Контрактура Вайнштейна — деформация, при которой средний сустав находится в согнутом внутрь положении (в направлении ладони), а внешний сустав — в согнутом наружу положении (в направлении, противоположном ладони).

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Контрактура Вайнштейна при ревматоидном артрите Изображение С разрешения издателя. Из книги Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology. Под редакцией G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.

Самая частая причина контрактуры Вайнштейна — ревматоидный артрит, но также это может быть травма (например, глубокие порезы, вывих сустава или перелом) или остеоартрит.

Это заболевание может возникнуть у больных ревматоидным артритом по причине продолжительного воспаления среднего сустава пальца.

Если причиной деформации является травма, деформация обычно появляется у основания сухожилия (сухожилия разгибателя средней фаланги). В результате средний сустав (проксимальный межфаланговый сустав) выпирает между внешними тяжами сухожилия, ведущего к концу пальца. То есть кости сустава выталкиваются через тяжи сухожилия, как пуговица через петлю. При такой деформации возможно нарушение функций кисти.

Врач может поставить диагноз деформации по типу пуговичной петли посредством осмотра пальца.

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев