Абсцесс кисти — скопление гноя с поражением кисти, обычно наблюдаемое при бактериальной инфекции.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кистей рук).
Абсцессы кисти относительно распространены и часто являются следствием травмы.
Неглубокий (поверхностный) абсцесс может возникнуть прямо под кожей в любой части кисти, и причиной его почти всегда является несерьезная травма, например, заноза или укол иглой. В области абсцесса возникает сильная боль, жар и покраснение, часто с увеличением подмышечных лимфатических узлов.
Более глубокий абсцесс может возникнуть в любой части ладони и проникнуть в просвет между пястными костями (кости между пальцами и запястьем). Такая инфекция может возникнуть после стирания кожи или проникающего ранения кисти острым предметом. Абсцессы ладони могут возникать на фоне инфицирования мозоли. Абсцессы ладони начинаются с сильной острой боли и отека, а также сильной чувствительности при прикосновении. Отек и боль могут быть более выражены на тыльной стороне кисти, чем на ладони.
Диагностика абсцесса кисти основана на результатах осмотра кисти. Для обнаружения застрявших под кожей сторонних объектов (фрагментов зуба, иголок или других предметов) проводят рентгенологическое исследование.
Лечение абсцесса кисти
Дренаж гноя
Антибиотики и наложение шины
Лечение абсцесса кисти включает хирургическое удаление гноя через разрез. Также назначают антибиотики и наложение шины вплоть до разрешения инфекции.
Затем пациентам необходимо назначить физиотерапию для разработки сустава, снятия отека и улучшения функции.