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Нарушения сна при деменции

Авторы:Richard J. Schwab, MD, University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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При деменции, например болезни Альцгеймера, зачастую нарушается характер сна. По мере развития деменции увеличивается время, проводимое в состоянии дремы, так что люди могут легко просыпаться.

У пациентов с деменцией также могут присутствовать заболевания, вносящие свой вклад в нарушения сна. Такие заболевания, как артрит, обезвоживание и инфекции, могут вызывать боль или дискомфорт и нарушать сон. Использование определенных лекарственных препаратов или межлекарственные взаимодействия также могут нарушать сон.

Лечение нарушений сна при деменции

  • Лечение основного заболевания

  • Меры общего характера

Лечение деменции или основного заболевания, вызывающего боль или ощущение дискомфорта, может помочь в улучшении сна.

Могут помочь следующие общие меры:

  • Отказ от дневного сна или уменьшение его количества, поскольку он только затрудняет ночной сон

  • Прогулки на свежем воздухе при солнечном свете

  • физические упражнения;

  • Поддержание комфортной температуры в спальне

  • Отказ в вечернее время от напитков и пищи, содержащих кофеин или алкоголь

У людей с деменцией снотворные препараты (успокоительные средства) вызывают спутанность сознания, падения и возбуждение и не применяются.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.