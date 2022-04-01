Сухожилия и суставные сумки

Сухожилия — прочные тяжи соединительной ткани, состоящие преимущественно из жесткого белка, называемого коллагеном. Сухожилия надежно крепят каждый конец мышцы к кости. Они часто расположены в оболочках со смазкой, обеспечивающих отсутствие трения при движении сухожилий.

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Суставные сумки — небольшие, заполненные жидкостью мешки, расположенные под сухожилиями, окружающие сухожилия и обеспечивающие их защиту от травмы. Суставные сумки также используются для защиты прилегающих структур, которые в противном случае терлись бы друг о друга, что приводило бы к их повреждению и изнашиванию. Например, они могут располагаться между костью и связкой или выростом кости и прилегающей кожей (как в локтевом суставе, в области коленной чашечки или плеча).

Мышцы и другие ткани костно-мышечной системы