Абсцесс кисти — скопление гноя с поражением кисти, обычно наблюдаемое при бактериальной инфекции.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).

Абсцессы кисти относительно распространены и часто являются следствием травмы.

Неглубокий (поверхностный) абсцесс может возникнуть прямо под кожей в любой части кисти, и причиной его почти всегда является несерьезная травма, например, заноза или укол иглой. В области абсцесса возникает сильная боль, жар и покраснение, часто с увеличением подмышечных лимфатических узлов.

Более глубокий абсцесс может возникнуть в любой части ладони и проникнуть в просвет между пястными костями (кости между пальцами и запястьем). Такая инфекция может возникнуть после стирания кожи или проникающего ранения кисти острым предметом. Абсцессы ладони могут возникать на фоне инфицирования мозоли. Абсцессы ладони начинаются с сильной острой боли и отека, а также сильной чувствительности при прикосновении. Отек и боль могут быть более выражены на тыльной стороне кисти, чем на ладони.

Кости рук и запястий Изображение

Диагностика абсцесса кисти основана на результатах осмотра кисти. Для обнаружения застрявших под кожей сторонних объектов (фрагментов зуба, иголок или других предметов) проводят рентгенологическое исследование.