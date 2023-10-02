Наиболее распространенными причинами потери памяти являются:

Возрастные изменения памяти (наиболее распространенные)

Легкое нарушение когнитивной функции

Деменция

Депрессия

Возрастные изменения памяти (называемые возрастным нарушением памяти) — это обычное незначительное ухудшение функции головного мозга, происходящее при старении человека в норме. У большинства пожилых людей присутствуют некоторые нарушения памяти. Им может потребоваться больше времени на вспоминание новой информации, например, как зовут нового соседа или как пользоваться новой компьютерной программой. Для того чтобы новые сведения запоминались, пожилым людям также требуется чаще их повторять. Люди с таким видом потери памяти иногда что-нибудь забывают, например, где они оставили ключи от машины. Но в отличие от страдающих деменцией, у них не нарушается способность выполнять повседневные действия или способность мыслить. Со временем забытая информация вспоминается, хотя иногда и позже, чем требовалось. Такой вид потери памяти не является признаком деменции или ранней стадии болезни Альцгеймера.

Легкое нарушение когнитивной функции является неточным термином, используемым для описания нарушений психической функции, которые недостаточно тяжелые, чтобы повлиять на повседневную деятельность. Потеря памяти часто является наиболее очевидным симптомом. Воспоминания действительно теряются, а не просто медленно извлекаются, как это происходит у людей с возрастными изменениями памяти. Люди с легким нарушением когнитивной функции не могут вспомнить недавний разговор и могут забывать о назначенных важных встречах или общественных мероприятиях, но обычно помнят события из прошлого. Внимание и способность выполнения повседневных действий не затрагиваются. Тем не менее, практически у половины людей с легким нарушением когнитивной функции в течение 3 лет развивается деменция.

Деменция — это гораздо более серьезное ухудшение психической функции. Потеря памяти, особенно недавно полученной информации, часто является первым симптомом и со временем усугубляется. Люди с деменцией могут забыть событие целиком, а не только его подробности. Этим людям может быть свойственно следующее:

Трудно вспомнить, как делать то, что они делали до этого много раз, а также как добраться туда, где они много раз бывали.

Больше невозможно выполнить действия, включающие несколько последовательных операций, например, приготовить блюдо по рецепту.

Невозможность вспомнить об оплате счетов или назначенных встречах.

Забывание выключить плиту, закрыть на замок дверь дома перед уходом или смотреть за ребенком, который оставлен на его попечение.

На ранних стадиях деменции люди могут осознавать потерю памяти. Однако по мере прогрессирования деменции они, в отличие от людей с возрастными изменениями памяти, не осознают потерю памяти и часто отрицают наличие таких нарушений.

Таким людям становится все труднее подыскать правильное слово, называть предметы, понимать речь, а также выполнять, планировать и организовывать повседневные действия. Люди с деменцией со временем становятся дезориентированными, не зная, который час или даже год, или где они находятся. У них меняется характер. Они становятся более раздражительными, тревожными, параноидальными, непреклонными или деструктивными.

Существует несколько форм деменции. Наиболее распространенной формой является болезнь Альцгеймера. Большинство видов деменции со временем прогрессируют и ухудшаются до наступления смерти.

Риск деменции может возрастать при наличии некоторых нарушений, при которых возрастает риск болезней сердца и кровеносных сосудов (например, при высоком артериальном давлении, высоком уровне холестерина и сахарном диабете).

Депрессия может приводить к определенному виду потери памяти (называемому псевдодеменцией), который напоминает потерю памяти при деменции. Кроме того, деменция часто вызывает депрессию. Таким образом, может быть трудно установить, что вызывает потерю памяти — деменция или депрессия. Тем не менее, пациенты с потерей памяти вследствие депрессии, в отличие от пациентов с деменцией, осознают потерю памяти и жалуются на это. Кроме того, они редко забывают текущие важные события или личные дела, а также у них обычно проявляются другие симптомы, такие как сильная грусть, проблемы со сном (слишком короткий или слишком длинный сон), вялость или потеря аппетита.

Стресс может мешать процессу формирования и воспроизведения воспоминаний, частично по причине полного вовлечения человека в стрессовую ситуацию, которая не дает ему обращать внимание на что-то еще. Однако при определенных обстоятельствах, особенно когда стресс слабый или умеренный и не длится слишком долго, память в такой ситуации может улучшаться.