Наиболее часто инфекция кисти, связанная с укусом человека, представляет собой травму костяшек пальцев человека, который ударяет другого человека в рот (называется травмой сжатого кулака или укусом борца). Частой причиной инфекций кисти также являются укусы животных. Вследствие укуса человека или животных возможно загрязнение раны различными бактериями. Все травмы вследствие укуса потенциально опасны и могут приводить к тяжелым инфекциям или серьезным осложнениям (например, инфекции сухожилий или инфекционному артриту).

При укусах с инфицированием возможна боль, отек, покраснение и чувствительность.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Диагностика инфекции кисти вследствие укусов Обследование врачом

Рентгенологическое исследование

посевы; Диагноз инфицированной раны от укуса ставится на основании результатов обследования, но для обнаружения перелома, зуба или других инородных тел, которые могут вызвать или усугубить инфекцию, часто проводят рентгенологическое исследование. Чтобы определить тип бактерий, вызвавших инфекцию, врачи берут мазок из глубины раны или удаляют образец гноя из раны и пытаются вырастить (культивировать) бактерии в лаборатории.