Болезнь Кинбека — отмирание кости вследствие нарушения кровоснабжения (остеонекроз), которое сопровождается поражением полулунной кости кисти.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Полулунная кость — это одна из костей запястья.
Кости запястья
Кости запястья — это кости кисти руки. Кости запястья располагаются между костями предплечья и костями кисти.
Болезнь Кинбека выявляется относительно редко. Неизвестно, почему ухудшается кровоснабжение полулунной кости. Обычно пациенты не помнят о каких-либо травмах. Чаще всего оно развивается в основной кисти у мужчин от 20 до 45 лет, обычно рабочих, функции которых предполагают тяжелую ручную работу.
Симптомы болезни Кинбека
Первые симптомы болезни Кинбека обычно сводятся к болям в запястье, которые развиваются постепенно, в области полулунной кости, расположенной в средней части основания запястья. В дальнейшем развивается отек в верхней части запястья, с возможным нарушением свободы движений. У 10% пациентов заболевание поражает кисти обеих рук.
Диагностика болезни Кинбека
Визуализирующие исследования
Диагноз болезни Кинбека на ранних этапах развития заболевания может быть поставлен с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ), а также, при необходимости, впоследствии подтвержден с помощью рентгенологического исследования.
Лечение болезни Кинбека
Хирургическое вмешательство
Для устранения давления на полулунную кость, например, путем удлинения или укорочения костей, сочленённых с полулунной костью, применяется хирургическое вмешательство. Альтернативные методы хирургического лечения используются для восстановления кровоснабжения полулунной кости (например, трансплантат костной ткани или кровеносного сосуда). При разрушении полулунной кости в качестве последнего средства снятия боли возможно удаление или хирургическое сращение костей (артродез).
Попытки нехирургического лечения этого заболевания завершились неудачей, но в очень легких случаях наложение шины на запястье может облегчить боль.