Инфекция сухожильного влагалища пальцев рук

Бактериальная инфекция может развиваться во влагалище сухожилия, которое окружает сухожилия в ладони и внутри пальцев.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Вокруг сухожилия, проходящего в толще тканей кисти рук и пальцев, могут возникать заполненные гноем полости (абсцессы). Эти сухожилия находятся внутри оболочки, называемой влагалищем сухожилия. Влагалище сухожилия обеспечивает плавное скольжение сухожилий.

Абсцесс влагалища сухожилия возникает при проникающей травме одной из складок на поверхности пальца со стороны ладони. При отсутствии лечения панариция также возможно распространение гноя от кончика пальца до конца сухожильного влагалища. Вокруг сухожилия возникает инфекционное поражение и скопление гноя, которые могут привести к быстрому разрушению ткани. При нарушении функций скользящего механизма сухожилия резко ограничивается свобода движений пальца.

Симптомы инфекции сухожильного влагалища включают отек и боль в области пальца, а также чувствительность над сухожильным влагалищем. Самочувствие больного улучшается при удерживании пальца в согнутом положении. Движения пальца сопровождаются сильной болью. Часто встречается жар.

Влагалища сухожилий сгибателей пальцев 3D модель

Диагностика инфекции сухожильного влагалища Обследование врачом

Рентгенологическое исследование

посевы; Диагностика инфекции сухожильного влагалища основана на результатах осмотра. Для обнаружения застрявших под кожей сторонних объектов (фрагментов зуба, иголок или других предметов) проводят рентгенологическое обследование. Чтобы определить тип бактерий, вызвавших инфекцию, врачи берут образец гноя из абсцесса и пытаются вырастить (культивировать) бактерии в лаборатории. Врач расспросит о недавнем контакте с аквариумной или другой стоячей водой, поскольку бактерии в воде могут инфицировать руку человека.