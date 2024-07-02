Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Смертельная бессонница

(Смертельная семейная бессонница; спорадическая смертельная бессонница)

Авторы:Brian Appleby, MD, Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Смертельная бессонница — это редкая прионная болезнь, которая нарушает сон, приводит к психическим нарушениям и потери координации. Смерть наступает через несколько месяцев или лет.

(См. также Общие сведения о прионных болезнях).

Смертельная бессонница имеет 2 формы:

  • Семейная: смертельная семейная бессонница передается по наследству. Ее вызывает мутация гена, кодирующего белок, который называется клеточным прионовым белком (PrPC).

  • Спорадическая: эта форма появляется самопроизвольно, без генетической мутации.

Смертельная семейная бессонница и спорадическая смертельная бессонница отличаются от других прионных болезней тем, что они поражают преимущественно одну область головного мозга — таламус, который участвует в регуляции сна.

При смертельной семейной бессоннице симптомы могут начать проявляться с конца второго десятка лет жизни и до первой половины восьмого десятка (средний возраст составляет 40 лет). Смерть обычно наступает через 7–73 месяца после появления симптомов. Спорадическая форма начинается несколько раньше, а ожидаемая продолжительность жизни при ней — чуть более длительная.

Симптомы смертельной бессонницы

При семейной форме ранние симптомы включают незначительные трудности с засыпанием и сном без пробуждений, а также редкие подергивания, спазмы и скованность мышц. Во время сна люди могут много двигаться и пинаться. Затем больной перестает спать вообще. Затем нарушаются психические функции и отмечается потеря координации (атаксия). Частота сердечных сокращений увеличивается, артериальное давление возрастает и больной начинает сильно потеть.

При спорадической форме ранние симптомы включают быстрое ухудшение психической функции и потерю координации. Люди с этой формой могут не сообщать о проблемах со сном, но исследования сна могут обнаружить аномалии.

Диагностика смертельной бессонницы

  • Обследование врачом;

  • Полисомнография и позитронно-эмиссионная томография

  • При семейной форме — генетические исследования

Врачи думают о смертельной бессоннице как о редком возможном диагнозе, когда у больных присутствуют типичные симптомы, например, быстрое ухудшение психической функции, потеря координации и/или проблемы со сном. Подтвердить диагноз помогают следующие анализы:

Диагноз смертельной семейной бессонницы подтверждается с помощью генетического анализа.

Лечение смертельной бессонницы

  • Меры поддерживающего характера

Лечения для этого заболевания нет.

Лечение смертельной бессонницы направлено на уменьшение выраженности симптомов и обеспечение пациенту максимально возможного комфорта. Можно применять средства, помогающие людям заснуть, однако их эффект только временный.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.