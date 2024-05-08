Деформация пальца в виде лебединой шеи — сгибание основания пальца, распрямление (разгибание) в среднем суставе и сгибание в дальнем суставе.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Наиболее частой причиной деформации пальца в виде лебединой шеи является ревматоидный артрит. Прочими причинами могут быть молоткообразный палец кисти при отсутствии необходимого лечения, ослабление фиброзной пластинки кисти у основания пальцев или связок пальцев, хронические спазмы мышц кисти вследствие поражения нерва (мышечная спастичность), прочие типы артритов, разрыв сухожилия пальца и смещение при заживлении перелома средней фаланги пальца.
Нормальное сгибание пальца может стать невозможным. По этой причине деформация может привести к выраженной нетрудоспособности.
Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев
Некоторые заболевания, например, ревматоидный артрит и травмы, могут привести к патологической деформации пальцев. При деформации пальца в виде лебединой шеи сустав у основания пальца согнут, средний сустав выпрямлен (разогнут), а дальний сустав согнут. При контрактуре Вайнштейна средний сустав пальца согнут внутрь (в направлении ладони), внешний сустав согнут наружу (в направлении, противоположном ладони).
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При традиционной деформации пальца в виде лебединой шеи поражение не затрагивает большой палец, у которого на один сустав меньше, чем у других пальцев. Однако есть вариант деформации пальца в виде лебединой шеи, называемый утиный нос, Z-тип (зигзагообразный), или деформация под прямым углом: верхний сустав большого пальца резко выпрямлен, причем угол между пальцем и основанием приближается к 90°. При одновременной деформации «утиный нос» и деформации пальца в виде лебединой шеи одного или больше пальцев способность сжимать пальцы существенно ограничивается.
Врач может поставить диагноз деформации пальца в виде лебединой шеи посредством осмотра кисти и пальцев руки.
Лечение деформации пальца в виде лебединой шеи
Лечение основного заболевания
Пальцевые шины
Иногда хирургическое вмешательство
Целью лечения деформации пальца в виде лебединой шеи является коррекция основного заболевания, при наличии такой возможности.
Легкие деформации, еще не сопровождающиеся рубцеванием, могут быть излечены с помощью шин пальцев (кольцевых шин), предназначенных для коррекции деформации и позволяющих при этом пользоваться рукой.
Ограниченность сжатия пальцев может быть в значительной степени снята при хирургическом выравнивании суставов или сращении суставов большого пальца или прочих пальцев (межфаланговый артродез) в положениях, оптимальных для функционирования.