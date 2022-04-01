Кость, несмотря на свою твердость, образована тканью, постоянно обновляющей свой состав и выполняющей несколько функций. Кости являются прочным каркасом тела человека и окружают уязвимые внутренние органы, обеспечивая их защиту. Они содержат костный мозг, в котором образуются клетки крови. Также кости выполняют функцию хранилища кальция в организме.

У детей в некоторых костях есть участки, называемые зонами роста. В процессе роста ребенка кости вытягиваются в таких участках. Когда ребенок вырастает, зоны роста закрываются. Таким образом, кости растут больше в толщину, чем в длину, исходя из потребностей в усилении прочности кости в определенных местах.

Кости бывают двух типов:

плоские (например, кости черепа и позвонки);

трубчатые (например, бедренные кости и кости руки, называемые длинными костями).

Некоторые кости включают комбинацию обоих типов. По большому счету, структура всех костей одинакова.

Прочная наружная часть (кортикальное вещество кости) образована преимущественно белками, такими как коллаген, и веществом, называемым гидроксиапатитом, в основном состоящим из кальция и других минералов. Гидроксиапатит в большей степени определяет прочность и плотность костей.

Внутренняя часть костей (губчатое вещество кости) менее прочна, чем твердая наружная часть, и плотность ее ниже, но она все же значительно усиливает прочность кости. Уменьшение количества или качества губчатого вещества кости повышает риск переломов.

Костный мозг — ткань, заполняющая пустоты в губчатом веществе кости. Костный мозг содержит специализированные клетки (в том числе стволовые), из которых образуются клетки крови. Кровеносные сосуды обеспечивают поступление крови в кость. Вокруг кости проходят нервы.

Знаете ли Вы, что...

Костная система 3D модель

Кости задействованы в непрерывном процессе, который называется перестройкой. В ходе такого процесса старая костная ткань постепенно замещается новой. Процесс полной перестройки каждой кости в организме занимает каждые 10 лет.

Для поддержки плотности и прочности костной ткани организму необходимо достаточное количество кальция, прочих минералов и витамина D, а также наличие ряда гормонов, например, паратиреоидного гормона, гормона роста, кальцитонина, эстрогена и тестостерона. Физическая деятельность (например, упражнения с отягощениями для развития ног) укрепляет кости в процессе перестройки. При наличии физических нагрузок и оптимальных количеств гормонов, витаминов и минералов губчатое вещество кости образует сложную решетчатую конструкцию — прочную, но легкую.

Поверхность костей покрыта тонкой оболочкой — надкостницей. Повреждения костей сопровождаются болью, поскольку чувствительные к боли нервы расположены главным образом в надкостнице. Кровь поступает в кости по кровеносным сосудам, проникающим через надкостницу.