Мышцы бывают трех типов:

скелетные;

гладкие;

сердечные.

Два из них (скелетные и гладкие мышцы) являются частью костно-мышечной системы.

Мышечная система 3D модель

Скелетные мышцы ближе всего знакомы каждому из нас — именно они способны сокращаться и приводить в движение различные части тела. Скелетные мышцы представлены пучками сократительных волокон, организованных в упорядоченную структуру, так что под микроскопом они выглядят как полоски (по этой причине их также называют поперечно-полосатыми или поперечно-исчерченными мышцами). Скелетные мышцы различаются по скорости сокращения.

Скелетные мышцы, также обеспечивающие положение и движение тела, крепятся к костям и располагаются группами с противоположных сторон суставов. Например, мышцам, сгибающим руку в локтевом суставе (бицепс), противостоят мышцы, разгибающие ее (трицепс). Такие противодействующие силы обеспечивают баланс. Баланс делает движения более плавными, что позволяет предотвратить повреждения костно-мышечной системы.

Движения скелетных мышц контролируются головным мозгом и являются произвольными, поскольку совершаются под сознательным управлением человека. Размер и сила скелетных мышц поддерживаются на должном уровне или возрастают в процессе регулярных тренировок. Кроме того, гормон роста и тестостерон обеспечивают рост мышц в детском возрасте и позволяют сохранить их размер у взрослых.

Гладкие мышцы контролируют некоторые функции организма и не подчиняются воле человека. Гладкие мышцы окружают многие артерии, с помощью их сокращения регулируется кровообращение. Они окружают кишечник и сокращаются для передвижения пищи и испражнений вдоль пищеварительного тракта.

Движения гладких мышц также находятся под контролем головного мозга, но не являются осознанными. Команда на сокращение и расслабление гладких мышц подается тогда, когда у организма возникает в этом необходимость. Таким образом, гладкие мышцы действуют непроизвольно, поскольку работают независимо от сознательного управления человеком.

Сердечная мышца образует сердце и не относится к костно-мышечной системе. Для сердечной мышцы, как и для скелетных мышц, характерна упорядоченная структура волокон, которые под микроскопом также имеют вид полосок. Однако сердечная мышца сокращается и расслабляется ритмически, независимо от желания человека.

Костно-мышечная система