Ганглии — это бугорки в тканях суставов или оболочки сухожилия кисти и запястья, содержащие желеобразную жидкость.
Причина развития ганглиев неизвестна.
Ганглии обычно не вызывают симптомов.
Врачи основывают диагноз на результатах осмотра.
Если ганглии вызывают симптомы, жидкость выводят с помощью иглы или удаляют ганглий хирургическим путем.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Ганглии обычно развиваются спонтанно у людей от 20 до 50 лет. Заболевание в 3 раза чаще встречается среди женщин. Ганглии обычно возникают на задней поверхности запястья. Также возможно появление ганглиев на передней поверхности запястья, на ладони у основания пальцев и на тыльной стороне пальцев, на несколько миллиметров позади кутикулы (такие ганглии обычно называют мукозными кистами).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Причина появления ганглиев на запястье не установлена, хотя не исключена связь с предшествующей травмой. Ганглии на тыльной стороне пальцев обычно связаны с артритом последнего сустава пальца. Однако в большинстве случаев наличие ганглиозной кисты не свидетельствует о возможном развитии артрита.
Симптомы ганглиев
Ганглии — твердые, гладкие и круглые или овальные бугорки, которые появляются под кожей. Они заполнены прозрачной, желеобразной и обычно липкой жидкостью. Как правило, они не болят, но изредка вызывают дискомфорт.
Диагностика ганглиев
Врач может поставить диагноз ганглиев посредством осмотра кисти.
Лечение ганглиев
Удаление жидкости с помощью иглы
Удаление хирургическим путем
Большинство ганглиев проходят без лечения, по этой причине лечение не является обязательным. Однако если ганглии вызывают неприятные ощущения, приводят к дискомфорту или продолжают расти, врач может с помощью шприца и иглы удалить содержащуюся в них вязкую жидкость (аспирация). Аспирация эффективна приблизительно у 50% пациентов. В ряде случаев для снятия дискомфорта после этой процедуры вводят кортикостероиды.
Не следует удалять ганглии посредством удара по ганглию с помощью тяжелой книги или другого твердого предмета после размещения кисти на твердой поверхности (например, на столе) . Этот метод ненадежен и травматичен.
Приблизительно у 40–70% пациентов возникает необходимость в хирургическом удалении. После него рецидив ганглия наблюдается приблизительно у 5–15% пациентов.