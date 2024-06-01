Нарушения сна при деменции

При деменции, например болезни Альцгеймера, зачастую нарушается характер сна. По мере развития деменции увеличивается время, проводимое в состоянии дремы, так что люди могут легко просыпаться.
У пациентов с деменцией также могут присутствовать заболевания, вносящие свой вклад в нарушения сна. Такие заболевания, как артрит, обезвоживание и инфекции, могут вызывать боль или дискомфорт и нарушать сон. Использование определенных лекарственных препаратов или межлекарственные взаимодействия также могут нарушать сон.
Лечение нарушений сна при деменции
Лечение основного заболевания
Меры общего характера
Лечение деменции или основного заболевания, вызывающего боль или ощущение дискомфорта, может помочь в улучшении сна.
Могут помочь следующие общие меры:
Отказ от дневного сна или уменьшение его количества, поскольку он только затрудняет ночной сон
Прогулки на свежем воздухе при солнечном свете
физические упражнения;
Поддержание комфортной температуры в спальне
Отказ в вечернее время от напитков и пищи, содержащих кофеин или алкоголь
У людей с деменцией снотворные препараты (успокоительные средства) вызывают спутанность сознания, падения и возбуждение и не применяются.