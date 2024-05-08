Герпетический панариций — вирусная инфекция тканей кончика пальца.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Вирус простого герпеса (похожий на вирус, вызывающий герпетическую лихорадку) может стать причиной тяжелой болезненной кожной инфекции. Вирус проникает через поврежденную кожу. Кончик пальца воспаляется и отекает, но при этом не настолько уплотнен, как при бактериальной инфекции кончика пальца (панариции). На пальцах появляются мелкие пузырьки, заполненные жидкостью (везикулы), но иногда такое наблюдается только через 2–3 дня после появления боли.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика герпетического панариция основана на наличии пузырьков и отсутствие твердости тканей. Герпетический панариций можно ошибочно принять за обычный панариций или другую вирусную инфекцию кисти.
Лечение герпетического панариция
Противовирусные препараты
Герпетический панариций в конечном итоге пройдет без лечения, но возможны рецидивы. Применение противовирусных лекарственных препаратов, накладываемых непосредственно на кожу (для местного применения), может сократить продолжительность первого эпизода. Длительное применение противовирусных препаратов для приема внутрь (например, ацикловира) может предотвратить дальнейшие эпизоды у лиц с предшествующими эпизодами в анамнезе. Для предотвращения распространения инфекции на окружающих больным следует закрывать открытые или вытекающие пузырьки. Необходимость в хирургическом лечении отсутствует.