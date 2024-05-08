Деформация пальца в виде лебединой шеи — сгибание основания пальца, распрямление (разгибание) в среднем суставе и сгибание в дальнем суставе.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Наиболее частой причиной деформации пальца в виде лебединой шеи является ревматоидный артрит. Прочими причинами могут быть молоткообразный палец кисти при отсутствии необходимого лечения, ослабление фиброзной пластинки кисти у основания пальцев или связок пальцев, хронические спазмы мышц кисти вследствие поражения нерва (мышечная спастичность), прочие типы артритов, разрыв сухожилия пальца и смещение при заживлении перелома средней фаланги пальца.

Нормальное сгибание пальца может стать невозможным. По этой причине деформация может привести к выраженной нетрудоспособности.

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев

Деформация пальца в виде лебединой шеи Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

При традиционной деформации пальца в виде лебединой шеи поражение не затрагивает большой палец, у которого на один сустав меньше, чем у других пальцев. Однако есть вариант деформации пальца в виде лебединой шеи, называемый утиный нос, Z-тип (зигзагообразный), или деформация под прямым углом: верхний сустав большого пальца резко выпрямлен, причем угол между пальцем и основанием приближается к 90°. При одновременной деформации «утиный нос» и деформации пальца в виде лебединой шеи одного или больше пальцев способность сжимать пальцы существенно ограничивается.

Врач может поставить диагноз деформации пальца в виде лебединой шеи посредством осмотра кисти и пальцев руки.