коллагеназы или игольной апоневротомии. Кроме того, контрактура Дюпюитрена может рецидивировать после хирургического вмешательства, если фасция удалена не полностью, или в случае образования новой патологически измененной фасции, особенно у людей, у которых заболевание возникло в молодом возрасте, у которых среди членов семьи были случаи этого заболевания, у лиц с подушками Гаррода, болезнью Пейрони или узелками на подошвах ног.