Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы

Общие сведения о костно-мышечн... Видео

Функцией костно-мышечной системы является обеспечение опоры, стабильности и движения тела человека. Эта система представлена костями тела (кости образуют скелет), мышцами, сухожилиями, связками, суставами, хрящами и прочими соединительными тканями. Термин «соединительная ткань» применяется для описания ткани, выполняющей опорную функцию и предназначенной для связывания органов и тканей. Основными ее компонентами являются коллаген и эластические волокна, которые состоят из различных белков.

С возрастом костно-мышечная система человека претерпевает множество изменений ( see page Влияние возраста на костно-мышечную систему).