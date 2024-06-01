Храп — это хрипящий звук в носу и горле во время сна. Храп — довольно распространенное явление, и с возрастом встречается все чаще. Очень много мужчин и многие женщины храпят. Тем не менее, оценка храпа как такового зависит от того, кто его слышит, при этом громкость и продолжительность храпа человека отличается от ночи к ночи. Таким образом, процентная доля людей, которые храпят, является лишь расчетной.

(См. также Общие сведения о сне).

Изредка храп бывает тихим, но обычно храп хорошо заметен, а иногда и бывает настолько громким, что слышен в другой комнате. Храп обычно мешает только другим людям, обычно соседу по постели или комнате, пытающемуся заснуть. Самому человеку, который храпит, редко известно, что он храпит, пока другие ему об этом не скажут. Тем не менее, некоторые люди слышат свой собственный храп, когда они просыпаются.

Храп может приводить к серьезным социальным последствиям. Он часто является причиной напряженных отношений между храпящим человеком и соседом по постели или комнате.

В зависимости от причин храпа могут проявляться и другие симптомы, например, частые пробуждения, затрудненное дыхание или удушье во время сна, чрезмерная дневная сонливость и головная боль по утрам.

Храп возникает в результате трепетания мягких тканей в горле, в особенности мягкого неба (заднего участка неба). Тот факт, что люди не храпят, когда бодрствуют, позволяет предположить частичную причину — расслабление мышц во время сна. Считается, что такое расслабление снижает тугоподвижность ткани и приводит к более вероятному появлению трепетания (наподобие матерчатого флажка, трепещущего на ветру, в отличие от металлической пластины такого же размера). Кроме того, расслабление тканей сужает верхние дыхательные пути, что облегчает трепетание.

Причины храпа Первичный храп — это храп, не вызывающий пробуждения чаще обычного в течение ночи. Во время сна объем потока воздуха, поступающий в легкие, и уровень кислорода в крови соответствуют норме. Поскольку отклонений в этих факторах нет, люди не испытывают чрезмерной дневной сонливости. Нарушение дыхания во время сна Храп часто является симптомом нарушения дыхания во сне. Нарушение дыхания во сне может варьироваться от синдрома повышенной резистентности верхних дыхательных путей до синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Эти состояния отличаются главным образом степенью закупорки дыхательных путей (степенью обструкции дыхательных путей), а также местонахождением такой закупорки. Результатами воздействия являются, главным образом, нарушения сна и/или потока воздуха. Люди с СОАС пять или более раз в час во время сна ненадолго прекращают дышать, или их дыхание становится очень неглубоким. У них также отмечается один или несколько следующих признаков: Сонливость в дневное время, эпизоды непреднамеренного засыпания, отсутствие бодрости после сна, утомляемость или бессонница

Пробуждение от задержки или затруднения дыхания либо от удушья

Жалобы соседа по постели на громкий храп, остановки дыхания или и на то, и на другое во время сна Синдром повышенной резистентности верхних дыхательных путей приводит к чрезмерной дневной сонливости или другим симптомам, но не все они необходимы врачам для постановки диагноза Например, в отличие от СОАС, он не приводит к остановке дыхания или многократному появлению поверхностного дыхания во время сна. Осложнения Неизвестно вызывает ли сам по себе храп нежелательные эффекты. Однако при СОАС повышается риск высокого артериального давления, инсульта, заболеваний сердца и сахарного диабета. Факторы риска Факторы риска храпа включают следующие: Пожилой возраст (старше 50 лет)

Ожирение, в особенности распределение жира в области шеи и талии

Употребление алкоголя (очень частая причина храпа) или других седативных веществ

Длительная (хроническая) заложенность носа

Челюсть малого размера или глубокий прикус

Менопауза

Мужской пол

Беременность

Нарушения, которые блокируют дыхательные пути, например большие гланды, большой язык, большое мягкое неба, искривление носовой перегородки и полипы носа Храп часто бывает наследственным.

Оценка храпа Для врачей основной целью является выявление людей с высоким риском синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Не все люди, которые храпят, страдают СОАС. При этом большинство людей с СОАС храпят. Настораживающие признаки Следующие симптомы являются поводом для беспокойства: Эпизоды отсутствия дыхания или удушья во время сна (засвидетельствованные соседом по постели)

Головные боли при утреннем пробуждении

Сонливость в течение дня

ожирение;

Очень громкий, непрекращающийся храп

Повышенное артериальное давление Эти симптомы могут указывать на синдром апноэ во сне. Когда обращаться к врачу При наличии настораживающих признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу, поскольку может понадобиться обследование. Людям без настораживающих признаков вряд ли понадобится обследование, возможно, они захотят опробовать общие меры для снижения храпа перед тем, как обратиться к врачу. Если такие меры не помогают и храп чрезвычайно беспокоит соседа по постели, следует обратиться к врачу. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают о храпе и других симптомах, а затем о других перенесенных пациентом болезнях. Поскольку несколько важных фактов замечаются, главным образом, другими людьми, врачи стараются по возможности побеседовать с соседом по постели или по комнате. Затем проводят физикальное обследование. Знание истории болезней и физикальное обследование помогают врачу решить, необходимо ли выполнение тестов для диагностики СОАС. Врачи расспрашивают, насколько сильным является храп. Например, соседу по постели могут задавать следующие вопросы: Храпит ли пациент каждую ночь, и если нет, то как часто

Храпит ли пациент всю ночь напролет, и если нет, то как долго в течение ночи

Насколько громок храп Пациента и соседа по постели также просят описать: Как часто в течение ночи пациент будто просыпается

Останавливается ли у пациента дыхание и были ли у него эпизоды затрудненного дыхания или удушья

Кажется ли ему, что после сна отсутствует ощущение бодрости, и не возникают ли по утрам головные боли

Насколько пациент сонлив в дневное время Врачи также расспрашивают о других заболеваниях, которые могут быть связаны с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), в частности о наличии повышенного артериального давления, заболеваний сердца, инсульта, кислотного рефлюкса, фибрилляции предсердий (нарушения сердечного ритма) и депрессии. Они задают вопросы о количестве употребляемого алкоголя, в том числе насколько близко ко времени отхода ко сну употребляется алкоголь. Важно и то, принимает ли пациент седативные средства или лекарственные препараты, расслабляющие мышцы. Во время проведения физикального обследования врачи измеряют рост и вес пациента с целью расчета индекса массы тела (ИМТ). Чем выше ИМТ у пациента, тем выше риск СОАС. Врачи могут измерить обхват шеи. СОАС наиболее вероятен, когда обхват шеи составляет более 16 дюймов (41 сантиметра) у женщин и 17 дюймов (43 сантиметров) у мужчин. Врачи также обследуют полость носа и рта на предмет наличия признаков обструкции дыхательных путей и на факторы риска для храпа, например, полипы носа, искривление носовой перегородки, хроническая заложенность носа, высокое и арочное небо, челюсть малого размера или глубокий прикус, а также увеличенные язык, гланды или язычок (отросток, свисающий в задней части горла). Врачи измеряют артериальное давление, поскольку вероятность СОАС повышается при высоком артериальном давлении. Хотя врачи не могут точно прогнозировать риск заболевания, но чем больше у человека факторов риска и настораживающих признаков, тем больше возрастает риск СОАС. Проведение анализов При подозрении на синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) врачи, как правило, проводят обследование для подтверждения диагноза. Обследование состоит из полисомнографии. В ходе этого обследования пациент спит в течение ночи в лаборатории сна, и в это время отслеживается его дыхание и другие функции. Лаборатория сна может находиться в больнице, клинике, отельном номере или другом учреждении, которое оснащено кроватью, ванной комнатой и оборудованием для мониторинга. Полисомнография может проводиться дома (исследование сна на дому), если храпящий человек страдает многими другими сопутствующими заболеваниями. Тем не менее, поскольку храп является очень распространенным явлением, а полисомнография — дорогостоящей и трудоемкой процедурой, врачи могут не рекомендовать проведение полисомнографии всем, кто храпит. Крайне важно обследовать пациентов с настораживающими признаками (особенно если у них были случаи остановки дыхания, свидетелем которых стал другой человек) или несколькими факторами риска. Если у людей без настораживающих признаков нет других расстройств сна, помимо храпа, обычно необходимости в тестах нет. Тем не менее, им нужно запланировать регулярные визиты для последующего наблюдения, чтобы врач мог проверять, не развиваются ли настораживающие признаки.

Лечение храпа Причины храпа, например хроническая заложенность носа и синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС), поддаются лечению. Лечение храпа как такового включает общие меры для устранения факторов риска, а также физические методы для открытия верхних дыхательных путей. Меры общего характера Для уменьшения первичного храпа применяются несколько общих мер. Ни одна из мер не является универсальной, но может помогать в отдельных случаях. К возможным мерам относятся: Спать с приподнятой головой

Лежать на боку (а не на спине)

Снижение массы тела

Не употреблять алкоголь и не принимать седативные препараты в течение нескольких часов перед отходом ко сну

Снижение массы тела

Лечение заложенности носа, например, с помощью назального спрея с кортикостероидами или иногда других лекарственных препаратов Наилучший способ приподнять голову — это подложить колодки под две ножки кровати в изголовье или спать на клинообразной подушке, располагающей под углом всю верхнюю часть тела. Не следует использовать подушки для приподнимания только головы. Чтобы стимулировать сон на боку в течение ночи, можно, например, прикрепить к спинке ночной рубашки теннисный мяч. Для соседа по постели могут быть полезными беруши или генератор шума. Иногда необходимо обустроить альтернативные условия для сна (например, отдельную комнату) Ротовые аппараты Ротовые аппараты используются только во время сна. Они включают: Мандибулярные репозиционеры

Фиксаторы языка Такие устройства, которые должны подгоняться стоматологами со специальной подготовкой, помогают удерживать дыхательные пути открытыми во время сна у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), и могут уменьшать храп. Мандибулярные репозиционеры — это небольшие пластмассовые приспособления, изготавливаемые специально квалифицированными стоматологами, которые вставляются в рот, как защитная капа или ортодонтический ретейнер. Они выдвигают нижнюю челюсть и язык вперед, и таким образом удерживают открытыми дыхательные пути во время сна. Многие из этих приспособлений могут понемногу подгоняться для наилучших результатов. Регулируемые устройства более эффективны, чем те, которые не могут быть отрегулированы, например ротовые аппараты с самоподгонкой типа «закипятил-закусил», которые можно купить без рецепта. В фиксаторах языка для смещения языка кпереди используются присоски. Если корень языка западает, он может препятствовать поступлению воздуха. Такие приспособления менее удобны по сравнению с мандибулярными репозиционерами. Ротовые аппараты могут использоваться сами по себе или в сочетании с другими методами лечения дыхательных расстройств, связанных со сном, например, оптимизацией массы тела, хирургическим вмешательством или постоянным положительным давлением в дыхательных путях. Ротовые аппараты могут вызывать дискомфорт и излишнее слюноотделение, а также может нарушаться правильное положение зубов. Но большинство людей переносит такие аппараты хорошо. Постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППДДП) При применении ППДДП люди дышат через небольшую маску, надеваемую на нос, или на нос и рот. Маска присоединяется к устройству, подающему воздух под давлением, чтобы предотвратить сужение и спадение дыхательных путей на вдохе (то есть когда, в основном, и отмечается храп). ППДДП чрезвычайно эффективно облегчает симптомы синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС) и помогает уменьшить храп, однако данный метод редко применяется для лечения храпа без СОАС. Некоторым людям устройства ППДДП кажутся неудобными или мешают, однако большинству людей с СОАС удобно использовать данные устройства. Тщательное врачебное наблюдение требуется в течение первых 2 недель использования, чтобы обеспечить правильное прилежание маски устройства ППДДП и помочь привыкнуть спать с маской. Пациенты с СОАС обычно более мотивированы применять ППДДП по сравнению с пациентами, которых беспокоит только храп, поскольку в отсутствие лечения СОАС приводит к проявлению существенных симптомов и повышает риск заболеваний сердца и инсульта. Хирургическое вмешательство Некоторые виды закупорки верхних дыхательных путей, частично объясняющие храп, например, полипы носа, увеличенные миндалины и искривление носовой перегородки, могут излечиваться хирургическим путем. Но помогают ли такие процедуры уменьшить храп, и если да, то насколько, не доказано. Более того, ряд хирургических процедур был разработан специально для лечения СОАС, и некоторые из них могут помогать в уменьшении храпа. При выполнении таких процедур меняют форму мягких тканей неба и/или язычка, или делают мягкое небо более жестким с помощью имплантов или инъекций. К таким процедурам относится увулопалатофарингопластика, лазерная увулопластика, инъекционные пластические операции при храпе, радиочастотная абляция и небные импланты. Чтобы определить, могут ли эти хирургические процедуры эффективно лечить храп, необходимы дополнительные исследования. При увулопалатофарингопластике хирургическим путем меняют форму мягких тканей неба и язычка. Излишек мягкой ткани удаляют, и просвет дыхательных путей расширяется. Операция проводится под общей анестезией в стационаре. В результате храп может уменьшиться, но такой эффект иногда длится лишь несколько лет. Следующие процедуры не требуют пребывания в больнице и для их проведения необходима только местная анестезия. В лазерной увулопластике для изменения формы тканей используется лазерное или микроволновое высокоэнергетическое устройство, и эта процедура менее инвазивна по сравнению с увулопалатофарингопластикой. Тем не менее, не доказано, что такая процедура может уменьшить храп, хотя некоторым людям она идет на пользу. При проведении инъекционной пластики при храпе (разновидности склеротерапии) в мягкое небо посредством инъекции вводится вещество, раздражающее ткани и вызывающее образование фиброзного рубца. В результате мягкое небо и язычок становятся более жесткими, а их способность к вибрации уменьшается. Чтобы понять, помогает ли такая процедура устранить храп, требуются дальнейшие исследования. При радиочастотной абляции используется зонд для подвода тепла (от электрического тока) в ткани мягкого неба. При такой процедуре ткани сжимаются и становятся жесткими. Процедура уменьшает храп, но необходимы дополнительные исследования. Небные импланты, изготовленные из полиэтилена, можно вставлять в мягкое небо хирургическим путем, чтобы сделать его более жестким. Используются три небольших импланта. Пока еще не доказано, что такие импланты сами по себе полезны при лечении храпа. Недавно разработанный съемный стимулятор мышц языка предназначен для улучшения функционирования мышц языка у людей с храпом или синдромом обструктивного апноэ во сне. Устройство носится во рту и содержит электроды, которые стимулируют нервы и мышцы языка. Его можно использовать на протяжении дня. Тем не менее, для определения его эффективности необходимы дополнительные исследования.