Потеря памяти может быть симптомом нарушения функции головного мозга. Она является одной из наиболее распространенных причин обращения к врачу, особенно среди пожилых людей. Иногда члены семьи замечают потерю памяти у близкого человека и сообщают об этом врачу.
Самой большой проблемой для самого пациента, членов его семьи и врачей обычно является выяснение того, является ли потеря памяти первым признаком болезни Альцгеймера — прогрессирующей и неизлечимой формы деменции (тип нарушения функции головного мозга). Люди с деменцией утрачивают способность ясно мыслить. Как правило, если человек осознает потерю памяти и это его беспокоит, обычно он не страдает ранней деменцией.
Знаете ли Вы, что...
Воспоминания могут храниться в краткосрочной или долгосрочной памяти в зависимости от того, что они из себя представляют и насколько они важны данному человеку.
В краткосрочной памяти содержится небольшое количество информации, которая необходима временно, например, список покупок в продовольственном магазине.
В долгосрочной памяти, как можно понять по названию, хранятся воспоминания на долгое время (например, название средней школы данного человека).
Краткосрочные и долгосрочные воспоминания хранятся в разных частях головного мозга. Долгосрочные воспоминания хранятся во многих местах головного мозга. В одной части головного мозга (гиппокампе) новая информация сортируется и объединяется с аналогичной информацией, уже хранящейся в головном мозге. Этот процесс превращает краткосрочные воспоминания в долгосрочные. Чем чаще вспоминаются и повторяются краткосрочные воспоминания, тем с большей вероятностью они станут долгосрочными.
Причины потери памяти
Распространенные причины
Наиболее распространенными причинами потери памяти являются:
Возрастные изменения памяти (наиболее распространенные)
Легкое нарушение когнитивной функции
Деменция
Депрессия
Возрастные изменения памяти (называемые возрастным нарушением памяти) — это обычное незначительное ухудшение функции головного мозга, происходящее при старении человека в норме. У большинства пожилых людей присутствуют некоторые нарушения памяти. Им может потребоваться больше времени на вспоминание новой информации, например, как зовут нового соседа или как пользоваться новой компьютерной программой. Для того чтобы новые сведения запоминались, пожилым людям также требуется чаще их повторять. Люди с таким видом потери памяти иногда что-нибудь забывают, например, где они оставили ключи от машины. Но в отличие от страдающих деменцией, у них не нарушается способность выполнять повседневные действия или способность мыслить. Со временем забытая информация вспоминается, хотя иногда и позже, чем требовалось. Такой вид потери памяти не является признаком деменции или ранней стадии болезни Альцгеймера.
Легкое нарушение когнитивной функции является неточным термином, используемым для описания нарушений психической функции, которые недостаточно тяжелые, чтобы повлиять на повседневную деятельность. Потеря памяти часто является наиболее очевидным симптомом. Воспоминания действительно теряются, а не просто медленно извлекаются, как это происходит у людей с возрастными изменениями памяти. Люди с легким нарушением когнитивной функции не могут вспомнить недавний разговор и могут забывать о назначенных важных встречах или общественных мероприятиях, но обычно помнят события из прошлого. Внимание и способность выполнения повседневных действий не затрагиваются. Тем не менее, практически у половины людей с легким нарушением когнитивной функции в течение 3 лет развивается деменция.
Деменция — это гораздо более серьезное ухудшение психической функции. Потеря памяти, особенно недавно полученной информации, часто является первым симптомом и со временем усугубляется. Люди с деменцией могут забыть событие целиком, а не только его подробности. Этим людям может быть свойственно следующее:
Трудно вспомнить, как делать то, что они делали до этого много раз, а также как добраться туда, где они много раз бывали.
Больше невозможно выполнить действия, включающие несколько последовательных операций, например, приготовить блюдо по рецепту.
Невозможность вспомнить об оплате счетов или назначенных встречах.
Забывание выключить плиту, закрыть на замок дверь дома перед уходом или смотреть за ребенком, который оставлен на его попечение.
На ранних стадиях деменции люди могут осознавать потерю памяти. Однако по мере прогрессирования деменции они, в отличие от людей с возрастными изменениями памяти, не осознают потерю памяти и часто отрицают наличие таких нарушений.
Таким людям становится все труднее подыскать правильное слово, называть предметы, понимать речь, а также выполнять, планировать и организовывать повседневные действия. Люди с деменцией со временем становятся дезориентированными, не зная, который час или даже год, или где они находятся. У них меняется характер. Они становятся более раздражительными, тревожными, параноидальными, непреклонными или деструктивными.
Существует несколько форм деменции. Наиболее распространенной формой является болезнь Альцгеймера. Большинство видов деменции со временем прогрессируют и ухудшаются до наступления смерти.
Риск деменции может возрастать при наличии некоторых нарушений, при которых возрастает риск болезней сердца и кровеносных сосудов (например, при высоком артериальном давлении, высоком уровне холестерина и сахарном диабете).
Депрессия может приводить к определенному виду потери памяти (называемому псевдодеменцией), который напоминает потерю памяти при деменции. Кроме того, деменция часто вызывает депрессию. Таким образом, может быть трудно установить, что вызывает потерю памяти — деменция или депрессия. Тем не менее, пациенты с потерей памяти вследствие депрессии, в отличие от пациентов с деменцией, осознают потерю памяти и жалуются на это. Кроме того, они редко забывают текущие важные события или личные дела, а также у них обычно проявляются другие симптомы, такие как сильная грусть, проблемы со сном (слишком короткий или слишком длинный сон), вялость или потеря аппетита.
Стресс может мешать процессу формирования и воспроизведения воспоминаний, частично по причине полного вовлечения человека в стрессовую ситуацию, которая не дает ему обращать внимание на что-то еще. Однако при определенных обстоятельствах, особенно когда стресс слабый или умеренный и не длится слишком долго, память в такой ситуации может улучшаться.
Менее распространенные причины
Многие расстройства могут вызывать ухудшение психической функции, которое напоминает деменцию.
Некоторые из таких расстройств могут быть обратимыми при лечении. К ним относятся:
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Нормотензивная гидроцефалия (вследствие чрезмерного количества жидкости вокруг головного мозга)
Субдуральные гематомы (скопление крови под внешним слоем оболочек, покрывающих головной мозг)
Другие нарушения обратимы лишь частично. Степень их обратимости зависит от того, какое количество ткани было повреждено. Они включают:
нарушения, которые препятствуют кровоснабжению или доставке питательных веществ в головной мозг, например, остановка сердца и определенные виды инсульта;
необычно длительный судорожный припадок;
чрезмерное употребление определенных лекарственных препаратов или веществ (включая алкоголь).
При таких нарушениях психической функции лечение может иногда улучшать память и психическую функцию. Если повреждение является более обширным, лечение может не улучшить психическую функцию, но зачастую может предотвратить дальнейшее ухудшение.
При делирии страдает память, но потеря памяти не является наиболее заметным симптомом. Пациенты с делирием скорее находятся в очень сильном помрачении сознания, дезориентированы и бессвязны. Делирий вызывается тяжелой алкогольной абстиненцией (белая горячка), тяжелой инфекцией кровотока (сепсис), нехваткой кислорода (возможному последствию пневмонии), а также многими другими расстройствами, в том числе применением запрещенных наркотиков.
Обследование при потере памяти
При оценке потери памяти врачи сначала определяют, является их причиной делирий или другая обратимая причина. Обратимые причины требуют немедленного лечения.
Затем действия врачей направлены на выяснение того, являются ли причиной потери памяти обычные возрастные изменения в головном мозге, легкое нарушение когнитивной функции, депрессия или ранняя стадия деменции.
Настораживающие признаки
При потере памяти определенные симптомы являются причиной для беспокойства:
затруднения при выполнении повседневных действий;
затруднения при концентрации внимания, а также колебания уровня сознания — симптомы, указывающие на делирий;
симптомы депрессии (например, потеря аппетита, суицидальные мысли, проблемы со сном, а также замедление речи и общей активности).
Когда обращаться к врачу
При появлении настораживающих признаков следует обратиться к врачу. Необходимо немедленно обратиться к врачу при наличии следующих симптомов:
невозможность сосредоточиться и состояние очень сильного помрачения сознания, несфокусированности и дезориентации — симптомы, указывающие на делирий;
ощущение депрессии и мысли о причинении себе вреда;
наличие других симптомов, указывающих на нарушение функции нервной системы, таких, как головные боли, затруднения в использовании или понимании речи, вялость, нарушения зрения или головокружение.
Людям, у которых отсутствуют настораживающие признаки, но есть озабоченность потерей памяти или имеются трудности с выполнением простейшей повседневной деятельности, следует позвонить своему врачу. С учетом других симптомов, а также их тяжести врач может определить, как скоро следует назначить прием.
Что делает врач
Врач расспросит пациента о симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. На прием к врачу лучше прийти с кем-нибудь из членов семьи, поскольку при затруднениях с памятью может быть сложно точно описать свои симптомы. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки потери памяти).
Врач часто беседует по отдельности с пациентом и его членом семьи, поскольку член семьи может себя неловко чувствовать в ситуации, когда необходимо откровенно описывать симптомы при пациенте.
Врачи задают конкретные вопросы, относящиеся к потере памяти:
Что именно забывает пациент (например, слова, имена, или может заблудиться)
Когда начались проблемы с памятью
Ухудшается ли потеря памяти
Как потеря памяти воздействует на способность пациента функционировать на работе и дома
Врачи также спрашивают, есть ли у пациента другие симптомы, например, трудности в использовании или понимании речи, а также изменения в привычках питания, сна или в настроении. Для исключения возможных причин врачи расспрашивают обо всех нарушениях, которые были у пациента, а также обо всех принимаемых им лекарственных препаратах, запрещенных наркотиках, безрецептурных препаратах и пищевых добавках. Врачи также спрашивают у человека о любых необычных пищевых привычках. Для более точной оценки предыдущей психической функции пациента и степени тяжести нарушения врачам может пригодиться информация об образовании пациента, его работе и общественной деятельности. Врачи спрашивают, была ли у кого-либо в семье деменция или раннее умеренное нарушение когнитивной функции.
Во время физикального обследования врачи проводят оценку всех систем организма, но особое внимание уделяют нервной системе (неврологическое обследование), в том числе оценке психической функции (проверке психического статуса).
При проверке психического статуса врач просит ответить на вопросы или выполнить специальные задания для оценки различных аспектов психической функции, таких как:
Ориентация во времени, пространстве и по отношению к другому человеку: назвать текущую дату, место и кто вы.
Внимание: повторить короткий список слов.
Концентрация: произнести по буквам слово «брызги» в обратном порядке или назвать свой номер телефона в обычном, а затем в обратном порядке.
Краткосрочная память: повторить по памяти тот короткий список слов через несколько минут.
Долгосрочная память: ответить на вопросы о далеком прошлом.
Использование речи: назвать обычные предметы и части тела, а также прочитать, написать и повторить определенные фразы.
Способность понимать пространственное расположение: скопировать простые и сложные структуры (например, с использованием кубиков), а также нарисовать объект, например циферблат часов, куб или дом.
В этом тестировании также оцениваются абстрактное мышление, восприятие, способность выполнять команды и решать математические задачи, а также осознанность заболевания и настроение.
Некоторые причины и признаки потери памяти
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Возрастные изменения памяти (возрастные нарушения памяти)
Периодическая забывчивость, например, имен или где находятся ключи от машины
Мышление, другие психические функции или способность выполнять повседневные действия не пострадали
Только обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Легкое нарушение когнитивной функции
Потеря памяти, являющаяся более тяжелой, чем ожидается для возраста человека, в особенности трудности со вспоминанием недавних событий и разговоров (потеря краткосрочной памяти)
Способность выполнять повседневные действия не пострадала
Повышенный риск развития деменции
Обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Иногда официальное нейропсихологическое обследование, напоминающее оценку психического статуса, но оценивающее функции более подробно
Потеря памяти, усугубляющаяся со временем, без ее осознания
Трудности в использовании и понимании речи, выполнении повседневной ручной работы, мышлении и планировании (например, планировании и закупке продуктов для готовки), приводящие к неспособности нормально функционировать
Дезориентация (например, незнание времени или местонахождения)
Трудности при узнавании лиц или обычных предметов
Изменения в характере или поведении (например, человек становится раздражительным, возбудимым, параноидальным, непреклонным или деструктивным)
Обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Обычно МРТ или КТ головного мозга для выявления причин
Иногда формальное нейропсихологическое обследование
В некоторых случаях — спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для измерения уровня двух патологических белков (амилоида и тау), проявляющихся при болезни Альцгеймера
Иногда анализы крови для исключения определенных причин, например, недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз) или дефицита витаминов
Потеря памяти и осознание этой потери, как правило, сопровождающиеся сильной грустью и отсутствием интереса к занятиям, обычно приносящим удовольствие
Иногда проблемы со сном (слишком короткий или слишком длинный сон), потеря аппетита и замедление мышления, речи и деятельности в целом
Распространены при деменции, легком нарушении когнитивной функции или возрастных изменениях памяти
Только обследование врачом, иногда с использованием стандартизированных опросников для выявления депрессии
Лекарственные препараты или другие вещества, такие как:
Использование лекарственного препарата, способного вызвать потерю памяти
Часто недавнее использование нового лекарственного препарата, повышение дозы лекарственного препарата или изменение в состоянии здоровья, препятствующее обычному расщеплению и выведению лекарственного препарата из организма, как при нарушениях функции почек или печени
Обычно прекращение приема лекарственного препарата для проверки того, улучшится ли память
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; БРП — безрецептурный препарат.
Проведение анализов
Врачи обычно могут определить, являются ли причиной возрастные изменения, умеренное нарушение когнитивной функции или ранняя стадия деменции на основании вида потери памяти и сопутствующих симптомов.
Тем не менее, если диагноз неясен, дополнительную информацию получают в ходе нейропсихологического обследования. Такое обследование аналогично оценке психического статуса, но информация более подробна. Полное обследование может занять несколько часов. Такая оценка должна проводиться опытным квалифицированным клиническим психологом или психиатром с опытом работы с пациентами с потерей памяти. Эти тесты могут не помочь в оценке пациентов в возрасте старше 65 лет.
Если врач подозревает деменцию или находит любые отклонения во время проведения неврологического обследования, обычно проводится обследование с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) или, если МРТ недоступна, компьютерной томографии (КТ) для выявления таких патологических изменений, как опухоль мозга, нормотензивная гидроцефалия, повреждение вследствие травмы головы и инсульт.
Могут также выполняться анализы крови для определения уровней витамина B12 и гормонов щитовидной железы с целью установления, не является ли причиной потери памяти дефицит витамина B12 или нарушение функции щитовидной железы. Эти заболевания являются обратимыми причинами потери памяти.
Если есть подозрения об инфекции головного мозга, врач обычно проводит спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию) для получения образцов жидкости, окружающей головной мозг (спинномозговой жидкости), для проведения анализов.
Лечение потери памяти
Лечение любых нарушений, влияющих на потерю памяти, может помочь восстановить память. Например, при нехватке витамина B12 применяется лечение пищевыми добавками с витамином B12, а при недостаточной активности щитовидной железы — лечение пищевыми добавками с гормонами щитовидной железы. При депрессии для лечения используют лекарственные препараты, психотерапию, или и то и другое. Врачи выбирают антидепрессанты, не усугубляющие потерю памяти, например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). При нормотензивной гидроцефалии для дренажа избыточной жидкости, окружающей головной мозг, проводится хирургическая установка шунта. Если пациент принимает лекарственные препараты, воздействующие на функцию головного мозга, врач может отменить этот лекарственный препарат, снизить его дозу или заменить другим лекарственным препаратом.
Если единственной причиной являются возрастные изменения памяти, врач заверяет, что проблема не является серьезной, что такие изменения не означают значительное ухудшение психической функции в будущем, и что существуют варианты компенсации потерь и возможного улучшения психической функции (см. Главное, что нужно знать пожилым людям).
Меры общего характера
Людям, обеспокоенным потерей памяти, часто рекомендуются некоторые общие оздоровительные меры:
Регулярные физические упражнения
Здоровый рацион питания с большим количеством фруктов и овощей
Достаточный по продолжительности сон
отказаться от курения;
Минимизация употребления алкоголя или других веществ (например, марихуаны)
Участие в социально и интеллектуально стимулирующих видах деятельности
Прохождение регулярных обследований
Избегание больших стрессов
Защита головы от травм
Такие меры, совместно с контролем артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, также, как правило, снижают риск нарушений со стороны сердца и кровеносных сосудов. Существуют некоторые свидетельства того, что такие меры могут снижать и риск деменции, но пока такой эффект не доказан.
Некоторые эксперты рекомендуют следующее:
Изучение чего-либо нового (например, изучение нового языка или игры на новом музыкальном инструменте)
Занятия умственными упражнениями (например, запоминание списков, решение кроссвордов, или игра в шахматы, бридж или другие стратегические игры)
Чтение
Работа с компьютером
Рукоделие (например, вязание или лоскутное шитье)
Использование подсказок, помогающих запоминать и упорядочивать вещи
Такие виды деятельности помогают сохранять или улучшать психическую функцию, возможно, вследствие укрепления соединений между нервами. Укрепление нервных соединений помогает отсрочить угасание психической функции, которое является результатом изменений в головном мозге, и помогает в компенсации такого угасания.
Лекарственные препараты
При деменции могут использоваться лекарственные препараты под названием ингибиторы холинэстеразы (например, донепезил, галантамин и ривастигмин), особенно у людей с болезнью Альцгеймера или деменцией с тельцами Леви. У некоторых пациентов эти лекарственные препараты лишь временно и в небольшой степени улучшают психическую функцию, в том числе память. Также может помочь лекарственный препарат другого типа, мемантин, при этом не исключается его применение совместно с ингибитором холинэстеразы.
Для лечения болезни Альцгеймера применяется адуканумаб. Тем не менее, многие эксперты не пришли к согласию в отношении того, каким больным следует назначать лекарственный препарат, и даже в отношении того, можно ли его назначать вообще. Леканемаб и донанемаб — это новые лекарственные препараты, которые могут использоваться для лечения болезни Альцгеймера.
При легком нарушении когнитивной функции может применяться лечение донепезилом. Этот лекарственный препарат может временно улучшать память, но польза является незначительной. Никакие другие лекарственные препараты не помогают.
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Ни одно лечение не может восстановить психическую функцию или полностью остановить прогрессирование деменции. Таким образом, лечение деменции направлено на безопасность пациента и его поддержку по мере ухудшения состояния.
Если потеря памяти является относительно тяжелой или если члены семьи беспокоятся о безопасности пациента, домашние условия пациента оцениваются специалистом по реабилитационной терапии или физиотерапевтом. Они могут порекомендовать, как избежать падений и других несчастных случаев, а также предложить защитные меры, например, спрятать ножи, отключить плиту и отобрать ключи от машины.
Благоприятное окружение имеет следующие особенности:
Часто предпринимаются действия для улучшения ориентации (например, с помощью больших календарей или часов).
Светлая и радостная атмосфера.
Налаживание распорядка дня.
Наличие некоторой стимуляции (например, телевизор или радио) и деятельности, которая доставляет удовольствие.
Со временем пациенту может понадобиться домработница или сиделка, или возникнет необходимость переехать в одноэтажный дом, жилой комплекс для пожилых людей или в специализированное учреждение с сестринским уходом.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Потеря памяти
По мере старения у большинства людей появляются некоторые проблемы с памятью. Как правило, потеря памяти вызвана обычными возрастными изменениями в головном мозге и не приводит к деменции. Понимание таких изменений может снизить тревожность и, таким образом, помочь пожилым людям приспособиться и компенсировать некоторые функции.
Оценки количества людей с умеренными когнитивными нарушениями разнятся, но это частое явление. В некоторых исследованиях указывается, что в возрасте 70 лет этим заболеванием страдают 7 % людей, а после 80 лет — 25 % людей.
Деменция встречается:
примерно у 1 % людей в возрасте 60–64 лет;
примерно у 3 % людей в возрасте 65–74 лет;
почти у 15 % людей в возрасте 75–79 лет;
примерно у 25 % людей в возрасте 80–84 лет;
у 30–50 % людей в возрасте старше 85 лет;
у 60–80 % пожилых людей, которые живут в домах престарелых.
Приспособление
Стратегии, помогающие справляться с ухудшением памяти, включают:
составление списков;
ведение подробных записей в календаре;
налаживание распорядка дня;
установление ассоциаций или связывание новой информации с уже известной, например, ассоциирование имени нового знакомого с именем кинозвезды;
повторение информации, например, повторение имени нового знакомого несколько раз;
сосредоточение (концентрация внимания) на выполнении дел по очереди;
улучшение организационных навыков, например, класть часто используемые предметы, такие, как ключи от машины, всегда в одно и то же место.
Обеспечение условий для того, чтобы человек мог хорошо слышать и видеть, может помочь сохранить контакты и участвовать в общественных мероприятиях. Такое участие помогает сохранять уверенность в себе и часто улучшает психическую функцию.
Ключевые моменты
Потеря памяти и страх деменции — распространенные причины беспокойства среди пожилых людей.
Как правило, потеря памяти является результатом обычных возрастных изменений в головном мозге, которые немного замедляют психические функции, но не нарушают их в значительной степени.
Потеря памяти вследствие деменции обычно отрицательно сказывается на выполнении повседневных действий и со временем все более усугубляется.
У люди, которые осознают потерю памяти, может не быть деменции.
Врачи обычно устанавливают причину на основании результатов обследования, визуализирующих исследований (например, МРТ или КТ), а также других тестов, в том числе формальных тестов для оценки психической функции.
Ведение здорового образа жизни, сохранение умственной активности и участие в общественных мероприятиях может сохранить психическую функцию или отсрочить ее ухудшение.
Использование списков и других памяток, выполнение дел по очереди, а также улучшение организационных навыков помогает пожилым людям компенсировать возрастные изменения памяти.
Лекарственные препараты, называемые ингибиторами холинэстеразы (например, донепезил), могут помочь улучшить память, особенно при болезни Альцгеймера или деменции с тельцами Леви. Кроме того, могут помочь леканемаб и донанемаб.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association): На этом веб-сайте имеется информация о деменции в целом и о болезни Альцгеймера (такая как статистические данные, причины, факторы риска, ранние симптомы и признаки, варианты ухода и ежедневный уход за больными болезнью Альцгеймера). Она также включает советы по улучшению состояния мозга, а также ссылки на группы поддержки и местные ресурсы.