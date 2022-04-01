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Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

    Функцией костно-мышечной системы является обеспечение опоры, стабильности и движения тела человека. Эта система представлена костями тела (кости образуют скелет), мышцами, сухожилиями, связками, суставами, хрящами и прочими соединительными тканями. Термин «соединительная ткань» применяется для описания ткани, выполняющей опорную функцию и предназначенной для связывания органов и тканей. Основными ее компонентами являются коллаген и эластические волокна, которые состоят из различных белков.

    С возрастом костно-мышечная система человека претерпевает множество изменений ( see page Влияние возраста на костно-мышечную систему).

    Мышцы и другие ткани костно-мышечной системы

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.