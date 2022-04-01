Суставы — соединения двух или более костей. Некоторые суставы неподвижны, например, суставы между плоскими костями черепа. Другие суставы обеспечивают большой и сложный диапазон движений.
Конфигурация сустава определяет диапазон и направление возможного движения. Например, плечевые суставы, которые относятся к суставам шарнирного типа, обеспечивают вращение внутрь и наружу, а также движение руки вперед, назад и в сторону. Шарнирные суставы колена, пальцев ладони и стопы допускают только сгибание и разгибание.
Компоненты суставов обеспечивают стабильность и снижают риск повреждений от непрерывной работы. Суставные концы костей покрыты хрящом. Хрящ — это гладкая, прочная, упругая защитная ткань, состоящая из коллагена, воды и протеогликанов, которые снижают силы трения при движении сустава. (Коллаген представляет собой прочную фиброзную ткань, а протеогликаны обеспечивают упругость хряща).
У суставов также есть покрытие (синовиальная ткань), окружающее их и образующее суставную капсулу. Клетки суставной ткани выделяют в небольшом количестве прозрачную жидкость (синовиальную жидкость), которая поставляет питательные вещества для хрящей и еще больше снижает трение при движениях.
Коленный сустав изнутри
Строение коленного сустава предусматривает его защиту. Сустав полностью окружен суставной капсулой, достаточно эластичной, чтобы не препятствовать движениям, но при этом прочной, чтобы скрепить вместе компоненты сустава. Капсула покрыта синовиальной тканью, которая выделяет синовиальную жидкость для смазки сустава. Устойчивый к износу хрящ, покрывающий окончания бедренной кости и большеберцовой кости, позволяет уменьшить силы трения при движениях. Хрящевые прослойки (мениски) выступают в качестве амортизаторов между двумя костями и способствуют равномерному распределению массы тела на всю поверхность сустава. Заполненные жидкостью мешочки (синовиальные сумки) обеспечивают амортизацию между такими структурами, как большеберцовая кость и сухожилие, закрепленное на коленной чашечке (надколенное сухожилие). Капсула сустава усилена пятью связками, идущими вдоль боковых сторон и задней стороны коленного сустава, что повышает стабильность. Коленная чашечка (надколенник) защищает переднюю часть сустава.