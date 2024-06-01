Причины расстройства циркадного ритма сна могут быть внутренними или внешними.

Внутренние причины включают следующие:

Повреждение головного мозга, например, вследствие инфекции головного мозга (энцефалита), инсульта, травмы головы или болезни Альцгеймера.

Нечувствительность к циклу ночи и дня.

Внешние причины включают следующие:

Синдром смены часового пояса (особенно при перелете с запада на восток)

Систематическая посменная работа с нерегулярной сменой рабочего расписания

Частый отход ко сну и пробуждение в разное время

Прикованность к постели в течение длительного периода

Слепота или отсутствие воздействия солнечного света в течение длительных периодов времени

Прием определенных лекарственных препаратов (или запрещенных наркотиков)

Полные перестановки периодов сна-бодрствования обычны у госпитализированных пациентов, поскольку они часто просыпаются ночью, а также поскольку их глаза не получают достаточного воздействия солнечного света в течение дня.

Существует несколько типов расстройств циркадного ритма.

Синдром смены часового пояса вызывается пересечением более двух часовых поясов в течение короткого времени.

Тяжесть расстройства при посменной работе может различаться в зависимости от следующих факторов:

как часто меняются смены;

насколько сильно они меняются;

необходимо ли для этого раньше или позже ложиться и вставать;

сколько последовательных ночей приходится работать;

какова продолжительность смен.

Постоянная работа в ночные или вечерние смены и сохранение такого же графика сна по выходным дням являются предпочтительными. Тем не менее, даже в таких случаях дневной шум и свет могут мешать сну. Кроме того, при таком расписании часто сокращается время сна, или сну отводится разное время в течение дня, чтобы поучаствовать в общественных или семейных событиях.

Синдром фазовой задержки сна развивается, когда люди постоянно засыпают и просыпаются поздно (например, ложатся в 3 часа ночи и просыпаются в 10 часа утра или даже в 1 час дня). Такой синдром больше распространен у подростков и молодых людей, чем у пожилых людей. Люди с синдромом фазовой задержки сна не могут заснуть раньше, даже если они пытаются.

Нарушение фазового опережения сна развивается, когда люди постоянно засыпают и просыпаются раньше и не могут изменить этот график. Этот синдром больше распространен у пожилых людей. При синдроме фазового опережения сна люди не могут бодрствовать поздно вечером, даже если очень стараются.

Синдром несуточного цикла сна-бодрствования развивается при ежедневных изменениях цикла сна-бодрствования. Продолжительность цикла сна-бодрствования не изменяется, однако она составляет более 24 часов. Таким образом, время засыпания и пробуждения отстрочено на 1–2 часа каждый день. Такой синдром является мало распространенным и обычно развивается у слепых людей.