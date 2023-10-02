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Вводная информация о симптомах нарушений функции головного мозга, спинного мозга и нервов

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Расстройства, поражающие головной мозг, спинной мозг или нервы, называются неврологическими расстройствами.

    Неврологические симптомы — симптомы, вызываемые нарушением, которое затрагивает всю нервную систему или ее часть — могут значительно различаться, поскольку нервная система контролирует очень много различных функций организма. Симптомы могут включать все виды боли, в том числе головную боль и боль в спине. Для нормального функционирования работа нервов важна для мышц, чувствительности кожи, органов чувств (зрения, вкуса, обоняния и слуха), а также других органов чувств. Таким образом, к неврологическим симптомам могут относиться мышечная слабость или отсутствие координации, непривычные ощущения кожи, а также нарушения зрения, вкуса, обоняния и слуха.

    Неврологические нарушения могут ухудшать сон, отчего человек становится тревожным или возбужденным во время отхода ко сну и, как следствие, усталым и сонливым в течение дня.

    Неврологические симптомы могут быть незначительными (например, онемение стопы) или угрожающими жизни (например, кома вследствие инсульта).

    Что такое неврологический симптом?

    Неврологические симптомы — симптомы, вызываемые нарушением, которое затрагивает всю нервную систему или ее часть — могут значительно различаться, поскольку нервная система контролирует очень много различных функций организма. Симптомы могут включать все виды боли, а также затрагивать мышечную функцию, чувствительность, специальные виды чувствительности (зрение, вкус, нюх и слух), сон, восприятие (сознание) и психические (когнитивные) функции.

    Ниже представлены некоторые относительно распространенные неврологические симптомы.

    боль;

    Нарушение мышечной функции:

    • Слабость

    • Тремор (ритмичная дрожь части тела)

    • Паралич

    • Непроизвольные (непреднамеренные) движения (например, тики)

    • Нарушения при ходьбе

    • Неуклюжесть или плохая координация

    • мышечные спазмы.

    • Ригидность, скованность и спастичность (мышечные спазмы в результате ригидности мышц)

    • Замедленные движения

    Изменения чувствительности:

    • онемение кожи;

    • ощущение покалывания или пощипывания;

    • повышенная чувствительность (гиперчувствительность) к легким прикосновениям;

    • нечувствительность к прикосновению, холоду, теплу или боли;

    • потеря чувства положения (определение местоположения своего тела в пространстве).

    Изменения в органах чувств:

    Другие симптомы:

    Проблемы со сном:

    Изменения сознания:

    Изменения в когнитивных функциях (умственных способностях):

    • затрудненное понимание языка или использование языка в разговоре или на письме (афазия);

    • плохая память;

    • затруднения в обычных двигательных навыках, например, при зажигании спички или расчесывании волос, несмотря на нормальную силу (апраксия);

    • неспособность узнавать знакомые предметы (агнозия) или знакомые лица (прозопагнозия);

    • неспособность оставаться сосредоточенным при выполнении задачи;

    • неспособность различать правую и левую стороны;

    • неспособность выполнить простое арифметическое действие (акалькулия);

    • плохое понимание пространственного расположения (например, неспособность нарисовать часы или потеря ориентации при управлении автомобилем в хорошо знакомом районе);

    • деменция (нарушение нескольких когнитивных функций);

    • игнорирование одной стороны тела или отрицание, что эта часть существует (часто вследствие поражения головного мозга).

    Характерные особенности и общий характер симптомов помогают врачам поставить диагноз неврологического заболевания. При неврологическом обследовании могут быть также выявлены нарушения функции головного мозга, спинного мозга, а также нервов в других частях тела (периферических нервов).

    К периферическим нервам относятся:

    • нервы, соединяющие голову, лицо, глаза, нос, уши и их мышцы с головным мозгом (черепные нервы);

    • нервы, соединяющие спинной мозг с остальным телом: 31 пара спинномозговых нервов;

    • нервы, пронизывающие весь организм.

    Некоторые периферические нервы (сенсорные нервы) передают информацию о чувствительности (например, о боли, температуре, вибрации, запахах или звуках) в спинной мозг, а затем в головной мозг. Другие нервы (двигательные нервы) передают импульсы, которые контролируют движения мышц, из головного мозга через спинной мозг к мышцам. Остальные нервы (которые называются вегетативными нервами) передают информацию об организме и внешней среде внутренним органам, например, кровеносным сосудам, желудку, кишечнику, печени, почкам и мочевому пузырю. В соответствии с данной информацией вегетативные нервы стимулируют или угнетают функцию органов, которые они иннервируют. Эти нервы работают автоматически (автономно), то есть на их работу человек не может влиять осознанно.

    Если поврежден двигательный нерв, мышцы могут быть частично или полностью парализованы. Если поврежден чувствительный нерв, могут изменяться ощущения или может отмечаться нарушение или утрата чувствительности, зрения или других ощущений. В случае повреждения вегетативных нервов может нарушаться функция органов, которые находятся под их контролем. Например, может не повышаться артериальное давление, как это происходит в норме, когда человек встает, и тогда может возникать головокружение.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.