Суставы — соединения двух или более костей. Некоторые суставы неподвижны, например, суставы между плоскими костями черепа. Другие суставы обеспечивают большой и сложный диапазон движений.

Конфигурация сустава определяет диапазон и направление возможного движения. Например, плечевые суставы, которые относятся к суставам шарнирного типа, обеспечивают вращение внутрь и наружу, а также движение руки вперед, назад и в сторону. Шарнирные суставы колена, пальцев ладони и стопы допускают только сгибание и разгибание.

Плечевой сустав Видео

Компоненты суставов обеспечивают стабильность и снижают риск повреждений от непрерывной работы. Суставные концы костей покрыты хрящом. Хрящ — это гладкая, прочная, упругая защитная ткань, состоящая из коллагена, воды и протеогликанов, которые снижают силы трения при движении сустава. (Коллаген представляет собой прочную фиброзную ткань, а протеогликаны обеспечивают упругость хряща).

У суставов также есть покрытие (синовиальная ткань), окружающее их и образующее суставную капсулу. Клетки суставной ткани выделяют в небольшом количестве прозрачную жидкость (синовиальную жидкость), которая поставляет питательные вещества для хрящей и еще больше снижает трение при движениях.

Коленный сустав изнутри