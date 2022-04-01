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Сухожилия и суставные сумки

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Сухожилия — прочные тяжи соединительной ткани, состоящие преимущественно из жесткого белка, называемого коллагеном. Сухожилия надежно крепят каждый конец мышцы к кости. Они часто расположены в оболочках со смазкой, обеспечивающих отсутствие трения при движении сухожилий.

    Знаете ли Вы, что...

    • Сухожилия соединяют концы мышц с костями, тогда как связки соединяют кости между собой.

    Суставные сумки — небольшие, заполненные жидкостью мешки, расположенные под сухожилиями, окружающие сухожилия и обеспечивающие их защиту от травмы. Суставные сумки также используются для защиты прилегающих структур, которые в противном случае терлись бы друг о друга, что приводило бы к их повреждению и изнашиванию. Например, они могут располагаться между костью и связкой или выростом кости и прилегающей кожей (как в локтевом суставе, в области коленной чашечки или плеча).

    Мышцы и другие ткани костно-мышечной системы

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    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.