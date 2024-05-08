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Деформация пальца в виде лебединой шеи

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Деформация пальца в виде лебединой шеи — сгибание основания пальца, распрямление (разгибание) в среднем суставе и сгибание в дальнем суставе.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Наиболее частой причиной деформации пальца в виде лебединой шеи является ревматоидный артрит. Прочими причинами могут быть молоткообразный палец кисти при отсутствии необходимого лечения, ослабление фиброзной пластинки кисти у основания пальцев или связок пальцев, хронические спазмы мышц кисти вследствие поражения нерва (мышечная спастичность), прочие типы артритов, разрыв сухожилия пальца и смещение при заживлении перелома средней фаланги пальца.

Нормальное сгибание пальца может стать невозможным. По этой причине деформация может привести к выраженной нетрудоспособности.

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев

Некоторые заболевания, например, ревматоидный артрит и травмы, могут привести к патологической деформации пальцев. При деформации пальца в виде лебединой шеи сустав у основания пальца согнут, средний сустав выпрямлен (разогнут), а дальний сустав согнут. При контрактуре Вайнштейна средний сустав пальца согнут внутрь (в направлении ладони), внешний сустав согнут наружу (в направлении, противоположном ладони).

При традиционной деформации пальца в виде лебединой шеи поражение не затрагивает большой палец, у которого на один сустав меньше, чем у других пальцев. Однако есть вариант деформации пальца в виде лебединой шеи, называемый утиный нос, Z-тип (зигзагообразный), или деформация под прямым углом: верхний сустав большого пальца резко выпрямлен, причем угол между пальцем и основанием приближается к 90°. При одновременной деформации «утиный нос» и деформации пальца в виде лебединой шеи одного или больше пальцев способность сжимать пальцы существенно ограничивается.

Врач может поставить диагноз деформации пальца в виде лебединой шеи посредством осмотра кисти и пальцев руки.

Лечение деформации пальца в виде лебединой шеи

  • Лечение основного заболевания

  • Пальцевые шины

  • Иногда хирургическое вмешательство

Целью лечения деформации пальца в виде лебединой шеи является коррекция основного заболевания, при наличии такой возможности.

Легкие деформации, еще не сопровождающиеся рубцеванием, могут быть излечены с помощью шин пальцев (кольцевых шин), предназначенных для коррекции деформации и позволяющих при этом пользоваться рукой.

Ограниченность сжатия пальцев может быть в значительной степени снята при хирургическом выравнивании суставов или сращении суставов большого пальца или прочих пальцев (межфаланговый артродез) в положениях, оптимальных для функционирования.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.