Нарушения сна при деменции

При деменции, например болезни Альцгеймера, зачастую нарушается характер сна. По мере развития деменции увеличивается время, проводимое в состоянии дремы, так что люди могут легко просыпаться.

У пациентов с деменцией также могут присутствовать заболевания, вносящие свой вклад в нарушения сна. Такие заболевания, как артрит, обезвоживание и инфекции, могут вызывать боль или дискомфорт и нарушать сон. Использование определенных лекарственных препаратов или межлекарственные взаимодействия также могут нарушать сон.