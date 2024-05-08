Инъекция кортикостероидов

Инъекция коллагеназы

Хирургическое вмешательство

Инъекция кортикостероидов в узелок у больных с контрактурой Дюпюитрена позволяет уменьшить чувствительность в этом участке, если ее провести до того, как начнется искривление пальцев. Однако болезненность часто проходит без необходимости лечения. Инъекция не замедляет прогрессирование заболевания.

При легком или умеренном рубцевании одна или более инъекций коллагеназы (фермент, способный разрушать ткань рубца) позволяет восстановить свободу движений. Еще одной альтернативой хирургическому вмешательству является игольная апоневротомия — процедура, проводимая в кабинете врача, при которой с целью высвобождения затянутой полосы рубцовой ткани для выпрямления пальца используется игла.

Хирургическое вмешательство обычно проводится в случаях, когда невозможно прижать ладонь к плоской поверхности стола, когда пальцы искривлены настолько, что функция кисти ограничена, или при поражении нескольких пальцев. Хирургическое вмешательство по удалению пораженной фасции является сложной процедурой, поскольку фасция окружает нервы, кровеносные сосуды и сухожилия, хотя после хирургического вмешательства рецидив менее вероятен, чем после инъекций коллагеназы или игольной апоневротомии. Кроме того, контрактура Дюпюитрена может рецидивировать после хирургического вмешательства, если фасция удалена не полностью, или в случае образования новой патологически измененной фасции, особенно у людей, у которых заболевание возникло в молодом возрасте, у которых среди членов семьи были случаи этого заболевания, у лиц с подушками Гаррода, болезнью Пейрони или узелками на подошвах ног.