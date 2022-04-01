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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Влияние возраста на костно-мышечную систему

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Начиная приблизительно с 30 лет, плотность костной ткани у мужчин и женщин начинает снижаться. Уменьшение плотности костной ткани ускоряется у женщин после наступления менопаузы. В результате этого процесса кости становятся более хрупкими и легче ломаются (см. Остеопороз), особенно в преклонном возрасте.

    В ходе старения человека наблюдаются изменения в хрящах и соединительной ткани суставов. Хрящ внутри сустава становится тоньше, изменяются его компоненты (протеогликаны — вещества, которые обеспечивают упругость хряща), что приводит к снижению прочности сустава и большей подверженности травме. Таким образом, у некоторых людей суставные поверхности не так гладко смещаются относительно друг друга, как в более молодом возрасте. Такой процесс может приводить к остеоартриту.

    Кроме того, соединительная ткань связок и сухожилий становится более твердой и хрупкой, что приводит к снижению подвижности сустава. В результате таких изменений диапазон движений суставов сокращается.

    Снижение мышечной массы (саркопения) — процесс, который начинается около 30 лет и прогрессирует с возрастом. В ходе такого процесса количество мышечной ткани, число и размер мышечных волокон постепенно снижаются. Результатом саркопении является постепенное уменьшение мышечной массы и силы. Небольшое снижение мышечной силы приводит к увеличению нагрузки на определенные суставы (например, коленные) и увеличивает предрасположенность человека к артриту или падениям. К счастью, уменьшение мышечной массы и силы можно частично компенсировать или, как минимум, значительно замедлить с помощью регулярных физических упражнений.

    Процесс старения также влияет на типы мышечных волокон. Количество мышечных волокон, способных быстро сокращаться, уменьшается значительно быстрее, чем количество мышечных волокон, которые сокращаются медленно. По этой причине в преклонном возрасте мышцы утрачивают способность к быстрому сокращению.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.