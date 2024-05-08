(болезнь Кинбека)

Хирургическое вмешательство

Для устранения давления на полулунную кость, например, путем удлинения или укорочения костей, сочленённых с полулунной костью, применяется хирургическое вмешательство. Альтернативные методы хирургического лечения используются для восстановления кровоснабжения полулунной кости (например, трансплантат костной ткани или кровеносного сосуда). При разрушении полулунной кости в качестве последнего средства снятия боли возможно удаление или хирургическое сращение костей (артродез).

Попытки нехирургического лечения этого заболевания завершились неудачей, но в очень легких случаях наложение шины на запястье может облегчить боль.