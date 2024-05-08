Наиболее часто инфекция кисти, связанная с укусом человека, представляет собой травму костяшек пальцев человека, который ударяет другого человека в рот (называется травмой сжатого кулака или укусом борца). Частой причиной инфекций кисти также являются укусы животных. Вследствие укуса человека или животных возможно загрязнение раны различными бактериями. Все травмы вследствие укуса потенциально опасны и могут приводить к тяжелым инфекциям или серьезным осложнениям (например, инфекции сухожилий или инфекционному артриту).
При укусах с инфицированием возможна боль, отек, покраснение и чувствительность.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Диагностика инфекции кисти вследствие укусов
Обследование врачом
Рентгенологическое исследование
посевы;
Диагноз инфицированной раны от укуса ставится на основании результатов обследования, но для обнаружения перелома, зуба или других инородных тел, которые могут вызвать или усугубить инфекцию, часто проводят рентгенологическое исследование.
Чтобы определить тип бактерий, вызвавших инфекцию, врачи берут мазок из глубины раны или удаляют образец гноя из раны и пытаются вырастить (культивировать) бактерии в лаборатории.
Лечение инфекции кисти вследствие укусов
Тщательная санация раны
Антибиотики
Пораженная область должна быть тщательно обработана. Врачи обычно выполняют хирургическую процедуру, чтобы убедиться в чистоте раны. Впоследствии они обычно оставляют рану открытой для дренирования. Если инфекция не тяжелая и рана не глубокая, пациенту назначают антибиотики внутрь, чтобы предотвратить распространение инфекции. При подозрении инфекции в суставе (инфекционный артрит) антибиотики назначают в вену (внутривенно) для предотвращения необратимого разрушения сустава. Эффективность антибиотика определяется распространенностью бактерий в окружении больного. При тяжелой инфекции больного госпитализируют и назначают антибиотики для внутривенного введения.
Знаете ли Вы, что...
Пациент носит повязку и как можно чаще поднимает руку вверх, идеально над головой, во избежание загрязнения раны и сведению к минимуму отека. Иногда пациенту накладывают шину для фиксации кисти в наиболее функциональном положении, чтобы способствовать заживлению.
Шина для кисти
Шина помогает сохранять неподвижность кисти в функциональной позиции до заживления раны.