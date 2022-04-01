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Связки

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Связки — прочные волокнистые нити, образованные соединительной тканью и содержащие коллагеновые и эластические волокна. Эластические волокна позволяют связкам немного растягиваться. Связки окружают суставы и используются для их соединения. Они укрепляют и стабилизируют сустав, позволяя ему двигаться только в определенных направлениях. Кроме того, связки используются для соединения костей (например, в коленном суставе).

    Мышцы и другие ткани костно-мышечной системы

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.