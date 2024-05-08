Контрактура Вайнштейна — деформация, при которой средний сустав находится в согнутом внутрь положении (в направлении ладони), а внешний сустав — в согнутом наружу положении (в направлении, противоположном ладони).
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
С разрешения издателя. Из книги Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology. Под редакцией G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
Самая частая причина контрактуры Вайнштейна — ревматоидный артрит, но также это может быть травма (например, глубокие порезы, вывих сустава или перелом) или остеоартрит.
Это заболевание может возникнуть у больных ревматоидным артритом по причине продолжительного воспаления среднего сустава пальца.
Если причиной деформации является травма, деформация обычно появляется у основания сухожилия (сухожилия разгибателя средней фаланги). В результате средний сустав (проксимальный межфаланговый сустав) выпирает между внешними тяжами сухожилия, ведущего к концу пальца. То есть кости сустава выталкиваются через тяжи сухожилия, как пуговица через петлю. При такой деформации возможно нарушение функций кисти.
Врач может поставить диагноз деформации по типу пуговичной петли посредством осмотра пальца.
Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев
Некоторые заболевания, например, ревматоидный артрит и травмы, могут привести к патологической деформации пальцев. При деформации пальца в виде лебединой шеи сустав у основания пальца согнут, средний сустав выпрямлен (разогнут), а дальний сустав согнут. При контрактуре Вайнштейна средний сустав пальца согнут внутрь (в направлении ладони), внешний сустав согнут наружу (в направлении, противоположном ладони).
Лечение контрактуры Вайнштейна
Шина
Иногда хирургическое вмешательство
Контрактура Вайнштейна, возникшая вследствие травмы сухожилия разгибателя (сухожилия, которое тянет палец вверх) может обычно быть откорректирована с помощью шины, которая удерживает сустав в полностью разогнутом положении в течение 6 недель. Однако шина может оказаться неэффективной, если уже развились рубцы и постоянные деформации (обычно через несколько недель).
При неэффективности шины или развитии контрактуры Вайнштейна вследствие ревматоидного артрита для улучшения функций может потребоваться хирургическое вмешательство.