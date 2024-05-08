Ганглии — это бугорки в тканях суставов или оболочки сухожилия кисти и запястья, содержащие желеобразную жидкость.

Причина развития ганглиев неизвестна.

Ганглии обычно не вызывают симптомов.

Врачи основывают диагноз на результатах осмотра.

Если ганглии вызывают симптомы, жидкость выводят с помощью иглы или удаляют ганглий хирургическим путем.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Ганглии обычно развиваются спонтанно у людей от 20 до 50 лет. Заболевание в 3 раза чаще встречается среди женщин. Ганглии обычно возникают на задней поверхности запястья. Также возможно появление ганглиев на передней поверхности запястья, на ладони у основания пальцев и на тыльной стороне пальцев, на несколько миллиметров позади кутикулы (такие ганглии обычно называют мукозными кистами).

Ганглиозная киста Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Причина появления ганглиев на запястье не установлена, хотя не исключена связь с предшествующей травмой. Ганглии на тыльной стороне пальцев обычно связаны с артритом последнего сустава пальца. Однако в большинстве случаев наличие ганглиозной кисты не свидетельствует о возможном развитии артрита.

Симптомы ганглиев Ганглии — твердые, гладкие и круглые или овальные бугорки, которые появляются под кожей. Они заполнены прозрачной, желеобразной и обычно липкой жидкостью. Как правило, они не болят, но изредка вызывают дискомфорт.

Диагностика ганглиев Врач может поставить диагноз ганглиев посредством осмотра кисти.