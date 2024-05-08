Герпетический панариций — вирусная инфекция тканей кончика пальца.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Вирус простого герпеса (похожий на вирус, вызывающий герпетическую лихорадку) может стать причиной тяжелой болезненной кожной инфекции. Вирус проникает через поврежденную кожу. Кончик пальца воспаляется и отекает, но при этом не настолько уплотнен, как при бактериальной инфекции кончика пальца (панариции). На пальцах появляются мелкие пузырьки, заполненные жидкостью (везикулы), но иногда такое наблюдается только через 2–3 дня после появления боли.

Герпетический панариций Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика герпетического панариция основана на наличии пузырьков и отсутствие твердости тканей. Герпетический панариций можно ошибочно принять за обычный панариций или другую вирусную инфекцию кисти.