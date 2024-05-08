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Ганглии

(Ганглиозные кисты)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Основная информация

Ганглии — это бугорки в тканях суставов или оболочки сухожилия кисти и запястья, содержащие желеобразную жидкость.

  • Причина развития ганглиев неизвестна.

  • Ганглии обычно не вызывают симптомов.

  • Врачи основывают диагноз на результатах осмотра.

  • Если ганглии вызывают симптомы, жидкость выводят с помощью иглы или удаляют ганглий хирургическим путем.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Ганглии обычно развиваются спонтанно у людей от 20 до 50 лет. Заболевание в 3 раза чаще встречается среди женщин. Ганглии обычно возникают на задней поверхности запястья. Также возможно появление ганглиев на передней поверхности запястья, на ладони у основания пальцев и на тыльной стороне пальцев, на несколько миллиметров позади кутикулы (такие ганглии обычно называют мукозными кистами).

Причина появления ганглиев на запястье не установлена, хотя не исключена связь с предшествующей травмой. Ганглии на тыльной стороне пальцев обычно связаны с артритом последнего сустава пальца. Однако в большинстве случаев наличие ганглиозной кисты не свидетельствует о возможном развитии артрита.

Симптомы ганглиев

Ганглии — твердые, гладкие и круглые или овальные бугорки, которые появляются под кожей. Они заполнены прозрачной, желеобразной и обычно липкой жидкостью. Как правило, они не болят, но изредка вызывают дискомфорт.

Диагностика ганглиев

Врач может поставить диагноз ганглиев посредством осмотра кисти.

Лечение ганглиев

  • Удаление жидкости с помощью иглы

  • Удаление хирургическим путем

Большинство ганглиев проходят без лечения, по этой причине лечение не является обязательным. Однако если ганглии вызывают неприятные ощущения, приводят к дискомфорту или продолжают расти, врач может с помощью шприца и иглы удалить содержащуюся в них вязкую жидкость (аспирация). Аспирация эффективна приблизительно у 50% пациентов. В ряде случаев для снятия дискомфорта после этой процедуры вводят кортикостероиды.

Не следует удалять ганглии посредством удара по ганглию с помощью тяжелой книги или другого твердого предмета после размещения кисти на твердой поверхности (например, на столе) . Этот метод ненадежен и травматичен.

Приблизительно у 40–70% пациентов возникает необходимость в хирургическом удалении. После него рецидив ганглия наблюдается приблизительно у 5–15% пациентов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.