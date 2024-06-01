Расстройства циркадного ритма сна возникают, когда внутренний график сна-бодрствования (биологические часы) не совпадает с земным циклом темноты (ночи) и света (дня).
Обычные ритмы сна и пробуждения нарушаются при смене часового пояса и посменной работе.
Люди, страдающие расстройством циркадного ритма сна, не могут просыпаться или засыпать в нормальное время.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов, иногда с использованием информации из дневника сна или при обследовании в лаборатории сна.
Правильный режим сна и воздействие яркого света сразу после пробуждения могут помочь людям исправить цикл сна-бодрствования.
(См. также Общие сведения о сне).
Циркадные ритмы — это периодические изменения психического и физического состояния, происходящие в течение суток, то есть внутренние биологические часы человека. Такие ритмы контролируются областью головного мозга, на которую воздействует свет (так называемый циркадный водитель ритма). При попадании в глаз свет стимулирует клетки в задней части глазного яблока (сетчатке) отсылать нервные импульсы в эту область головного мозга. Такие импульсы подают головному мозгу сигнал остановить выработку мелатонина — гормона, способствующего сну.
Обычно время засыпания и пробуждения у каждого свое. Некоторые люди («утренние люди», или «жаворонки») предпочитают раннее засыпание и пробуждение. Другим («ночные люди», или «совы») больше по душе позднее засыпание и пробуждение. Такие различия не считаются нарушениями до тех пор, пока сохраняется способность выполнять следующие действия:
Встать утром в нужное время и заснуть предыдущей ночью так, чтобы выспаться до пробуждения
При желании засыпать и просыпаться каждый день в одно и то же время
Приспособиться к новому времени засыпания и пробуждения в течение нескольких дней после изменения распорядка дня
При расстройствах циркадного ритма сна люди засыпают в ненадлежащее время и не могут заснуть или проснуться, когда это необходимо или желательно. При этом нарушается цикл сна-бодрствования.
Причины расстройств циркадного ритма сна
Причины расстройства циркадного ритма сна могут быть внутренними или внешними.
Внутренние причины включают следующие:
Повреждение головного мозга, например, вследствие инфекции головного мозга (энцефалита), инсульта, травмы головы или болезни Альцгеймера.
Нечувствительность к циклу ночи и дня.
Внешние причины включают следующие:
Синдром смены часового пояса (особенно при перелете с запада на восток)
Систематическая посменная работа с нерегулярной сменой рабочего расписания
Частый отход ко сну и пробуждение в разное время
Прикованность к постели в течение длительного периода
Слепота или отсутствие воздействия солнечного света в течение длительных периодов времени
Прием определенных лекарственных препаратов (или запрещенных наркотиков)
Полные перестановки периодов сна-бодрствования обычны у госпитализированных пациентов, поскольку они часто просыпаются ночью, а также поскольку их глаза не получают достаточного воздействия солнечного света в течение дня.
Существует несколько типов расстройств циркадного ритма.
Синдром смены часового пояса вызывается пересечением более двух часовых поясов в течение короткого времени.
Тяжесть расстройства при посменной работе может различаться в зависимости от следующих факторов:
как часто меняются смены;
насколько сильно они меняются;
необходимо ли для этого раньше или позже ложиться и вставать;
сколько последовательных ночей приходится работать;
какова продолжительность смен.
Постоянная работа в ночные или вечерние смены и сохранение такого же графика сна по выходным дням являются предпочтительными. Тем не менее, даже в таких случаях дневной шум и свет могут мешать сну. Кроме того, при таком расписании часто сокращается время сна, или сну отводится разное время в течение дня, чтобы поучаствовать в общественных или семейных событиях.
Синдром фазовой задержки сна развивается, когда люди постоянно засыпают и просыпаются поздно (например, ложатся в 3 часа ночи и просыпаются в 10 часа утра или даже в 1 час дня). Такой синдром больше распространен у подростков и молодых людей, чем у пожилых людей. Люди с синдромом фазовой задержки сна не могут заснуть раньше, даже если они пытаются.
Нарушение фазового опережения сна развивается, когда люди постоянно засыпают и просыпаются раньше и не могут изменить этот график. Этот синдром больше распространен у пожилых людей. При синдроме фазового опережения сна люди не могут бодрствовать поздно вечером, даже если очень стараются.
Синдром несуточного цикла сна-бодрствования развивается при ежедневных изменениях цикла сна-бодрствования. Продолжительность цикла сна-бодрствования не изменяется, однако она составляет более 24 часов. Таким образом, время засыпания и пробуждения отстрочено на 1–2 часа каждый день. Такой синдром является мало распространенным и обычно развивается у слепых людей.
Симптомы расстройств циркадного ритма сна
Поскольку люди не могут заснуть, когда требуется, у них возникает дневная сонливость и трудности с концентрацией внимания и ясностью мышления, а также сложности при выполнении повседневных дел. В таких ситуациях может случаться злоупотребление алкоголем, снотворными препаратами и стимулирующими средствами с целью заснуть или наоборот, не засыпать.
Симптомы расстройства циркадного ритма сна могут усугубляться при частом изменении графика сна, а также при частых перелетах через несколько часовых поясов или при изменениях графика посменной работы. Симптомы также усугубляются, если изменение режима заставляет просыпаться и засыпать раньше (опережение цикла сна), поскольку откладывание сна переносится легче по сравнению с более ранним засыпанием. Цикл сна смещается вперед при перелете на восток.
Если причиной является внешний фактор, затрагивается временная цикличность и других циркадных циклов организма, в том числе температуры тела и секреции гормонов. Таким образом, люди ощущают общее недомогание, раздражительность, тошноту и подавленность, а также сонливость. Может также возрастать риск сердечных и метаболических расстройств.
Если причина расстройства может быть устранена, симптомы разрешаются в течение нескольких дней, как только приспособятся ритмы. У пожилых людей на разрешение симптомов может уйти несколько недель или месяцев.
Диагностика расстройств циркадного ритма сна
Обследование врачом;
Диагностика основана на симптомах. Пациентов обычно просят вести дневник сна с регистрацией времени засыпания и пробуждения в течение нескольких недель. Необходимость обследования в лаборатории сна возникает редко.
Лечение расстройств циркадного ритма сна
Изменения в поведении
Снотворные препараты и, во время бодрствования, иногда лекарственные препараты для стимуляции головного мозга
Может помочь налаживание правильного режима сна.
Изменения в поведении для улучшения сна
Что делать
Как это делать
Соблюдать регулярный график сна-бодрствования
Следует ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, а также, что важнее всего, вставать в одно и то же время каждое утро, даже по выходным и в отпуске. Люди не должны проводить слишком много времени в постели.
Регулярно выполнять одни и те же действия перед отходом ко сну
Настроение для сна может задаваться схемой привычных действий, например, легкая музыка перед сном, чистка зубов, умывание и завод будильника. Такой схеме необходимо следовать каждый вечер — дома или в любом другом месте. Не следует использовать яркое освещение при выполнении привычных действий перед отходом ко сну. Также может помочь ограничение использования мобильного телефона, компьютера и телевизора за несколько часов до отхода ко сну.
Создать обстановку, благоприятную для сна
В спальне должно быть темно, тихо, а также не слишком тепло или холодно. Громкие звуки могут нарушать сон, даже если люди при этом не просыпаются. В качестве защиты могут помочь беруши, использование генератора белого шума или вентилятора, или плотные шторы в спальне (для блокировки внешних шумов и света). Маска на глаза для сна может помочь людям, которым приходится спать днем в комнате, которая не может быть полностью затемнена. При пробуждении ночью не следует пользоваться ярким светом.
Пользоваться подушками
Иногда подушки между коленями или под поясницей помогают почувствовать себя удобнее. При наличии проблем со спиной может помочь сон в положении лежа на боку с большой подушкой между коленями или лежа на спине с большой подушкой под коленями.
Пользоваться постелью прежде всего для сна
Постель должна использоваться для сна и занятий сексом. В постели не следует есть, читать, смотреть телевизор, оплачивать счета, обмениваться сообщениями или электронными письмами по телефону или ноутбуку, или заниматься другими видами деятельности, связанными с бодрствованием.
Подъем
Если невозможно заснуть в течение 20 минут, подняться и сделать что-нибудь в другой комнате, а затем вернуться в постель, когда почувствуется сонливость; это может быть эффективнее, чем лежать в постели и изо всех сил стараться заснуть.
Регулярно заниматься физическими упражнениями
Физические нагрузки помогают засыпать естественным образом. Тем не менее, занятия физическими упражнениями в течение 5 часов перед отходом ко сну могут стимулировать функцию сердца и головного мозга и способствовать бессоннице.
Расслабиться
Стресс и беспокойство нарушают сон. Люди, не испытывающие сонливость перед отходом ко сну, поможет расслабиться чтение или теплая ванна. Можно использовать техники релаксации, например, зрительные образы, прогрессирующую мышечную релаксацию и дыхательные упражнения. Можно поставить цель — оставить все проблемы за дверью спальни. Заранее запланированное время, которое в течение дня специально отведено обдумыванию проблем, может уменьшить беспокойство в ночное время.
Избегать стимулирующих видов деятельности перед отходом ко сну
Просмотр волнующих телевизионных программ или спортивных соревнований, захватывающие компьютерные игры или сложные рабочие задачи в течение часа или около того перед отходом ко сну могут затруднять сон.
Не употреблять вещества, нарушающие сон
Еда и напитки, содержащие алкоголь или кофеин (например, кофе, чай, напитки с колой и шоколад), могут нарушать сон, как и препараты для подавления аппетита, диуретики и никотин (в сигаретах и никотиновых пластырях). Вещества, содержащие кофеин, не должны употребляться в течение 12 часов перед отходом ко сну. Употребление большого количества алкоголя накануне вечером может приводить к раннему утреннему пробуждению. Может помочь отказ от курения.
Съедать легкую закуску
Голод отрицательным образом влияет на засыпание. Если не беспокоит желудочно-пищеводный рефлюкс, в ряде случаев может помочь легкая закуска, особенно теплая. Однако необходимо стремиться не употреблять пищу по меньшей мере в течение нескольких часов перед отходом ко сну и следует избегать плотной еды перед отходом ко сну. Такая плотная пища может вызвать изжогу, которая может нарушать сон.
Исключить поведение, провоцирующее тревожность
Можно отвернуть от себя циферблат часов, чтобы не сосредотачивать внимание на времени. Не следует следить за временем, лежа в постели.
Проводить день при ярком свете
Воздействие света в течение дня помогает исправлять график сна-бодрствования и синхронизировать его с земным циклом дня и ночи.
Необходимо избегать дневного сна, за исключением людей, работающих на посменной работе, и людей с нарколепсией
При бессоннице дневной сон может нарушать ночной сон. Однако дневной сон уменьшает потребность в лекарственных препаратах при нарколепсии и улучшает функционирование при посменном графике работы. Если необходимо, спать днем следует каждый день в одно и то же время не более 30 минут.
Наиболее полезной стратегией может быть воздействие яркого света на глаза в соответствующее время. Такое воздействие помогает переустановить внутренние биологические часы. Например, для сведения к минимуму проявлений синдрома смены часового пояса путешественникам во время поездок после прибытия на место нужно проводить время на солнечном свете, особенно по утрам. При посменной работе следует проводить время при ярком свете (солнечном или искусственном) в то время, когда необходимо бодрствовать. Ношение солнцезащитных очков по пути домой с работы уменьшает воздействие яркого света перед сном и может помочь людям, работающим на посменной работе, легче заснуть после возвращения домой; однако ношения солнцезащитных очков следует избегать, если оно вызывает сонливость во время вождения. Во время сна людям, работающим на посменной работе, следует затемнять комнату насколько возможно, а также обеспечивать тишину. Могут использоваться маски на глаза для сна, а также устройства генерации белого шума. Воздействие яркого света по утрам может помогать людям с синдромом фазовой задержки сна. Яркий свет вечером может помочь людям при синдроме фазового опережения сна.
Другая стратегия включает постепенный сдвиг графика сна-бодрствования в нужный режим. Путешественникам обычно помогает постепенный сдвиг графика до приведения его в соответствие с графиком в месте назначения, при этом начинать следует задолго до поездки.
Лекарственные препараты
Если симптомы не проходят, людям с бессонницей может помочь прием снотворных препаратов краткосрочного действия (препаратов кратковременного действия), а для лучшей ясности ума в течение дня или людям с расстройствами при посменной работе может помочь применение в часы бодрствования препаратов, стимулирующих функцию головного мозга (например, модафинила). Тем не менее такие лекарственные препараты не ускоряют перестройку ритмов организма.
Мелатонин помогает свести к минимуму воздействие синдрома смены часового пояса, а также проблемы, связанные с посменной работой.
Тазимелтеон действует как мелатонин. Он может помочь людям с полной слепотой и синдромом несуточного цикла сна-бодрствования за счет увеличение ночного сна и уменьшения количества дневного сна. Этот лекарственный препарат принимается внутрь перед сном в одно и то же время каждую ночь. Наиболее частыми побочными эффектами являются головные боли и патологические сновидения или кошмары.