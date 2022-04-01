Связки — прочные волокнистые нити, образованные соединительной тканью и содержащие коллагеновые и эластические волокна. Эластические волокна позволяют связкам немного растягиваться. Связки окружают суставы и используются для их соединения. Они укрепляют и стабилизируют сустав, позволяя ему двигаться только в определенных направлениях. Кроме того, связки используются для соединения костей (например, в коленном суставе).

Мышцы и другие ткани костно-мышечной системы