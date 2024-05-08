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Болезнь Кинбека

(болезнь Кинбека)

Авторы:David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Болезнь Кинбека — отмирание кости вследствие нарушения кровоснабжения (остеонекроз), которое сопровождается поражением полулунной кости кисти.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Полулунная кость — это одна из костей запястья.

Кости запястья

Кости запястья — это кости кисти руки. Кости запястья располагаются между костями предплечья и костями кисти.

Болезнь Кинбека выявляется относительно редко. Неизвестно, почему ухудшается кровоснабжение полулунной кости. Обычно пациенты не помнят о каких-либо травмах. Чаще всего оно развивается в основной кисти у мужчин от 20 до 45 лет, обычно рабочих, функции которых предполагают тяжелую ручную работу.

Симптомы болезни Кинбека

Первые симптомы болезни Кинбека обычно сводятся к болям в запястье, которые развиваются постепенно, в области полулунной кости, расположенной в средней части основания запястья. В дальнейшем развивается отек в верхней части запястья, с возможным нарушением свободы движений. У 10% пациентов заболевание поражает кисти обеих рук.

Диагностика болезни Кинбека

  • Визуализирующие исследования

Диагноз болезни Кинбека на ранних этапах развития заболевания может быть поставлен с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ), а также, при необходимости, впоследствии подтвержден с помощью рентгенологического исследования.

Лечение болезни Кинбека

  • Хирургическое вмешательство

Для устранения давления на полулунную кость, например, путем удлинения или укорочения костей, сочленённых с полулунной костью, применяется хирургическое вмешательство. Альтернативные методы хирургического лечения используются для восстановления кровоснабжения полулунной кости (например, трансплантат костной ткани или кровеносного сосуда). При разрушении полулунной кости в качестве последнего средства снятия боли возможно удаление или хирургическое сращение костей (артродез).

Попытки нехирургического лечения этого заболевания завершились неудачей, но в очень легких случаях наложение шины на запястье может облегчить боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.